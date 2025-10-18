English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Diwali 2025: दिवाळीत घराघरात फिरणारी सोनपापडी भारतात कशी आली? कोणी केली होती या गोड मिठाईची निर्मिती?

Diwali 2025: सोन पापडी ही केवळ एक गोड पदार्थ नाही, तर ती उत्सवाची भावना, कौटुंबिक आनंद आणि भारताच्या सांस्कृतिक संबंधाचे प्रतीक बनली आहे. ते भारतात कसे आले आणि घराघरात कसे पोहोचले ते पाहूया.  

Tejashree Gaikwad | Oct 18, 2025, 02:29 PM IST
आजच्या काळात सोनपापडीने पारंपरिक रूपाबरोबरच आधुनिक अवतारही घेतला आहे. बाजारात आता चॉकलेट, केशर, ड्रायफ्रूट आणि बटरस्कॉच फ्लेवरमध्ये सोनपापडी सहज मिळते. आकर्षक पॅकेजिंगमुळे ती आता फक्त घरगुती गोडधोड राहिली नाही, तर कॉर्पोरेट गिफ्टिंग आणि फेस्टिव हॅम्पर्सचा महत्त्वाचा भाग बनली आहे. अशा प्रकारे सोनपापडीने काळानुसार स्वतःला आधुनिक रूप दिलं आणि आपल्या ‘गोड’ ओळखीला अजून अधिक विस्तार दिला आहे.  

दिवाळीच्या सणात मिठाईंचा साजच काही वेगळा असतो. पण त्या सगळ्या गोड पदार्थांमध्ये एक नाव कायम पुढे असतं ते म्हणजे सोनपापडी! ही फक्त मिठाई नाही, तर भारतीय सणांच्या आनंदाचा, नात्यांच्या गोडव्याचा आणि संस्कृतीच्या ओळखीचा एक भाग बनली आहे. दिवाळी जवळ आली की बाजारपेठांमध्ये सोनपापडीच्या बॉक्सचा खच पडतो आणि तिच्या भेटीशिवाय सण अपूर्ण वाटतो.  

सोनपापडीचं वैशिष्ट्य म्हणजे तिची हलकी आणि तोंडात ठेवताच विरघळणारी टेक्स्चर. फेस्टिव सीझनमध्ये तर सोनपापडीवरचे मीम्स सुद्धा सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होतात. पण या गोड मिठाईचा प्रवास नेमका कुठून सुरू झाला, हे फार कमी लोकांना माहीत आहे.

सोनपापडीचा उगम कुठला?

सोनपापडीची सुरुवात कोठून झाली याबाबत वेगवेगळे दावे आहेत. काहींचं म्हणणं आहे की ही मिठाई राजस्थानची देण आहे, तर काहींनुसार तिचं मूळ महाराष्ट्रात आहे. याबद्दल ठोस ऐतिहासिक पुरावे उपलब्ध नसले तरी सोनपापडीची बनावट आणि पोत तुर्कीयेतील पिशमानिये या मिठाईसारखी असल्याचं सांगितलं जातं. फरक एवढाच की पिशमानिये आट्यापासून तयार केली जाते, तर सोनपापडीसाठी बेसन वापरलं जातं.

भारतात सोनपापडीची सुरुवात कशी झाली?

महाराष्ट्राच्या पश्चिम भागात सोनपापडी तयार करण्याची सुरुवात झाल्याचं मानलं जातं. सुरुवातीला ही मिठाई स्थानिक पातळीवर लोकप्रिय होती, पण तिचा हलका आणि गोड स्वाद पाहता ती महाराष्ट्रातून गुजरात, पंजाब आणि राजस्थानपर्यंत पोहोचली. हळूहळू संपूर्ण देशभरात सोनपापडी दिवाळीसारख्या सणांचं प्रतीक बनली.

दिवाळीत सोनपापडीचं महत्त्व

दिवाळीच्या काळात सोनपापडी ही फक्त गोडधोड नव्हे, तर एक भावना आहे. ती आप्तस्वकीयांना भेट देताना शुभेच्छांचं प्रतीक बनते. घराघरांत तिची देवाणघेवाण म्हणजे आनंद आणि प्रेम वाटण्याचं प्रतीक मानलं जातं.

आज सोनपापडी इतकी लोकप्रिय झाली आहे की दिवाळी आली की मिठाईच्या दुकानांत तिची विक्री झपाट्याने वाढते. सोशल मीडियावर तिच्याशी संबंधित मीम्स, जोक्स, आणि ट्रेंड्स सतत चर्चेत असतात.

सोनपापडीचा हा प्रवास फक्त मिठाईचा नाही . तो भारतीय सणांच्या गोड परंपरेचा आणि संस्कृतीच्या चिरंतन गोडव्याचा आहे.  

