Marathi News
Diwali Padwa Wishes in Marathi : बलिप्रतिपदा, दिवाळीचा पाडवा, राहो सदा नात्यात गोडवा; द्या मराठीतून खास शुभेच्छा

Diwali Padwa Shubhechcha Wishes in Marathi : दिवाळीतील पती पत्नीमधील गोडवा आणि प्रेमाचा सण म्हणजे दिवाळी पाडवा...22 ऑक्टोबर 2025 ला बलिप्रतिपदा म्हणजेच दिवाळी पाडवा असणार आहे. अशा या सणाच्या आपल्या प्रियजनांना द्या खास मराठीतून शुभेच्छा

Neha Choudhary | Oct 21, 2025, 03:09 PM IST
दिवाळी पाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा

Diwali Padwa Wishes in Marathi

आपण सर्वांना दिवाळी पाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा! आपल्या सर्व मनोकामना पूर्ण होवोत हीच सदिच्छा!

दिवाळी पाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा

Diwali Padwa Wishes in Marathi

कार्तिक शुद्ध प्रतिपदा म्हणजे बलिप्रतिपदा, दिवाळीचा पाडवा आणतो नात्यात गोडवा, तुम्हाला आणि तुमच्या कुटुंबीयांना मनःपूर्वक शुभेच्छा!

दिवाळी पाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा

Diwali Padwa Wishes in Marathi

दिव्याच्या तेजाने आसमंत उजळू दे, सोनपावलांनी सुखसमृद्धी येऊ दे…दिवाळी पाडव्याच्या शुभेच्छा!

दिवाळी पाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा

Diwali Padwa Wishes in Marathi

नवा गंध, नवा वास, नव्या रांगोळीची नवी आरास, स्वप्नातले रंग नवे, आकाशातले असंख्य दिवे…दिवाळी पाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा!

दिवाळी पाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा

Diwali Padwa Wishes in Marathi

 तेजोमय झाला आजचा प्रकाश, जुना कालचा काळोख सारे रोजचे तरीही भासे नवा सहवास, सोन्यासारख्या नात्यासाठी पाडवा हा खास आनंदाचा सण आला, विनंत आहे परमेश्वराला सौख्य, समृद्धी लाभो तुम्हाला, दिवाळी पाडवा शुभेच्छा!

दिवाळी पाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा

Diwali Padwa Wishes in Marathi

दिव्यांची आरास मनात वाढवी उल्हास, अशा दिवाळी पाडव्याच्या शुभेच्छा , तुमच्यासाठी खास

दिवाळी पाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा

Diwali Padwa Wishes in Marathi

आभाळी सजला मोतियांचा चुडा, दारी दिव्यांचा सोनेरी सडा गंध गहिरा दरवळला उटण्याचा, आता दिवाळसण आनंद लुटण्याचा, दिवाळी पाडव्याच्या शुभेच्छा! 

