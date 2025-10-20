महाराष्ट्रातील चमत्कारिक पर्यटनस्थळ दिवसभरात फक्त 30 मिनिटांसाठी खुलं असतं! कोणातील हिडन स्पॉट
कोकणातील अनोखं ठिकाण जिथं नदी आणि सागराची भेट होते. हे ठिकाण दिवसभरात फक्त 30 मिनिटच सुरु असते.
Sangam Seagull island at Devbag Beach : दिवाळीच्या सुट्टीत अनेक जण फिरायला जातात. कोकण हे नेहमीच प्रत्येकाच्या विश लिस्ट मध्ये असते. कोकणातील अथांग समुद्र किनारे जगभरातील पर्यटकांना आकर्षित करतात. कोकणातील अनेक समुद्र किनारे जितके सुंदर आहेत तितकेच ते वैशिष्ट्यपूर्ण देखील आहेत. याच कोकणात महाराष्ट्रातील चत्कारिक पर्यटनस्थळ आहे. हे पर्यटनस्थळ दिवसभरात फक्त 30 मिनिटांसाठी खुलं असतं.