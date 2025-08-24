English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
गणपतीसाठी ट्रेनने गावी जाताय? मग 'या' गोष्टी चुकूनही सोबत नेऊ नका, अन्यथा जेल होईल

गणेशोत्सव हा कोकणातील खूप मोठा सण. यानिमित्ताने हजारोंच्या संख्येने मुंबई- पुण्यासारख्या शहरांमध्ये कामानिमित्त राहणारे चाकरमानी आपल्या गावी कोकणात परतता. गणेशोत्सवादरम्यान अनेक लोकं गावी जाण्यासाठी रस्ते मार्गाऐवजी स्वस्त आणि सुरक्षित अशा कोकण रेल्वेला प्राधान्य देतात. गणपतीसाठी गावी जात असल्याने डेकोरेशनचं सामान, खाद्यपदार्थ, इत्यादी अनेक गोष्टी या चाकरमानी रेल्वेतुन घेऊन जातात. पण रेल्वे प्रवासादरम्यान काही वस्तू सोबत घेऊन जाण्यास सक्त मनाई आहे. या नियमांकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं तर तुरुंगवासाची शिक्षा सुद्धा भोगावी लागू शकते. 

रेल्वे प्रवासादरम्यान काही वस्तू सोबत घेऊन जाण्यास मनाई केली जाते. जर कोणी या नियमांचं उल्लंघन करताना आढळलं तर ,रेल्वे ॲक्टच्या कलम 164 च्या अंतर्गत 1 हजार रुपयांपर्यंतचा दंड, 3 वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.

नारळ :

गणपतीसाठी अनेकजण नारळ, सुकं खोबरं अशा गोष्टी रेल्वेतून घेऊन जातात. पण या वस्तू रेल्वेमधून घेऊनजाण्यास सक्त मनाई आहे. नारळ हा  ज्वलनशील पदार्थ असल्याने तो ट्रेनमधून घेऊन जाण्यास मनाई आहे.   

गॅस सिलेंडर :

बरेचजण गॅस सिलेंडरचा लहान बाटला प्रवासादरम्यान घेऊन जातात. मात्र प्रवासादरम्यान गॅस गळती होऊन आग लागण्याची भीती असते. तेव्हा गॅस सिलेंडर ट्रेनमधून घेऊन जाऊ नये.   

फटाके :

गणरायाचं आगमन दणक्यात व्हावं यासाठी बरेचजण फटाक्यांची खरेदी करतात. पण फटाक्यांमुळे आग लागण्याचा धोका असतो तेव्हा ट्रेनमधून फटाके घेऊन जाण्यास सक्त मनाई आहे.   

तूप:

गणपतीचा नैवेद्य बनवण्यासाठी तूप लागतं. रेल्वेच्या नियमानुसार, तुम्ही रेल्वे प्रवासादरम्यान 20 किलोपर्यंत तूप घेऊन जाऊ शकता, पण ते टिनच्या डब्यात सुरक्षितपणे पॅक केलेले असावं. अन्यथा तुम्हाला दंड होऊ शकतो.   

दुर्गंधीयुक्त पदार्थ:

रेल्वे प्रवासादरम्यान दुर्गंधीयुक्त वस्तू घेऊन जाण्यास परवानगी नाही. कारण यामुळे इतर प्रवासांना त्रास होऊ शकतो. 

टॉयलेट क्लिनर ऍसिड :

साफसफाईसाठी वापरण्यात येणारे ॲसिड किंवा टॉयलेट क्लिनर इत्यादी गोष्टी रेल्वे प्रवासादरम्यान घेऊन जाण्यास मनाई आहे. कारण प्रवासादरम्यान ते सांडल्यास इतरांना त्याचा त्रास होऊ शकतो. 

काडीपेटी आणि धूम्रपान :

 ट्रेनमध्ये काडीपेटीमुळे आग लागण्याचा धोका असतो. तसेच रेल्वे प्रवासादरम्यान धूम्रपान करण्यास सुद्धा सक्त मनाई असते.   

