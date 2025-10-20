English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
60 हजारांहून कमी किंमत, दमदार मायलेज अन्..; दिवाळी सेलमधील टॉप 5 स्वस्त Bikes, उरले फक्त 2 दिवस

Diwali Special Offers On 2 Wheelers: दिवाळीनिमित्त अनेक दुचाकींवर घसघशीत ऑफर्स देण्यात आल्यात. अशाच पाच दुचाकींसंदर्भात आपण जाणून घेणार आहोत.

Swapnil Ghangale | Oct 20, 2025, 12:53 PM IST
दिवाळी ऑफर अंतर्गत मिळणाऱ्या सर्वात पाच स्वस्त आणि दमदार दुचाकी

तुम्ही या दिवाळीमध्ये दुचाकी विकत घेण्याचा विचार करत असाल तर या दिवाळीमध्ये अगदी चार हजार रुपयांपर्यंत कंपन्यांकडून घसघशीत सूट दिली जात आहे. विशेष म्हणजे अगदी 60 हजारांपेक्षाही कमी किंमतीत अनेक दुचाकी उपलब्ध आहे. दिवाळी ऑफर अंतर्गत मिळणाऱ्या सर्वात पाच स्वस्त आणि दमदार दुचाकी कोणत्या आहेत ते पाहूयात...

होंडा एक्टिवा 6 जी (Honda Activa 6G)

स्कूटरप्रेमी असाल तर होंडा एक्टिवा 6 जी चा विचार तुम्हाला करता येईल. 109.51 सीसी इंजिन असलेल्या या दुचाकीचं मायलेज 55 किमी/लिटर इतकं आहे. ही स्कूटी सुरक्षित आणि आरामदायक प्रवासासाठी ओळखली जाते. दिवाळीमध्ये चार हजारांपर्यंत सवलत मिळत असून फ्री सर्व्हिसिंग पॅकेज अशी ऑफर दिली जात आहे. किंमत: सुमारे 76,234 (एक्स-शोरूम) 

हीरो स्पेंडर प्लस (Hero Splendor Plus)

हीरो कंपनीची हीरो स्पेंडर प्लस  बाइक मध्यमवर्गीय कुटुंबांची फेव्हरट बाईक आहे असं म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही. या बाईकमध्ये 97.2 सीसी इंजिन असून ते 60 ते 70 किमी/लिटरचं मायलेज देतं. दिवाळीनिमित्त या बाईकवर 3 हजार रुपयांपर्यंतची सवलत आणि मोफत अॅक्सेसरीज अशी ऑफर सुरु आहे. या बाईकचं वैशिष्ट्यं म्हणजे तिला मेन्टेन्स कमी लागतं. किंमत: सुमारे 75,441 रुपये (एक्स-शोरूम किंमत) 

बजाज प्लॅटिना 100 (Bajaj Platina 100)

बजाजची प्लॅटिना 100 ही बाइक आरामदायक आहे. या बाईकचं डिझाइन आणि 70 किमी/लिटर मायलेज हे युएसपी असून बाईकला बाजारात चांगली मागणी आहे. 102 सीसी इंजिन असलेली बाईक जवळच्या जवळ वापराबरोबरच लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठीही उत्तम पर्याय आहे. दिवाळीनिमित्त बजाज प्लॅटिना 100 वर अडीच हजारांपर्यंत एक्सचेंज बोनस आणि लो डाऊन पेमेंटची सुविधा आहे.  किंमत: सुमारे 67,850 (एक्स-शोरूम किंमत) 

टीव्हीएस स्पोर्ट्स (TVS Sport)

टीव्हीएसची टीव्हीएस स्पोर्ट्स ही दुचाकी वजनाने फारच हलकी आणि चालवण्यास तितकीच सोपी आहे. 99.7 सीसी इंजिन आणि 65 किमी/लिटर मायलेजसह ही तरुणांसाठी परवडणारा पर्याय आहे. दिवाळी ऑफरअंतर्गत कंपनी दीड हजारांचा कॅशबॅक आणि हेल्मेट फ्री अशी ऑफर अनेक जागी देत आहे. किंमत: सुमारे 60,000 (एक्स-शोरूम किंमत) 

हीरो एचएफ डिलक्स (Hero Hf Deluxe)

देशातील सर्वात लोकप्रिय आणि स्वस्त दुचाकी अशी हीरो एचएफ डिलक्सची ओळख आहे. 97.2 सीसी इंजिन असलेली ही बाइक मायलेजमध्येही दमदार आहे. ही बाईक 70 किमी/लिटरपर्यंत मायलेज देते. शहरी आणि ग्रामीण भागात या बाईकला चांगली मागणी आहे. दिवाळी ऑफरमध्ये या बाईकवर दोन हजार रुपयांपर्यंत कॅशबॅक आणि एक्सचेंज बोनस मिळू शकतो. किंमत: सुमारे 59,498 (एक्स-शोरूम किंमत) 

प्रत्यक्ष शोरुममध्ये किंमतीत होऊ शकतो बदल

सदर किंमती या ऑनलाइन उपलब्ध माहितीवरुन देण्यात आलेल्या आहेत. प्रत्यक्ष शोरुममध्ये यात थोडाफार बदल होऊ शकतो. तसेच अनेक ठिकाणी स्पॉट डिस्काऊंटअंतर्गत मोठी सूट मिळू शकते. (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य - फ्रिपिकवरुन साभार)  

शोरुममध्ये गेल्यानंतरच...

प्रत्यक्ष शोरुममध्ये गेल्यानंतरच तुम्हाला तेथील किंमतीचा अंदाज घेता येईल. त्यामुळे खरोखरच दुचाकी घेण्याचा विचार करत असाल तर पुढील दोन दिवसांमध्ये जवळच्या शोरुमला भेट द्या. (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य - फ्रिपिकवरुन साभार)

