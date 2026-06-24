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'अंतर्वस्त्रांच्या रंगावरही निर्बंध, लग्न आणि मातृत्वासाठी सतत दबाव'; अभिनेत्रीने सांगितला अनुभव

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jun 24, 2026, 01:37 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 01:37 PM IST

'रंगीत अंतर्वस्त्रे घालण्यास मनाई', पती आणि सासूकडून मूल होण्यासाठी दबाव याबद्दल प्रिसद्ध टीव्ही अभिनेत्रीने खुलासा केला आहे. तिला  लग्न केल्याचा अभिनेत्रीला पश्चाताप झाला का? नेमकं काय घडलेलं याबद्दल अधिक जाणून घेऊयात.. 

 

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छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय अभिनेत्री कनिका माहेश्वरी यांनी त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यातील काही अनुभव नुकत्याच एका मुलाखतीत उघड केले. 'दिया और बाती हम' या मालिकेमुळे घराघरात पोहोचलेल्या कनिका सध्या 'सहर होने को है' या मालिकेतील भूमिकेमुळे चर्चेत आहेत.

 

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मुलाखतीदरम्यान त्यांनी सांगितले की, लहानपणापासूनच त्यांच्या राहणीमानावर अनेक सामाजिक बंधने लादली जात होती. इतकेच नव्हे तर अंतर्वस्त्रांच्या रंगाबाबतही त्यांना सूचना दिल्या जात असत. "काळा किंवा लाल रंग टाळा, लोक काय म्हणतील याचा विचार करा," असे वारंवार ऐकावे लागायचे, असे त्यांनी सांगितले.

 

kanika maheshwari on bra colour3/8

कनिकांच्या मते, महिलांनी कोणते कपडे किंवा अंतर्वस्त्रे परिधान करावीत यावरही समाज मत व्यक्त करतो. त्यामुळे अनेकदा स्वतःच्या पसंतीपेक्षा इतरांच्या अपेक्षांना महत्त्व द्यावे लागले.

 

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त्यांनी आपल्या लग्नाबाबतही स्पष्टपणे भाष्य केले. समाजाच्या दबावामुळे आपण अपेक्षेपेक्षा लवकर लग्नाचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी कबूल केले. "लोक काय म्हणतील" या विचारानेच अनेक निर्णय घेतले गेले, असे त्या म्हणाल्या.

 

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लग्नानंतर काही वर्षे मूल न झाल्यामुळेही त्यांच्यावर दबाव वाढत गेला. पतीकडून तसेच सासूकडून वारंवार मुलाबाबत चर्चा होत असे. पतीचे मित्र पालक झाले असल्याने त्यांनाही मूल हवे असल्याचे ते सांगत, तर सासूचे मत होते की मुलामुळे नात्यातील प्रेम वाढते आणि वाद कमी होतात.

 

kanika maheshwari on bra colour6/8

कनिका यांनी सांगितले की, अखेर समाज आणि कुटुंबाच्या अपेक्षांचा विचार करून त्यांनी मातृत्व स्वीकारले. आज त्या एका मुलाच्या आई असून आपल्या मुलासोबत त्यांचे अतिशय जिव्हाळ्याचे नाते आहे.

 

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या सगळ्या प्रवासाकडे मागे वळून पाहताना, काही निर्णय घाईत घेतल्याची खंत आजही मनात असल्याचेही त्यांनी सूचित केले. मात्र त्या अनुभवांनी त्यांना अधिक आत्मविश्वासी आणि स्वतःच्या मतांवर ठाम राहायला शिकवले, असे त्यांनी नमूद केले.

 

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मात्र या अनुभवांमधून त्यांनी एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला की, आयुष्यातील मोठे निर्णय हे इतरांच्या मतांपेक्षा स्वतःच्या इच्छेनुसार आणि तयारीनुसार घेतले गेले पाहिजेत.

 

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