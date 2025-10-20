60 हजारांहून कमी किंमत, दमदार मायलेज अन्..; दिवाळी सेलमधील टॉप 5 स्वस्त Bikes, उरले फक्त 2 दिवस
Diwali Special Offers On 2 Wheelers: दिवाळीनिमित्त अनेक दुचाकींवर घसघशीत ऑफर्स देण्यात आल्यात. अशाच पाच दुचाकींसंदर्भात आपण जाणून घेणार आहोत.
Swapnil Ghangale | Oct 20, 2025, 12:53 PM IST
दिवाळी ऑफर अंतर्गत मिळणाऱ्या सर्वात पाच स्वस्त आणि दमदार दुचाकी
तुम्ही या दिवाळीमध्ये दुचाकी विकत घेण्याचा विचार करत असाल तर या दिवाळीमध्ये अगदी चार हजार रुपयांपर्यंत कंपन्यांकडून घसघशीत सूट दिली जात आहे. विशेष म्हणजे अगदी 60 हजारांपेक्षाही कमी किंमतीत अनेक दुचाकी उपलब्ध आहे. दिवाळी ऑफर अंतर्गत मिळणाऱ्या सर्वात पाच स्वस्त आणि दमदार दुचाकी कोणत्या आहेत ते पाहूयात...
होंडा एक्टिवा 6 जी (Honda Activa 6G)
स्कूटरप्रेमी असाल तर होंडा एक्टिवा 6 जी चा विचार तुम्हाला करता येईल. 109.51 सीसी इंजिन असलेल्या या दुचाकीचं मायलेज 55 किमी/लिटर इतकं आहे. ही स्कूटी सुरक्षित आणि आरामदायक प्रवासासाठी ओळखली जाते. दिवाळीमध्ये चार हजारांपर्यंत सवलत मिळत असून फ्री सर्व्हिसिंग पॅकेज अशी ऑफर दिली जात आहे. किंमत: सुमारे 76,234 (एक्स-शोरूम)
हीरो स्पेंडर प्लस (Hero Splendor Plus)
हीरो कंपनीची हीरो स्पेंडर प्लस बाइक मध्यमवर्गीय कुटुंबांची फेव्हरट बाईक आहे असं म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही. या बाईकमध्ये 97.2 सीसी इंजिन असून ते 60 ते 70 किमी/लिटरचं मायलेज देतं. दिवाळीनिमित्त या बाईकवर 3 हजार रुपयांपर्यंतची सवलत आणि मोफत अॅक्सेसरीज अशी ऑफर सुरु आहे. या बाईकचं वैशिष्ट्यं म्हणजे तिला मेन्टेन्स कमी लागतं. किंमत: सुमारे 75,441 रुपये (एक्स-शोरूम किंमत)
बजाज प्लॅटिना 100 (Bajaj Platina 100)
बजाजची प्लॅटिना 100 ही बाइक आरामदायक आहे. या बाईकचं डिझाइन आणि 70 किमी/लिटर मायलेज हे युएसपी असून बाईकला बाजारात चांगली मागणी आहे. 102 सीसी इंजिन असलेली बाईक जवळच्या जवळ वापराबरोबरच लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठीही उत्तम पर्याय आहे. दिवाळीनिमित्त बजाज प्लॅटिना 100 वर अडीच हजारांपर्यंत एक्सचेंज बोनस आणि लो डाऊन पेमेंटची सुविधा आहे. किंमत: सुमारे 67,850 (एक्स-शोरूम किंमत)
टीव्हीएस स्पोर्ट्स (TVS Sport)
हीरो एचएफ डिलक्स (Hero Hf Deluxe)
देशातील सर्वात लोकप्रिय आणि स्वस्त दुचाकी अशी हीरो एचएफ डिलक्सची ओळख आहे. 97.2 सीसी इंजिन असलेली ही बाइक मायलेजमध्येही दमदार आहे. ही बाईक 70 किमी/लिटरपर्यंत मायलेज देते. शहरी आणि ग्रामीण भागात या बाईकला चांगली मागणी आहे. दिवाळी ऑफरमध्ये या बाईकवर दोन हजार रुपयांपर्यंत कॅशबॅक आणि एक्सचेंज बोनस मिळू शकतो. किंमत: सुमारे 59,498 (एक्स-शोरूम किंमत)
