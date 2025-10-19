बाईकपेक्षाही स्वस्त! 2000 रुपयांच्या EMI वर घरी आणा नवी कार; 24.76 मायलेज, एकूण किंमत...
Diwali 2025 Automobile Sector Offer: अवघ्या दोन हजार रुपयांचा हफ्ता भरुन सर्वाधिक मायलेज देणारी कार तुमच्या नावावर होऊ शकते. जाणून घ्या या खास ऑफरबद्दल...
Swapnil Ghangale | Oct 19, 2025, 11:09 AM IST
दिवाळीला घरी घेऊन या नवी कोरी कार
किंमतीमध्ये मोठी घट
केंद्र सरकारने दिवाळीच्या आधीच जीएसटीमध्ये मोठी कपात केल्याने वाहन खरेदी करणाऱ्यांची संख्या वाढल्याचं दिसत आहे. जीएसटी दरात कपात झाल्यामुळे वाहनांच्या किंमतीमध्ये मोठा फरक झाल्याचं दिसत आहे. वाहन उत्पादक कंपन्यांनी कमी झालेल्या जीएसटीचा थेट फायदा ग्राहकांना पोहचवण्याच्या उद्देशाने वाहनांच्या नव्या किंमती जाहीर करत जास्तीत जास्त ग्राहकांना आकर्षिक करण्याचा प्रयत्न केला आहे. यामध्ये मारुती सुझुकीचीही एक खास गाडी आहे. त्याबद्दलच जाणून घेऊयात...
1999 भरा आणि फोर व्हिलर घरी घेऊन जा
आपली छोटीशी का असेना एखादी चारचाकी असावी असं प्रत्येकाचं स्वप्न असतं. भारतीयांचं हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी भारतातील सर्वात मोठ्या वाहननिर्मिती कंपन्यांपैकी एक असलेल्या मारुती सुझुकीने दिवाळीनिमित्त 1999 चा ईएमआय भरा आणि फोर व्हिलर घरी घेऊन जा अशी खास ऑफर आणली आहे. मारुतीची सर्वात स्वस्त कार यंदा अवघ्या काही हजारांमध्ये घरी नेता येणार आहे. हे नेमकं गणित कसं आहे आणि ही कारण कोणती ते पाहूयात...
1999 ईएमआयची विशेष ऑफर
अनेक गाड्यांची किंमत झाली कमी
31 डिसेंबर 2025 पर्यंत कायम राहणार ऑफर
मारुती सुझुकीने आपल्या एंट्री लेव्हल गाड्यांची किंमत जीएसटी कपातीनंतर जवळपास 24 टक्क्यांनी कमी केली आहे. जीएसटी कपातीनंतरची ही नव्या दरांची ऑफर कंपनीने हे वर्ष संपेपर्यंत म्हणजेच 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत कायम ठेवणार असल्याचं जाहीर केलं आहे. त्यातच दिवाळीनिमित्तही काही खास ऑफर कंपनीकडून या स्मॉल एन्ट्री रेंज कारवर देण्यात आली आहे. आपण इथं ज्या कारबद्दल बोलतोय ती याच रेंजमधील असल्याने यंदाच्या दिवाळीला तुम्ही या कारचे मालक होऊ शकता. कसं ते पाहूयात...
कारची किंमत 1 लाख 29 हजारांनी कमी झाली किंमत
आपण इतका वेळ ज्या कारबद्दल बोलतोय तिचं नाव आहे, मारुती सुझुकी एस-प्रेसो (S-Presso)! होय ही क्यूट दिसणारी कार मारुती सुझुकीची सगळ्यात स्वस्त कार आहे. 3 लाख 49 हजारांच्या या कारवर दिवाळीनिमित्त कंपनीने विशेष ऑफर दिली आहे. जीएसटी कमी झाल्याने आधीच या कारची किंमत 1 लाख 29 हजारांनी कमी झालेली असताना आता या 1999 रुपयांच्या ऑफरमुळे ती कोणालाही सहज विकत घेता येऊ शकते अशा रेंजमध्ये आली आहे.
अवघ्या दोन ते तीन हजारांच्या ईएमआयवर कार
मारुती सुझुकीने दिवाळीनिमित्त आणलेल्या या खास ऑफरनुसार 3 लाख 49 हजारांच्या या कारच्या एकूण किंमतीच्या 20 ते 30 टक्के रक्कम डाउनपेमेंट म्हणून भरायची आहे. या हिशेबानुसार जर 90 हजार डाऊनपेमेंट केलं तर उरलेली रक्कम 2 लाख 59 हजार रुपयांचा तुम्हाला ईएमआय करता येईल. यावर तुम्हाला 5 ते 7 वर्षांच्या कालावधीमध्ये हे कर्ज फेडण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. त्यामुळे बँकाने दिलेली ऑफर आणि सवलतीचा विचार केल्यास ही कार अवघ्या दोन ते तीन हजारांच्या ईएमआयवर घरी नेता येईल.
कोणत्या बँका आणि किती दराने देतात कर्ज?
मारुती सुझुकीच्या कारसाठी स्टेट बँक ऑफ इंडिया म्हणजेच एसबीआय, एचडीएफसी (HDFC Bank), आयसीआयसीआयसारख्या बँका 8 ते 10 टक्के दराने वाहन कर्ज देतात. केवळ मारुती सुझुकी एस-प्रेसोचं नाही तर कर्जाच्या दरासाठी या बँकांकडून दिली जाणारी ही ऑफर मारुती सुझुकीच्या अल्टो के10, वॅगनआर आणि सेलेरियो सारख्या एंट्री-लेव्हल कारवरही उपलब्ध आहे.
मारुतीची सर्वाधिक मायलेज देणारी कार
स्वस्तात मस्त कॅटेगरीमधील मारुती सुझुकी एस-प्रेसो कार मायलेजसाठीही ओळखली जाते. मारुती सुझुकी एस-प्रेसो पेट्रोल आणि सीएनजी व्हेरियंटमध्ये उपलब्ध आहे. पेट्रोल व्हेरियंट 24.76 किमी प्रति लिटर मायलेज देते. तर सीएनजी व्हेरियंटमध्ये मायलेज हे तब्बल 32.73 किमी इतकं आहे. ही मारुतीची सर्वाधिक मायलेज देणारी कार आहे.
