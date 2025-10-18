Diwali 2025: दिवाळीत घराघरात फिरणारी सोनपापडी भारतात कशी आली? कोणी केली होती या गोड मिठाईची निर्मिती?
Diwali 2025: सोन पापडी ही केवळ एक गोड पदार्थ नाही, तर ती उत्सवाची भावना, कौटुंबिक आनंद आणि भारताच्या सांस्कृतिक संबंधाचे प्रतीक बनली आहे. ते भारतात कसे आले आणि घराघरात कसे पोहोचले ते पाहूया.
Oct 18, 2025
आजच्या काळात सोनपापडीने पारंपरिक रूपाबरोबरच आधुनिक अवतारही घेतला आहे. बाजारात आता चॉकलेट, केशर, ड्रायफ्रूट आणि बटरस्कॉच फ्लेवरमध्ये सोनपापडी सहज मिळते. आकर्षक पॅकेजिंगमुळे ती आता फक्त घरगुती गोडधोड राहिली नाही, तर कॉर्पोरेट गिफ्टिंग आणि फेस्टिव हॅम्पर्सचा महत्त्वाचा भाग बनली आहे. अशा प्रकारे सोनपापडीने काळानुसार स्वतःला आधुनिक रूप दिलं आणि आपल्या ‘गोड’ ओळखीला अजून अधिक विस्तार दिला आहे.
दिवाळीच्या सणात मिठाईंचा साजच काही वेगळा असतो. पण त्या सगळ्या गोड पदार्थांमध्ये एक नाव कायम पुढे असतं ते म्हणजे सोनपापडी! ही फक्त मिठाई नाही, तर भारतीय सणांच्या आनंदाचा, नात्यांच्या गोडव्याचा आणि संस्कृतीच्या ओळखीचा एक भाग बनली आहे. दिवाळी जवळ आली की बाजारपेठांमध्ये सोनपापडीच्या बॉक्सचा खच पडतो आणि तिच्या भेटीशिवाय सण अपूर्ण वाटतो.
सोनपापडीचा उगम कुठला?
सोनपापडीची सुरुवात कोठून झाली याबाबत वेगवेगळे दावे आहेत. काहींचं म्हणणं आहे की ही मिठाई राजस्थानची देण आहे, तर काहींनुसार तिचं मूळ महाराष्ट्रात आहे. याबद्दल ठोस ऐतिहासिक पुरावे उपलब्ध नसले तरी सोनपापडीची बनावट आणि पोत तुर्कीयेतील पिशमानिये या मिठाईसारखी असल्याचं सांगितलं जातं. फरक एवढाच की पिशमानिये आट्यापासून तयार केली जाते, तर सोनपापडीसाठी बेसन वापरलं जातं.
भारतात सोनपापडीची सुरुवात कशी झाली?
दिवाळीत सोनपापडीचं महत्त्व
