Diwali 2025 : प्रभू श्री राम अयोध्येत आले तेव्हा नव्हती झाली आतषबाजी, मग आता का फोडले जातात फटाके? काय आहे याचा इतिहास?

Diwali 2025: दिवाळीत सध्या सगळीकडे फटाक्यांची आतषबाजी पाहायला मिळतेय. पण खरंच दिवाळीला फटाके फोडण्याची प्रथा आहे का? हे फटाके भारतात कुठून आले?

Dakshata Thasale | Oct 22, 2025, 03:15 PM IST
 प्रभू श्री राम आपला 14 वर्षांचा वनवास संपवून जेव्हा परत आपल्या राज्यात परतले तेव्हा त्यांचं स्वागत करण्यात आलं आहे. तो दिवस म्हणजे दिवाळी. दिवाळी म्हटलं की, आज आपल्या सगळ्यांच्या डोळ्यासमोर येतात ते म्हणजे कंदील, फराळ आणि फटाके. पण खरंच प्रभू श्री राम अयोध्येत परतले तेव्हा आतषबाजी करुन त्यांचं स्वागत करण्यात आलं.

जेव्हा भगवान राम १४ वर्षांच्या वनवासातून परतले तेव्हा अयोध्येच्या लोकांनी त्यांचे स्वागत फटाक्यांनी नव्हे तर तेलाच्या दिव्यांच्या रांगांनी केले.

रामायणानंतर शतकानुशतके, फटाके लोकप्रिय झाले आणि दिवाळीचा उत्सव वाढवण्यासाठी या सणाशी जोडले गेले.

फटाके आता उत्सवाचे प्रतीक बनले आहेत. ते अंधारावर प्रकाशाच्या विजयाचे प्रतीक आहेत. 

अनेक समुदायांमध्ये असे मानले जाते की फटाक्यांचा मोठा आवाज दुष्ट आत्म्यांना दूर नेतो.  

दिवाळीच्या वेळी उत्सवाची भावना वाढवण्यासाठी, उत्साह वाढवण्यासाठी आणि कुटुंबांना एकत्र आणण्यासाठी फटाक्यांचा वापर केला जातो.  

प्राचीन चीनमध्ये प्रथम फटाक्यांचा शोध 800 च्या सुमारास लागला. सुरुवातीला, फटाके म्हणजे बांबूच्या देठांमध्ये बारूद भरलेले होते जे पेटवल्यावर मोठा स्फोट होत असे.

मुघल काळात भारतात फटाके आणले गेले आणि शाही समारंभांमध्ये त्यांचा वापर सुरू झाला. 19व्या शतकात मोठ्या प्रमाणात फटाके उत्पादन सुरू झाले आणि आज तामिळनाडूमधील शिवकाशी हे फटाके उत्पादनाचे भारतातील सर्वात मोठे केंद्र आहे. 

