Marathi News
धनत्रयोदशीला सोन्याचं नाणं घ्याल की दागिने ? Gold Investment आधी 'हे' 5 बेस्ट पर्याया वाचाच

Gold Buying Options: धनत्रयोदशीला सोनं खरेदी करणं शुभ मानलं जातं. धनत्रयोदशीपासून दिवाळीची सुरुवात होते. यादिवशी देवी लक्ष्मी आणि धन्वतंरी यांची पूजा केली जाते. 

Mansi kshirsagar | Oct 14, 2025, 01:38 PM IST
धनत्रयोदशीला सोनं खरेदी करणे शुभ मानले जाते. जर तुम्ही देखील या दिवशी सोन्यात गुंतवणुक करायचा विचार करताय. तर काही स्मार्ट व सोप्या पद्धतीने गुंतवणुक करु शकता. ज्यामुळं तुमचादेखील फायदा होईल.

फिजीकल गोल्ड

फिजीकल गोल्ड म्हणजे सराफा दुकानात जाऊन सोनं खरेदी करणे. मग हे सोनं तुम्ही दागिने, सोन्याचं नाणं किंवा सोन्याचे बिस्कीट घेऊन खरेदी करू शकतात. फक्त सोनं खरेदी करताना BIS हॉलमार्क असणं गरजेचे आहे, याची खात्री करुन घ्या. 

तुम्ही फिजीकल गोल्ड घेताना कॉइन घेतलं तर तुम्हाला मेकिंग चार्जचे शुल्क कमी भरावे लागते. तर जर तुम्ही दागिने घेतले तर त्या दागिन्याच्या डिझाइननुसार मेकिंग चार्जचे शुल्क भरावे लागतील. त्यामुळं तुम्हाला कॉईन खरेदी करणे स्वस्त पडेल. 

डिजीटल गोल्ड

डिजीटल गोल्डमध्ये तुम्हाला मेकिंग चार्ज द्यावाच लागणार नाही. तसंच, तुम्हाला कोणत्या दुकानातही जावं लागणार नाही. तुम्ही तुमच्या बजेटनुसार थोडी थोडी रक्कम टाकून सोन्याचे खरेदी करु शकतात आणि ते सोनं तुमच्या नावाने रजिस्टर होईल. त्यानंतर ते सोनं फिजीकल स्वरुपात मागवू शकता किंवा विकू शकता. ज्यांना दागिन्यांपेक्षा गुंतवणुकीवर भर द्यायचाय ते हा पर्याय वापरु शकतात. 

गोल्ड ETF

तिसरी पद्धत म्हणजे ETF म्हणजेच Gold Exchange Traded Funds हे आधुनिक गुंतवणुकीचा बेस्ट पर्याय आहे. तुम्हाला फिजिकल गोल्ड ठेवण्याची गरज नाही तुम्ही हे शेअर बाजाराप्रमाणे खरेदी व विक्री करु शकतात. त्यासाठी तुमच्याकडे डिमॅट अकाउंट असायला हवं. 

गोल्ड म्युच्युअल फंड

जर तुम्ही पहिल्यांदा सोन्यात गुंतवणुक करत असाल तो गोल्ड म्युच्युअल फंड हा एक चांगला पर्याय आहे. हा फंड गोल्ड ETF मध्ये गुंतवणुक केली जाते. अप्रत्यक्ष स्वरुपात सोन्याच्या किंमतीने जोडले जातात. यात तुम्ही एकरकमी पैसे लावू शकतात किंवा SIP प्रमाणे हळुहळु गुंतवणुक करू शकतात.

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड

पाचवा आणि सगळ्यात सुरक्षित पद्धत आहे ती म्हणजे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) हे बॉन्ड आऱबीआयकडून जारी केले जातात.यात गुंतवणुक केल्यास तुम्हाला दरवर्षी व्याज मिळते. त्याचबरोबर  सोन्याची किंमत वाढल्यास फायदादेखील मिळतो. याची अवधी 8 वर्ष इतकी असते. मात्र 5 वर्षानंतर तुम्ही याला रिडीमदेखील करु शकता.

(Disclaimer: येथे दिलेली माहिती सामान्य माहितीवर आधारित आहे. तुम्ही अशाप्रकारे कोणत्याही पद्धतीची गुंतवणूक करु इच्छित असाल तर सर्वात आधी सर्टिफाइड गुंतवणुकदार सल्लागारांचा सल्ला घ्यावा. तुम्हाला कोणताही नफा किंवा तोटा झाल्यास झी 24 तास यासाठी जबाबदार राहणार नाही.)

