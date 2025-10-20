English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

7000000000 रुपयांची FD, भारतातील अती श्रीमंत गाव, प्रत्येकाच्या घरात लक्ष्मी पाणी भरते; लक्ष्मीपूजनला नोटांची नाय तर डायरेक्ट डॉलरची पूजा करतात

भारतातील सर्वात श्रीमंत गाव

Vanita Kamble | Oct 20, 2025, 08:55 PM IST
twitter

Asia Richest Village Madhapar :  जेव्हा आपण एखाद्या गावाची कल्पना करतो तेव्हा आपल्याला मातीची घरे, हिरवीगार शेती, शेतात कष्ट करणारे शेतकरी, विहिरीतून पाणी काढणाऱ्या महिला, मातीत खेळणारी मुलं आणि गावातील साधेपणा अशा असे चित्र समोर येते . पण भारतात एक गाव असे आहे जिथे एका मोठ्या शहरात मिळणार नाहीत त्यापेक्षा भारी सोई सुविधा मिळतात. या गावात प्रत्येक घरात साक्षात लक्ष्मी पाणी भरते. येथील गावातील लोकांच्या नावावर 7000000000 रुपयांची FD आहे. 

1/8

 लक्ष्मीपूजनला सर्व जण नोटांची पूजा करतात. भारतात मात्र, एक असे गाव जिथे लक्ष्मीपूजनला नोटांची नाय तर डायरेक्ट डॉलरची पूजा केली जाते. 

twitter
2/8

या गावातील ग्रामस्थांचा  स्वतःचा शॉपिंग मॉल आहे, ज्यामध्ये जगभरातील मोठे ब्रँड आहेत. येथील लोक आजही शेती करतात. मात्र, परदेशातून मोठ्या प्रमाणात पैसा यांच्या खात्यात जमा होतो.  

twitter
3/8

या गावात एचडीएफसी, एसबीआय, पीएनबी, अॅक्सिस, आयसीआयसीआय , युनियन बँक आणि प्रमुख खासगी बँका मिळून तब्बल 17 बँंका आहेत. अजूनही काही बँका या गावात शाखा सुरू करण्यासाठी उत्सुक आहेत.     

twitter
4/8

  या गावातील ग्रामस्थांची गावातच असलेल्या 17 बँकांमध्ये तब्बल 7 हजार कोटींची FD आहे.   

twitter
5/8

गावातील प्रत्येक कुटुंबातील सदस्यांची मिळून या बँकांमध्ये 5,00 कोटींपेक्षा जास्त ठेवी आहेत. हा आकडा कोणत्याही मोठ्या शहराच्या अर्थव्यवस्थेला मागे टाकू शकतो.  

twitter
6/8

भारतातील हे गाव जगातील श्रीमंत गाव म्हणून ओळखले जाते. या गावात राहणारे सर्वच जण करोडपती आहेत.  

twitter
7/8

 माधापर गावाची एकूण लोकसंख्या अंदाजे 92,000 आहे. या गावात 7,600 कुटुंबे आहेत.   

twitter
8/8

गुजरात राज्यातील कच्छ जिल्ह्यात भारतातील हे सर्वात श्रीमंत गाव आहे.  माधापार असे या गावाचे नाव आहे.   

twitter
पुढील
अल्बम

पाकिस्तानात एक तोळा सोन्याचा दर किती? प्रति तोळ्याचा रेट पाहून शॉक व्हाल

पुढील अल्बम

पाकिस्तानात एक तोळा सोन्याचा दर किती? प्रति तोळ्याचा रेट पाहून शॉक व्हाल

पाकिस्तानात एक तोळा सोन्याचा दर किती? प्रति तोळ्याचा रेट पाहून शॉक व्हाल

पाकिस्तानात एक तोळा सोन्याचा दर किती? प्रति तोळ्याचा रेट पाहून शॉक व्हाल 8
क्रिकेटच्या इतिहासात सर्वात वेगवान चेंडू टाकणारे 10 गोलंदाज कोणते? भारतीय खेळाडूंची संख्या वाचून धक्का बसेल

क्रिकेटच्या इतिहासात सर्वात वेगवान चेंडू टाकणारे 10 गोलंदाज कोणते? भारतीय खेळाडूंची संख्या वाचून धक्का बसेल

क्रिकेटच्या इतिहासात सर्वात वेगवान चेंडू टाकणारे 10 गोलंदाज कोणते? भारतीय खेळाडूंची संख्या वाचून धक्का बसेल 10
Weekly Horoscope : गाडी... बंगला...बँक बॅलेन्स... लक्ष्मीपूजनाचा आठवडा या राशींसाठी ठरणार वरदान; हा आठवडा तुमच्यासाठी कसा?

Weekly Horoscope : गाडी... बंगला...बँक बॅलेन्स... लक्ष्मीपूजनाचा आठवडा या राशींसाठी ठरणार वरदान; हा आठवडा तुमच्यासाठी कसा?

Weekly Horoscope : गाडी... बंगला...बँक बॅलेन्स... लक्ष्मीपूजनाचा आठवडा या राशींसाठी ठरणार वरदान; हा आठवडा तुमच्यासाठी कसा? 12
&#039;या&#039; राज्यात जमीन दरवर्षी बाहेर फेकते 400000 किलो चांदी! भारतातील सर्वात मोठ्या चांदी खाणीचं नाव आहे..

'या' राज्यात जमीन दरवर्षी बाहेर फेकते 400000 किलो चांदी! भारतातील सर्वात मोठ्या चांदी खाणीचं नाव आहे..

'या' राज्यात जमीन दरवर्षी बाहेर फेकते 400000 किलो चांदी! भारतातील सर्वात मोठ्या चांदी खाणीचं नाव आहे.. 9