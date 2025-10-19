English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Diwali Wishes in Marathi : उत्सव दिव्यांचा, दरवळला सुगंध फराळाचा; मित्र-परिवाराला द्या भरभरुन मराठीतून शुभेच्छा

Diwali Shubhechcha Wishes in Marathi : दिवाळीचा सण म्हणजे उत्साहाचा, दिव्यांचा...अंगणात दिव्यांची आरास आणि रांगोळी...दाराला तोरणा बांधले जाते आणि आकाशकंदील उजळून निघतो घरातील आनंद...असा हा सकारात्मक आणि आनंदाचा सण मंगळवारी 21 ऑक्टोबर 2025 देशभरात साजरा करण्यात येणार आहे. अशा या शुभदिनाचा कुटुंबासह मित्रपरिवाला खास मराठीतून शुभेच्छा द्या. 

Neha Choudhary | Oct 19, 2025, 07:59 PM IST
twitter
1/8

दीपावलीच्या हार्दिक शुभेच्छा

Diwali Wishes in Marathi

सण दिवाळीचा, आनंददायी क्षणांचा.. नात्यातील आपुलकीचा, उत्सव हा दिव्यांचा.. दीपावलीच्या हार्दिक शुभेच्छा

twitter
2/8

दीपावलीच्या हार्दिक शुभेच्छा

Diwali Wishes in Marathi

फटाके, कंदील अन् पणत्यांची रोषणाई, चिवडा-चकली, लाडू-करंजीची ही लज्जचच न्यारी नव्या नवलाईची दिवाळी येता आनंदली दुनिया सारी... दीपावलीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

twitter
3/8

दीपावलीच्या हार्दिक शुभेच्छा

Diwali Wishes in Marathi

लक्ष्मीचा सहवास आपल्या घरात नित्य असू दे! चांगल्या मार्गाने समृद्धी मिळो, लक्ष्मीपूजनाचे सौख्य नेहमी लाभो! दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

twitter
4/8

Diwali Wishes in Marathi

चंद्राचा कंदील घरावरी चांदण्यांचे तोरण दारावरी.. क्षितीजाचे रंग रांगोळीवरी दिवाळीचे स्वागत घरोघरी..! दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा..! शुभ दीपावली…

twitter
5/8

दीपावलीच्या हार्दिक शुभेच्छा

Diwali Wishes in Marathi

अंधारवाटा उजळून निघाल्या दीपावलीच्या या दिनी सदैव मंगल होवो सर्वांचे हीच कामना मनी दीपावलीच्या हार्दिक शुभेच्छा

twitter
6/8

दीपावलीच्या हार्दिक शुभेच्छा

Diwali Wishes in Marathi

दारी दिव्यांची आरास, अंगणी फुलला सडा रांगोळीचा खास, आनंद बहरलेला सर्वत्र, आणि हर्षलेले मन, आला आला दिवाळी सण, करा प्रेमाची उधळण.. दीपावलीच्या हार्दिक शुभेच्छा

twitter
7/8

दीपावलीच्या हार्दिक शुभेच्छा

Diwali Wishes in Marathi

नवी स्वप्ने नवी क्षितिजे, घेउन येवो ही दिवाळी, ध्येयार्पण प्रयत्नांना, दिव्य यशाची मिळो झळाळी, आयुष्यात सोनेरी क्षण घेऊन येवो, ही दिवाळी. दीपावलीच्या हार्दिक शुभेच्छा

twitter
8/8

दीपावलीच्या हार्दिक शुभेच्छा

Diwali Wishes in Marathi

घेऊनी दिव्यांचा प्रकाश सोनेरी, माळोनी गंध मधुर उटण्याचा.. करा संकल्प सुंदर जगण्याचा, गाठूनी मुहूर्त दिवाळीच्या सणाचा.. दीपावलीच्या हार्दिक शुभेच्छा

twitter
पुढील
अल्बम

दिवाळीसाठी एकदम परफेक्ट लूक, देवोलीनाचा सिंपल मराठमोळा लूक, फोटो पाहून...

पुढील अल्बम

दिवाळीसाठी एकदम परफेक्ट लूक, देवोलीनाचा सिंपल मराठमोळा लूक, फोटो पाहून...

दिवाळीसाठी एकदम परफेक्ट लूक, देवोलीनाचा सिंपल मराठमोळा लूक, फोटो पाहून...

दिवाळीसाठी एकदम परफेक्ट लूक, देवोलीनाचा सिंपल मराठमोळा लूक, फोटो पाहून... 8
माधुरी दीक्षितचं &#039;या&#039; चित्रपटातील गाणं ठरलं सुपर हिट, 1 आठवड्यात विकली 1 कोटी कॅसेट, तुम्ही ऐकलं का?

माधुरी दीक्षितचं 'या' चित्रपटातील गाणं ठरलं सुपर हिट, 1 आठवड्यात विकली 1 कोटी कॅसेट, तुम्ही ऐकलं का?

माधुरी दीक्षितचं 'या' चित्रपटातील गाणं ठरलं सुपर हिट, 1 आठवड्यात विकली 1 कोटी कॅसेट, तुम्ही ऐकलं का? 8
Narak Chaturdashi Wishes in Marathi : उटण्याचा सुगंध घेऊन आली पहिली पहाट; नातेवाईक आणि प्रियजनांना द्या नरक चतुर्दशीच्या मराठीतून शुभेच्छा

Narak Chaturdashi Wishes in Marathi : उटण्याचा सुगंध घेऊन आली पहिली पहाट; नातेवाईक आणि प्रियजनांना द्या नरक चतुर्दशीच्या मराठीतून शुभेच्छा

Narak Chaturdashi Wishes in Marathi : उटण्याचा सुगंध घेऊन आली पहिली पहाट; नातेवाईक आणि प्रियजनांना द्या नरक चतुर्दशीच्या मराठीतून शुभेच्छा 7
दोन वेळा लग्न करणारे 10 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर्स; यामधील 4 तर फक्त भारतीय, आठवं नाव वाचून वाटेल आश्चर्य, दोघांची तर झालीयेत 3 लग्नं

दोन वेळा लग्न करणारे 10 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर्स; यामधील 4 तर फक्त भारतीय, आठवं नाव वाचून वाटेल आश्चर्य, दोघांची तर झालीयेत 3 लग्नं

दोन वेळा लग्न करणारे 10 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर्स; यामधील 4 तर फक्त भारतीय, आठवं नाव वाचून वाटेल आश्चर्य, दोघांची तर झालीयेत 3 लग्नं 10