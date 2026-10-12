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थेट ₹45 हजार बोनस... अधिकाऱ्यापासून ते कर्मचाऱ्यांपर्यंत सगळ्यांना सरसकट एकच रक्कम, 4961 जणांना फायदा; बोनसमध्येही तब्बल ₹26500 ची Hike
Published: Oct 12, 2026, 10:22 AM IST|Updated: Oct 12, 2026, 10:22 AM IST
दिवाळी बोनस म्हटलं की सामान्यपणे कोणत्या पदावर कर्मचारी कार्यरत आहे यानुसार त्याला किती बोनस मिळणार हे ठरतं. मात्र यंदा एका ठिकाणी असं होणार नसून सरसरकट सर्वांना एकच रक्कम बोनस म्हणून दिली जाणार आहे. नेमका हा प्लॅन काय आहे ते पाहूयात...