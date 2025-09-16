English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
पूजेसाठी वापरलेली फुलं सुकल्यावर फेकून देताय? थांबा घरीच बनवा सुगंधी धूप, मन होईल प्रसन्न

संध्याकाळची दिवा-बत्ती केल्यानंतर धूप लावला जातो. धुपाच्या सुवासाने मन प्रसन्न होते. पण हल्ली बाजारात केमिकल असलेले धूप मिळतात. 

Mansi kshirsagar | Sep 16, 2025, 06:32 PM IST
Diy Steps Organic Dhoop Sticks at Home know the process in marathi

मार्केटमध्ये अनेक प्रकारचे सुगंधी धूप मिळतात. मात्र यात अनेकदा केमिकल असतात. त्यामुळं घरातील वृद्धांना किंवा लहान मुलांना त्रास होऊ शकतो. 

आज आम्ही तुम्हाला सुकलेल्या फुलांपासून धूप कसा बनवावा, याच्या काही टिप्स सांगणार आहोत. एकदम ऑरगॅनिक असलेल्या या धुपामुळं मन प्रसन्न होईल. 

साहित्य

सुकलेली फुलं, कापूर, नारळाची सुकलेली सालं, चंदनाची पावडर, तूप, तिळाचे तेल,

कृती

सगळ्यात आधी एक मोठी प्लेट घेऊन त्यात सुकलेली फुलं घ्या. त्यानंतर एका मिक्सरमध्ये नारळाची सालं थोडी थोडी करुन टाका आणि बारीक पावडर करुन घ्या. 

आता याच मिक्सरमध्ये सुकलेल्या फुलांचीदेखील पावडर करुन घ्या. आता हे दोन्ही मिश्रण एका चाळणीतून चाळून घ्या. 

त्यानंतर पुन्हा एका मिक्सरमध्ये कापूर बारीक करुन घ्या. आता चंदन पावडर, कापराची पावडर वरील मिश्रणात मिसळून घ्या.   

आता यात एक चमचा तूप घालून मिश्रण चांगले एकजीव करुन घ्या. या मिश्रणाचा पिठाच्या गोळ्याप्रमाणे करुन घ्या. त्यानंतर त्याचे छोटे छोटे धूप तयार करुन घ्या.   

धूप तयार झाल्यानंतर पंख्यांच्या हवे खाली किंवा उन्हात सुकवून घ्या. अशा प्रकारे तम्ही धुप तयार कराल. तुम्ही यात इतर सुंगधित पदार्थदेखील टाकू शकता.  

