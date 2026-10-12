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थेट ₹45 हजार बोनस... अधिकाऱ्यापासून ते कर्मचाऱ्यांपर्यंत सगळ्यांना सरसकट एकच रक्कम, 4961 जणांना फायदा; बोनसमध्येही तब्बल ₹26500 ची Hike

Written BySwapnil Ghangale
Published: Oct 12, 2026, 10:22 AM IST|Updated: Oct 12, 2026, 10:22 AM IST

दिवाळी बोनस म्हटलं की सामान्यपणे कोणत्या पदावर कर्मचारी कार्यरत आहे यानुसार त्याला किती बोनस मिळणार हे ठरतं. मात्र यंदा एका ठिकाणी असं होणार नसून सरसरकट सर्वांना एकच रक्कम बोनस म्हणून दिली जाणार आहे. नेमका हा प्लॅन काय आहे ते पाहूयात...

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कोणत्या पदावर काम करतात याचा विचार न करता थेट सरसकट एक रक्कमी बोनसचा नेमका प्लॅन काय?

हजारो सरकारी कर्मचाऱ्यांना ते कोणत्या पदावर काम करतात याचा विचार न करता थेट सरसकट 45 हजार रुपये दिवाळी बोनस मिळण्याची शक्यता आहे. हे कर्मचारी कोण आणि नेमका प्लॅन काय ते पाहूयात...

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कोणताही भेदभाव न करता सर्वांनाच एकसमान बोनस

नवी मुंबई महापालिकेतील अधिकारी आणि सर्वच कर्मचाऱ्यांची दिवाळी यंदा दणक्यात साजरी होणार आहे. दिवाळीसाठी सानुग्रह अनुदानाचे (बोनसचे) वाटप करताना कोणताही भेदभाव न करता सर्वांनाच एकसमान रक्कम देण्यासाठी सभागृह नेते सागर नाईक यांनी महासभेच्या पटलावर प्रस्ताव ठेवला आहे. 

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आधीपर्यंत होता निम्म्याने फरक

या प्रस्तावामध्ये कायम, कंत्राटी, ठोक मानधनावर काम करणारे कर्मचारी आणि अधिकारी यांना प्रत्येकी 45 हजार सानुग्रह अनुदान देण्याचे सुचवण्यात आले आहे. यापूर्वी अधिकारी आणि कंत्राटी कामगारांच्या सानुग्रह अनुदानात निम्म्याने फरक होता. यंदा मात्र सर्वांना सारखीच रक्कम मिळणार आहे.

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यापूर्वी कोणाला किती बोनस मिळालेला?

नवी मुंबई महापालिका प्रशासनाने गेल्या वर्षी आस्थापनेवरील अधिकारी, शासनाकडून प्रतिनियुक्तीवर आलेले अधिकारी, कायम कर्मचारी आणि नियमित शिक्षक यांना 34 हजार 500 रुपये बोनस दिला होता. करार पद्धतीने काम करणारे कर्मचारी आणि विविध योजनांतर्गत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्य बोनसची रक्कम 28 हजार 500 होती.

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फक्त 18 हजार 500 रुपये बोनस मिळालेला

कोविड, नॉनकोविडअंतर्गत काम करणारे कर्मचारी, घड्याळी तासिका शिक्षक आणि अंशकालीन निदेशक यांना फक्त 18 हजार 500 रुपये सानुग्रह अनुदान देण्यात आले होते. म्हणजे या कर्मचाऱ्यांना मागील वर्षापेक्षा 26 हजार 500 रुपये अधिक मिळतील तर सरसकट 45 हजार बोनस देण्यात आला. ही वाढ दुप्पटीहून अधिक असेल. 

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समान 45 हजार रुपये बोनस

मात्र यंदा सर्वच अधिकारी आणि कर्मचारी यांना एक देण्यासाठी सभागृह नेते सागर नाईक यांनी समान 45 हजार रुपये सानुग्रह अनुदान हा प्रस्ताव महासभेच्या पटलावर ठेवला आहे. या प्रस्तावावर येत्या शुक्रवारी महाभेत चर्चा होणार आहे.

 

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तिजोरीवर किती भार येणार?

नवी मुंबई महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना सरसकट कोणताही भेदभाव न करता प्रत्येकी 45 हजार बोनस दिला तर 22 कोटी 32 लाख 45 हजार इतका खर्च होणार आहे. 

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नेमका किती कर्मचाऱ्यांना होणार लाभ

या समान दराच्या बोनसचा लाभ पालिकेच्या विविध विभागांत काम करणाऱ्या सुमारे 4 हजार 961 अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक)

 

TAGS:
navi mumbai
Mumbai

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