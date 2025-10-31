Shaving Hair: हाताचे किंवा पायाचे केस शेव करून काढल्याने पुन्हा जाड येतात का? जाणून घ्या सत्य
Truth Behind Shaving Hair: असं म्हंटल जातं की, शेव करून नको असलेले केस काढून टाकले की ते पुन्हा येताना जाड येतात. पण खरंच असच होतं का? चला जाणून घेऊयात..
Tejashree Gaikwad | Oct 31, 2025, 06:53 PM IST
केसांची रचना समजून घ्या
वैज्ञानिक मत – Myth vs Reality
मग लोकांना असं का वाटतं?
हा पूर्णपणे सायकोलॉजिकल आणि व्हिज्युअल इफेक्ट आहे. शेविंगनंतर त्वचा गुळगुळीत होते, आणि काही दिवसांनी लहान काळे केस पुन्हा वाढतात. त्यावेळी ते केस सरळ आणि टोकदार दिसतात, त्यामुळे आपल्याला वाटतं की केस घनदाट झालेत. पण वस्तुस्थितीत त्यांच्या स्ट्रक्चरमध्ये कोणताही बदल होत नाही. शेविंगमुळे केस 'घट्ट' किंवा 'गडद' वाटतात, कारण नवे केस जुने केसांपेक्षा टोकदार असतात. त्यामुळे ते त्वचेवर अधिक उठून दिसतात.
