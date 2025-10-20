7000000000 रुपयांची FD, भारतातील अती श्रीमंत गाव, प्रत्येकाच्या घरात लक्ष्मी पाणी भरते; लक्ष्मीपूजनला नोटांची नाय तर डायरेक्ट डॉलरची पूजा करतात
भारतातील सर्वात श्रीमंत गाव
Asia Richest Village Madhapar : जेव्हा आपण एखाद्या गावाची कल्पना करतो तेव्हा आपल्याला मातीची घरे, हिरवीगार शेती, शेतात कष्ट करणारे शेतकरी, विहिरीतून पाणी काढणाऱ्या महिला, मातीत खेळणारी मुलं आणि गावातील साधेपणा अशा असे चित्र समोर येते . पण भारतात एक गाव असे आहे जिथे एका मोठ्या शहरात मिळणार नाहीत त्यापेक्षा भारी सोई सुविधा मिळतात. या गावात प्रत्येक घरात साक्षात लक्ष्मी पाणी भरते. येथील गावातील लोकांच्या नावावर 7000000000 रुपयांची FD आहे.