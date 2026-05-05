विचारांवरही बंदी! उत्तर कोरियाचे 10 थरकाप उडवणारे नियम, 10 विचित्र कायदे तुम्हाला माहिती आहेत का?

भारतामध्ये तुम्हाला स्वतंत्र आहे पण असे काही देश आहेत ज्याठिकाणी तुम्हाला बोलण्यासाठी देखील काही नियम आणि अटी आहेत. यामधील उत्तर कोरिया हा एक असा देश आहे, या किंम जोंग उनच्या देशामध्ये 10 भयानक नियम आहेत, जे तुम्हाला समजल्यानंतर नक्कीच धक्का बसणार आहे. 

Shubhangi Mere | May 05, 2026, 08:59 PM IST
तीन पिढ्यांना शिक्षा मिळणार

 एखाद्या व्यक्तीने जर उत्तर कोरियामध्ये गुन्हा केल्यास त्याची शिक्षा फक्त त्याव्यक्तीलाच नाही तर त्याच्या कुटुबातील तीन पिढ्यांना भोगावी लागणार आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

सरकारच्या विरोधात बोलणे धोक्याचे

उत्तर कोरियामध्ये फक्त चुकीचे कृत्य केल्यावरच नाही तर सरकारच्या विरोधामध्ये बोलले तरी सुद्धा तुम्हाला कठोर शिक्षा होऊ शकते. यासाठी तेथील नागरिक नेहमी सतर्क असतात. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

शोकाच्या वेळी सार्वजानिक ठिकाणी रडल्यास होणार कारवाई

जर उत्तर कोरियामध्ये एखात्या नेत्याचा मृत्यू झाला असेल आणि शोकाच्या वेळी जर कोणी सार्वजानिक ठिकाणी रडत असल्यास त्याला महागात पडू शकते. जर असे कोणी केले तर त्याला देखील शिक्षा होऊ शकते. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

दिखाव्यासाठी निवडणूक

उत्तर कोरियामध्ये अनेकदा निवडणूका झाल्या आहेत पण त्या निवडणूका फक्त दाखवण्यासाठी केल्या जात आहेत. उत्तर कोरियामध्ये निवडणुका होतात पण उमेदवार हा एकच असतो. लोकांना पर्याय दिला जात नाही. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

परदेशी माध्यमांवर पूर्णपणे बंदी

भारतामध्ये परदेशामधील सुद्धा माध्यमांचा वापर केला जातो, त्याप्रकारे बाहेरील जगामधील बातम्या, सिनेमे आणि संगीतावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. लोक केवळ सरकारी माध्यमांना पाहू आणि ऐकू शकतात. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

इंटरनेटचा मर्यादित वापर

उत्तर कोरियामधील नागरिक हे इंटरनेटचा मर्यादित वापर करण्यासाठी बांधलेले आहेत. तेथील सामान्य लोकांना जागतिक इंटरनेटचा वापर करता येत नाही, तेथील फक्त सरकारी आणि मर्यादीत लोक नेटवर्कचा वापर करु शकतात. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

सरकारी हेअरस्टाईल

उत्तर कोरियामधील एक तुम्हाला चकीत करणारा नियम म्हणजेच तेथील लोकांना विशिष्ट हेअरस्टाईल करण्याची परवानगी आहे, दुसरी कोणतीही हेअरस्टाईल तेथील नागरिक करु शकत नाही. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

विशेष कपडे घालण्यावर बंदी

पाश्चिमात्य संस्कृतीचे प्रतीक म्हणून उत्तर कोरियामध्ये निळी जीन्स घालण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे काही विशेष कपडेच घालण्याची परवानगी तेथील नागरिकांना आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

प्रवासासाठी परवानगी घेणे गरजेचे

उत्तर कोरियामधील नागरिकांना देशामधे परवानगीशिवाय कोठेही फिरता येणार नाही, देशात प्रवास करायचे असल्यास सरकारची परवानगी घेणे गरजेचे आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Thalapathy Vijay Numerology:काय आहे थालापती विजयचा मूलांक, राहुने अचानक बदललं आयुष्य; भविष्य कसं?

