English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Shaving Hair: हाताचे किंवा पायाचे केस शेव करून काढल्याने पुन्हा जाड येतात का? जाणून घ्या सत्य

Truth Behind Shaving Hair:  असं म्हंटल जातं की, शेव करून नको असलेले केस काढून टाकले की ते पुन्हा येताना जाड येतात. पण खरंच असच होतं का? चला जाणून घेऊयात..   

Tejashree Gaikwad | Oct 31, 2025, 06:53 PM IST
twitter
1/8

आपण अनेकदा ऐकलं असेल की, “हात किंवा पायाचे केस शेव केल्यावर ते जाड, घनदाट आणि जास्त वाढतात.” ही लाईन अनेक महिलांच्या मनात भीती निर्माण करते, त्यामुळे अनेकजणी शेविंगऐवजी वैक्सिंगकडे वळतात. पण विज्ञान आणि डर्मेटॉलॉजीच्या दृष्टीने ही समजूत पूर्णपणे चुकीची आहे.

twitter
2/8

केसांची रचना समजून घ्या

केस हा शरीराच्या बाहेरील भागावर असणारा केराटिन (Keratin) नावाच्या प्रोटीनपासून बनलेला असतो. केसांची मूळ वाढ त्वचेच्या आतल्या हेर फॉलिकल (Hair Follicle) मधून होते. जेव्हा आपण रेजरने शेविंग करतो, तेव्हा आपण फक्त वरच्या थरातील केस कापतो, पण फॉलिकल म्हणजे केसांची मुळं त्वचेच्या आत कायम राहतात. 

twitter
3/8

म्हणून शेविंगमुळे त्या फॉलिकलवर किंवा केसांच्या वाढीच्या दरावर काहीच परिणाम होत नाही. केस पूर्वी जसे वाढत होते, तसेच वाढतात.  

twitter
4/8

वैज्ञानिक मत – Myth vs Reality

American Academy of Dermatology (AAD) च्या संशोधनानुसार “शेविंगमुळे केसांची वाढ, जाडी किंवा घनता वाढत नाही. केस फक्त वरून कापले जातात, त्यांची मुळं तशीच राहतात.”

twitter
5/8

अनेक रिसर्चमध्येही हे सिद्ध झालं आहे की शेव केलेले केस आणि न केलेले केस दोन्हींची वाढ एकाच वेगाने होते. शेविंगमुळे फक्त केसांचा टोकदार भाग सपाट होतो, त्यामुळे काही दिवसांनी उगवणारे केस थोडे जाड दिसतात. पण प्रत्यक्षात ते जाड होत नाहीत.  

twitter
6/8

मग लोकांना असं का वाटतं?

हा पूर्णपणे सायकोलॉजिकल आणि व्हिज्युअल इफेक्ट आहे. शेविंगनंतर त्वचा गुळगुळीत होते, आणि काही दिवसांनी लहान काळे केस पुन्हा वाढतात. त्यावेळी ते केस सरळ आणि टोकदार दिसतात, त्यामुळे आपल्याला वाटतं की केस घनदाट झालेत. पण वस्तुस्थितीत त्यांच्या स्ट्रक्चरमध्ये कोणताही बदल होत नाही. शेविंगमुळे केस 'घट्ट' किंवा 'गडद' वाटतात, कारण नवे केस जुने केसांपेक्षा टोकदार असतात. त्यामुळे ते त्वचेवर अधिक उठून दिसतात.

twitter
7/8

शेविंग म्हणजे घाबरण्यासारखं काही नाही

बर्‍याचजणांना वाटतं की शेविंग केल्याने त्वचेवर काळेपणा येतो किंवा स्किन खराब होते. पण योग्य तंत्र वापरल्यास असं काही होत नाही.

twitter
8/8

शेव करण्यापूर्वी त्वचा ओलसर ठेवा. शार्प आणि क्लीन ब्लेड वापरा. शेविंगनंतर मॉइश्चरायझर लावा. दररोज शेविंग टाळा. या गोष्टी पाळल्यास शेविंग त्वचेसाठी सुरक्षित आणि सोपं ठरतं.

twitter
पुढील
अल्बम

अभिनेत्री संस्कृती बालगुडेचा भाऊ MPSC परीक्षेत अव्वल; वडिलांनी अभिमानाने थोपटली पाठ

पुढील अल्बम

अभिनेत्री संस्कृती बालगुडेचा भाऊ MPSC परीक्षेत अव्वल; वडिलांनी अभिमानाने थोपटली पाठ

अभिनेत्री संस्कृती बालगुडेचा भाऊ MPSC परीक्षेत अव्वल; वडिलांनी अभिमानाने थोपटली पाठ

अभिनेत्री संस्कृती बालगुडेचा भाऊ MPSC परीक्षेत अव्वल; वडिलांनी अभिमानाने थोपटली पाठ 9
मार्केटमध्ये &#039;या&#039; गाडीचा धुमाकूळ; 3.5 कोटी लोकांनी खरेदी केली ही स्कूटर, किंमत फक्त 74 हजार

मार्केटमध्ये 'या' गाडीचा धुमाकूळ; 3.5 कोटी लोकांनी खरेदी केली ही स्कूटर, किंमत फक्त 74 हजार

मार्केटमध्ये 'या' गाडीचा धुमाकूळ; 3.5 कोटी लोकांनी खरेदी केली ही स्कूटर, किंमत फक्त 74 हजार 11
घटस्फोटाच्या चर्चांनंतर पहिल्यांदाच एकत्र दिसले योगिता आणि सौरभ; फोटोने वाढवली चर्चा

घटस्फोटाच्या चर्चांनंतर पहिल्यांदाच एकत्र दिसले योगिता आणि सौरभ; फोटोने वाढवली चर्चा

घटस्फोटाच्या चर्चांनंतर पहिल्यांदाच एकत्र दिसले योगिता आणि सौरभ; फोटोने वाढवली चर्चा 10
Rent Property in Pune: नोकरी, शिक्षणासह इतर कोणा कारणानं पुण्यात भाड्यानं घर शोधताय? &#039;ही&#039; ठिकाणं वाचवतील तुमचे पैसे...

Rent Property in Pune: नोकरी, शिक्षणासह इतर कोणा कारणानं पुण्यात भाड्यानं घर शोधताय? 'ही' ठिकाणं वाचवतील तुमचे पैसे...

Rent Property in Pune: नोकरी, शिक्षणासह इतर कोणा कारणानं पुण्यात भाड्यानं घर शोधताय? 'ही' ठिकाणं वाचवतील तुमचे पैसे... 8