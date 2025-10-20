English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
महाराष्ट्रातील चमत्कारिक पर्यटनस्थळ दिवसभरात फक्त 30 मिनिटांसाठी खुलं असतं! कोणातील हिडन स्पॉट

कोकणातील अनोखं ठिकाण जिथं नदी आणि सागराची भेट होते. हे ठिकाण दिवसभरात फक्त 30 मिनिटच सुरु असते. 

Vanita Kamble | Oct 20, 2025, 11:08 PM IST
Sangam Seagull island at Devbag Beach : दिवाळीच्या सुट्टीत अनेक जण फिरायला जातात. कोकण हे नेहमीच प्रत्येकाच्या विश लिस्ट मध्ये असते.   कोकणातील अथांग समुद्र किनारे जगभरातील पर्यटकांना आकर्षित करतात. कोकणातील अनेक समुद्र किनारे जितके सुंदर आहेत तितकेच ते वैशिष्ट्यपूर्ण देखील आहेत. याच कोकणात महाराष्ट्रातील चत्कारिक पर्यटनस्थळ आहे. हे पर्यटनस्थळ दिवसभरात फक्त 30 मिनिटांसाठी खुलं असतं. 

 महाराष्ट्रात एक असे चत्कारिक पर्यटनस्थळ दिवसभरात फक्त 30 मिनिटांसाठी खुलं असतं. हे पर्टनस्थळ म्हणजे कोकणातील छुपं बेट आहे. 

नदी शेवटी समुद्रालाच येवून मिळते. कोकणात असचं हे ठिकाण आहे जिथे जिथं नदी आणि समुद्र एकरुप होतात. 

कोकण रेल्वेने कुडाळ स्टेशनला उतरुन येथे जाता येते. मालवण पर्यंत थेट बस देखील आहेत. मालवण येथून बोटीनेच या बेटावर जाता येते. दिवसभरात फक्त 30 मिनिटच येथे फिरता येते.

येथे जमिनीचे एक निमुळते टोक समुद्र व नदीच्या मिलनाचा दुवा आहे. देवाबाग समुद्र किनारा सिगल संगमसाठी प्रसिद्ध आहे. या जमीनीच्या टोकावरुन मंत्रमुग्ध करणारा नजारा पहायला मिळतो.  कोकण म्हणजे खरचं स्वर्ग असा अनुभव येतो. हे बेट सिगल पक्षांसाठी देखील लोक्परिय आहे. 

नदी आणि समुद्राचा संगम होऊन येथे एक सुंदर बेट तयार झाले आहे. संगम सिगल बेट असे या बेटाचे नाव आहे.   

सिंधुदुर्गमधील देवबाग समुद्र मालवणपासून 12 किलोमीटर अंतरावर तर तारकर्लीपासून सहा किलोमीटरवर आहे.    

कर्ली नदी आणि अरबी समुद्रांचा येथे संगम होतो. यामुळेच देवबाग समुद्र किनाऱ्यावर अद्धभूत नजारा पहायला मिळतो.

सिंधुदुर्ग मधील देवबाग समुद्र किनारा. येथे नदी आणि समुद्राचा संगम होतो. या संगमावरच एक अनोखे बेट आहे जे दिवसभरात फक्त 30 मिनिटच सुरु असते.   

