Diwali Wishes in Marathi : उत्सव दिव्यांचा, दरवळला सुगंध फराळाचा; मित्र-परिवाराला द्या भरभरुन मराठीतून शुभेच्छा
Diwali Shubhechcha Wishes in Marathi : दिवाळीचा सण म्हणजे उत्साहाचा, दिव्यांचा...अंगणात दिव्यांची आरास आणि रांगोळी...दाराला तोरणा बांधले जाते आणि आकाशकंदील उजळून निघतो घरातील आनंद...असा हा सकारात्मक आणि आनंदाचा सण मंगळवारी 21 ऑक्टोबर 2025 देशभरात साजरा करण्यात येणार आहे. अशा या शुभदिनाचा कुटुंबासह मित्रपरिवाला खास मराठीतून शुभेच्छा द्या.
Neha Choudhary | Oct 19, 2025, 07:59 PM IST
1/8
दीपावलीच्या हार्दिक शुभेच्छा
2/8
दीपावलीच्या हार्दिक शुभेच्छा
3/8
दीपावलीच्या हार्दिक शुभेच्छा
4/8
5/8
दीपावलीच्या हार्दिक शुभेच्छा
6/8
दीपावलीच्या हार्दिक शुभेच्छा
7/8