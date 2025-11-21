English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
मर मर मेहनत करूनही हातात पैसे उरत नाहीत? शुक्रवारी करा 'हे' उपाय, लक्ष्मी होईल प्रसन्न

Friday Upay : ज्योतिषशास्त्रानुसार शुक्र ग्रह कमकुवत असल्यास पैशांची कमतरता आणि आर्थिक अडचणी येतात; हे दूर करण्यासाठी दर शुक्रवारी खास उपाय सांगितले आहेत. स्वच्छता ठेवणे, पांढरे कपडे घालणे, तिजोरीत लाल कपडा,अत्तर ठेवणे, लक्ष्मी मंदिरात नैवेद्य,अत्तर अर्पण करणे आणि पांढऱ्या वस्तूंचे दान केल्यास धनप्राप्तीचे योग बनतात असे मानले जाते.

Nov 21, 2025, 02:59 PM IST
बऱ्याचवेळा असे होते की, कितीही मेहनत केली तरी हातात पैसे उरत नाहीत किंव मिळणारे पैसे वेळेवर मिळत नाहित. ज्योतिषशास्त्रानुसार व्यक्तिचा शुक्र ग्रह बिघडला असेल तर आर्थिक अडथळे येतात.  

तुमच्या आयुष्यात देखील असे आर्थिक अडथळे येत असतील तर दर शुक्रवारी तुम्ही काही उपाय करून हे अडथळे दूर करू शकता.  यामुळे लक्ष्मीमाता प्रसन्न होऊन तुम्हाला आशिर्वाद देईल.   

यासाठी काळीमिरीचे 5 दाणे तुमच्या डोक्यावरून ओवाळा , त्यातल 4 दाणे चार दिशेला आणि  1 दाणा आकाशाच्या दिशेने फेका. या उपायाने तुमच्या राशीत धन प्राप्तीचा योग बनतो असे सांगितले जाते.  

तुम्ही नेहमी स्वतःला स्वच्छ ठेवले पाहिजे.  तसेच घरात आणि तुमच्या कामाच्या ठिकाणी स्वच्छतः राखली पाहिजे. दर शुक्रवारी पांढऱ्या रंगाचे कपडे परिधान करा. जिथे स्वच्छता असते तिथेच लक्ष्मीमाता वास करते.  

शुक्रवारच्या दिवशी तुमच्या तिजोरीमध्ये लाल रंगाचा सुती कपडा अंथरा आणि  त्यावर सुगंधी अत्तर शिंपडा. असे केल्याने घरातील धन बाहेर जात नाही. तर आणखी भरभराट होते असे म्हटले जाते.  

दर शुक्रवारी माता लक्ष्मीच्या मंदिरात जाऊन देवीला गोडाचा नैवेद्य आणि अत्तर अर्पण करा. यामुळे तुमच्या राशीतील शुक्र मजबूत होईल.  

याशिवाय दूध, तांदूळ किंवा कोणत्याही पांढऱ्या वस्तूंचे दान करा आणि लक्ष्मीमातेची मनोभावे पूजा करा. यामुळे देखील धनप्राप्तीतील अडथळे दूर होतात.  

तसेच घरातील स्त्रियांनी शुक्रवारी  शृंगार आणि  श्रीफळाने संवाष्णीची  ओटी भरावी. हे करताना द्रां, द्रिं, द्रौं सः शुक्राय नमः या मंत्राचा जाप करावा.  

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)  

