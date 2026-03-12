जगातील एकमेव शहर जिथे दडलंय पृथ्वीवरील अर्ध सोनं, तुम्हाला माहित आहे का या Gold Capital बद्दल?

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
गेल्या काही दिवसांपासून सोन्याचे दर गगनाला भिडत आहे. असं असताना जगात असं एक शहर आहे जे सोन्याची राजधानी म्हणून ओळखलं जातं. पृथ्वीवर असणाऱ्या सोन्यापैकी निम्म सोनं हे या शहरात दडलं आहे. जाणून घ्या या सोन्याच्या राजधानीबद्दल A to Z माहिती. 

Dakshata Thasale | Mar 12, 2026, 06:53 PM IST
Do you Know The world Gold Capital : गेल्या काही दिवसांपासून सोन्याचे दर गगनाला भिडत आहे. असं असताना जगात असं एक शहर आहे जे सोन्याची राजधानी म्हणून ओळखलं जातं. पृथ्वीवर असणाऱ्या सोन्यापैकी निम्म सोनं हे या शहरात दडलं आहे. जाणून घ्या या सोन्याच्या राजधानीबद्दल A to Z माहिती. 

सोने नेहमीच जगातील सर्वात मौल्यवान धातू राहिले आहे, ज्यामुळे साम्राज्ये निर्माण होतात आणि अर्थव्यवस्था टिकून राहतात. भारतात, सोन्याला कुटुंबाच्या वारशाप्रमाणे जपले जाते. पण तुम्हाला माहिती आहे का की जगातील "सोन्याची राजधानी" कुठे आहे? कर्नाटकातील कोलार नाही तर दक्षिण आफ्रिकेतील जोहान्सबर्ग आहे. 

दक्षिण आफ्रिकेतील जोहान्सबर्गला जगातील सोन्याची राजधानी म्हणून ओळखलं जातं. विटवॉटरस्रँड बेसिनच्या वर वसलेले हे शहर जगातील सुमारे 40% सोने उत्पादन करते. 1886 मध्ये जॉर्ज हॅरिसनच्या शोधामुळे सोन्याची उत्पत्ति वाढली आणि ते एक प्रमुख आर्थिक केंद्र बनले.

 या शहराला प्रेमाने "इगोली" असे म्हणतात, ज्याचा अर्थ "सोन्याचे ठिकाण" असा होतो. येथील जमिनीत इतके सोने आहे की मानवी संस्कृतीच्या इतिहासात आतापर्यंत काढलेल्या सर्व सोन्यापैकी जवळजवळ 40 टक्के सोने या जमिनीनेच दिले आहे. येथे सोन्याचा शोध आणि उत्खनन अव्याहतपणे सुरू आहे.

एका रात्रीत वसवलं शहर

1886 मध्ये जॉर्ज हॅरिसन नावाच्या एका संशोधकाने "लँगलाग्टे" या शेतात एक समृद्ध सोन्याचा खडक शोधला तेव्हा जोहान्सबर्गचे नशीब बदलले. या शोधामुळे जगभरात सोन्याची गर्दी झाली. हजारो लोक या भागात आले आणि त्यांनी शांत परिसराचे रस्ते, रेल्वे आणि मोठ्या शहरांच्या गजबजलेल्या केंद्रात रूपांतर केले.

हे शहर विटवॉटरस्रँड बेसिनच्या वर वसलेले आहे, जे सुमारे 2.7 ते 2.9 अब्ज वर्षांपूर्वी बनले होते. प्राचीन नद्यांच्या गाळात साठलेले हे सोने कालांतराने कठीण खडकात रूपांतरित झाले. भूगर्भशास्त्रज्ञांचा असाही विश्वास आहे की लाखो वर्षांपूर्वी उल्कापातामुळे या सोन्याच्या साठ्यांचे क्षरण होण्यापासून संरक्षण झाले आणि त्यांचा खजिना जपला गेला.

4 किमी खोल खाणी आणि 60 सेल्सिअस तापमान

जोहान्सबर्गमधून सोने काढणे सोपे काम नाही. येथे मपोनेंग खाणीसह जगातील काही सर्वात खोल खाणी आहेत. ही खाण जमिनीखाली सुमारे 4 किलोमीटर पसरलेली आहे, ज्याचे तापमान 60 अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचते. खाणीतील प्राणघातक उष्णतेचा सामना करण्यासाठी कामगार बर्फाच्या स्लरी कूलिंग आणि उच्च तंत्रज्ञानाच्या उपकरणांवर अवलंबून असतात.

शहराच्या आकाशात अजूनही पिवळ्या रंगाचे ढिगारे आहेत, जे त्याच्या गौरवशाली खाण इतिहासाची आठवण करून देतात. खोली आणि कठोर परिस्थिती असूनही, बुलियन (सोन्याचे बार) अजूनही मोठ्या प्रमाणात तयार केले जातात, जे जगाला आश्चर्यचकित करते.

अर्धे सोने जमिनीखाली गाडले गेल्याचा अंदाज

 जोहान्सबर्ग केवळ त्याच्या खाणींसाठीच नाही तर त्याच्या हिरवळीसाठी देखील प्रसिद्ध आहे. 1 कोटींहून अधिक झाडे असलेले, ते जगातील सर्वात मोठे मानवनिर्मित शहरी जंगल आहे. तज्ञांचा अंदाज आहे की पृथ्वीच्या एकूण सोन्याच्या साठ्यापैकी जवळजवळ अर्धा अजूनही विटवॉटरस्रँड बेसिनमध्ये खोलवर गाडला जाऊ शकतो.

जरी अनेक जुन्या खाणी आता बंद झाल्या आहेत, तरीही जोहान्सबर्ग स्टॉक एक्सचेंज आणि चालू खाणकामांमुळे जोहान्सबर्ग जगातील एक प्रमुख आर्थिक केंद्र आहे. पर्यटक अजूनही ती ऐतिहासिक स्थळे पाहू शकतात जिथे आधुनिक जगाची आर्थिक व्यवस्था सुरू झाली.

