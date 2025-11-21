मर मर मेहनत करूनही हातात पैसे उरत नाहीत? शुक्रवारी करा 'हे' उपाय, लक्ष्मी होईल प्रसन्न
Friday Upay : ज्योतिषशास्त्रानुसार शुक्र ग्रह कमकुवत असल्यास पैशांची कमतरता आणि आर्थिक अडचणी येतात; हे दूर करण्यासाठी दर शुक्रवारी खास उपाय सांगितले आहेत. स्वच्छता ठेवणे, पांढरे कपडे घालणे, तिजोरीत लाल कपडा,अत्तर ठेवणे, लक्ष्मी मंदिरात नैवेद्य,अत्तर अर्पण करणे आणि पांढऱ्या वस्तूंचे दान केल्यास धनप्राप्तीचे योग बनतात असे मानले जाते.
