गणपतीसाठी ट्रेनने गावी जाताय? मग 'या' गोष्टी चुकूनही सोबत नेऊ नका, अन्यथा जेल होईल
गणेशोत्सव हा कोकणातील खूप मोठा सण. यानिमित्ताने हजारोंच्या संख्येने मुंबई- पुण्यासारख्या शहरांमध्ये कामानिमित्त राहणारे चाकरमानी आपल्या गावी कोकणात परतता. गणेशोत्सवादरम्यान अनेक लोकं गावी जाण्यासाठी रस्ते मार्गाऐवजी स्वस्त आणि सुरक्षित अशा कोकण रेल्वेला प्राधान्य देतात. गणपतीसाठी गावी जात असल्याने डेकोरेशनचं सामान, खाद्यपदार्थ, इत्यादी अनेक गोष्टी या चाकरमानी रेल्वेतुन घेऊन जातात. पण रेल्वे प्रवासादरम्यान काही वस्तू सोबत घेऊन जाण्यास सक्त मनाई आहे. या नियमांकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं तर तुरुंगवासाची शिक्षा सुद्धा भोगावी लागू शकते.