जगातील एकमेव शहर जिथे दडलंय पृथ्वीवरील अर्ध सोनं, तुम्हाला माहित आहे का या Gold Capital बद्दल?
गेल्या काही दिवसांपासून सोन्याचे दर गगनाला भिडत आहे. असं असताना जगात असं एक शहर आहे जे सोन्याची राजधानी म्हणून ओळखलं जातं. पृथ्वीवर असणाऱ्या सोन्यापैकी निम्म सोनं हे या शहरात दडलं आहे. जाणून घ्या या सोन्याच्या राजधानीबद्दल A to Z माहिती.
Do you Know The world Gold Capital : गेल्या काही दिवसांपासून सोन्याचे दर गगनाला भिडत आहे. असं असताना जगात असं एक शहर आहे जे सोन्याची राजधानी म्हणून ओळखलं जातं. पृथ्वीवर असणाऱ्या सोन्यापैकी निम्म सोनं हे या शहरात दडलं आहे. जाणून घ्या या सोन्याच्या राजधानीबद्दल A to Z माहिती.