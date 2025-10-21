Diwali Padwa Wishes in Marathi : बलिप्रतिपदा, दिवाळीचा पाडवा, राहो सदा नात्यात गोडवा; द्या मराठीतून खास शुभेच्छा
Diwali Padwa Shubhechcha Wishes in Marathi : दिवाळीतील पती पत्नीमधील गोडवा आणि प्रेमाचा सण म्हणजे दिवाळी पाडवा...22 ऑक्टोबर 2025 ला बलिप्रतिपदा म्हणजेच दिवाळी पाडवा असणार आहे. अशा या सणाच्या आपल्या प्रियजनांना द्या खास मराठीतून शुभेच्छा
Neha Choudhary | Oct 21, 2025, 03:09 PM IST
1/7
दिवाळी पाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा
2/7
दिवाळी पाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा
3/7
दिवाळी पाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा
4/7
दिवाळी पाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा
5/7
दिवाळी पाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा
6/7