200 दिवसांच्या आयुष्यात 400 मुलं जन्माला घालतं कॉक्रोच; म्हणून कॉक्रोचला म्हटलं जातं 'अमर', पृथ्वीवरुन नष्ट होणं अशक्यच

Written ByShivraj YadavUpdated byShivraj Yadav
Published: May 21, 2026, 07:49 PM IST|Updated: May 21, 2026, 07:49 PM IST

Cockroach Is Back: सध्या सोशल मीडियावर 'कॉक्रोच जनता पार्टी' प्रचंड चर्चेत आहे. तुम्हाला माहितीये का, कॉक्रोच म्हणजेच झुरळ पृथ्वीवरुन नष्ट होणं जवळपास अशक्य आहे. 

 

Cockroach Is Back: सध्या, 'कॉक्रोच जनता पार्टी' नावाची डिजिटल चळवळ चर्चेत असून, सोशल मीडियावर एकच वादळ आणलं आहे. अभिजीत दीपके याने ही पार्टी तयार केली आहे. या राजकीय गदारोळात, 'कॉक्रोच' भोवतीच्या चर्चांना उधाण आलं आहे. अखेर, हा वरकरणी अगदीच नगण्य वाटणारा कीटक मानवांसाठी कुतूहलाचा इतका मोठा स्रोत का बनला आहे? चला, जाणून घेऊया.

 

जर्मन झुरळाला जगातील सर्वात धोकादायक

जर्मन झुरळाला (German cockroach) झुरळांच्या जगातील सर्वात धोकादायक आणि अत्यंत वेगाने वंशवृद्धी करणारी प्रजाती मानले जाते. या प्रजातीतील मादीचे संपूर्ण आयुष्य साधारणपणे 100 ते 200 दिवसांचे असते. तरीही, या अल्प कालावधीतच 200 ते 400 पिल्ले जन्माला घालण्याची क्षमता तिच्यामध्ये असते. आपल्या संपूर्ण आयुष्यात, ही मादी अंड्यांची चार ते आठ कॅप्सूल तयार करते, ज्यांना वैज्ञानिक परिभाषेत 'उथेका' (oothecae) ​​असे संबोधले जाते.

 

150 ते 200 पिलांना जन्म

सर्वात आश्चर्यकारक बाब म्हणजे, याच्या एकाच अंडकोषामध्ये (कॅप्सूलमध्ये) 30 ते 40 अंडी सुरक्षितपणे सामावलेली असतात. जर्मन प्रजातीव्यतिरिक्त, अमेरिकन आणि ओरिएंटल झुरळेही आपल्या परिसरात सर्रास आढळतात. अमेरिकन झुरळाचे आयुर्मान थोडे अधिक असते; ते साधारणपणे एक वर्ष जगत असते. आपल्या संपूर्ण जीवनचक्रात, ते अंदाजे 150 ते 200 पिलांना जन्म देते.

 

ओरिएंटल झुरळं

दुसरीकडे, ओरिएंटल झुरळं जी प्रामुख्याने अस्वच्छ आणि दमट वातावरणात आढळतात, ती साधारणपणे 180 दिवसांपर्यंत जगतात. प्रजननाच्या बाबतीत ही प्रजाती थोडी मागे असते. आपल्या संपूर्ण जीवनकाळात ती साधारणपणे 125 ते 130 पिलांची एक पिढी निर्माण करू शकते.

 

अंड्यांच्या विकासासाठी अत्यंत कमी कालावधी

झुरळांच्या जगभरातील जलद प्रसारामागील सर्वात मोठे गुपित हे त्यांच्या अंड्यांच्या विकासासाठी लागणाऱ्या अत्यंत कमी कालावधीमध्ये दडलेले आहे. उदाहरणार्थ, जर्मन झुरळांची अंडी अवघ्या 28 दिवसांतच उबतात आणि त्यातून त्यांचे लहान पिल्ले बाहेर पडतात. ही पिल्ले अतिशय कमी कालावधीतच वाढून प्रौढ होतात आणि स्वतः पुनरुत्पादन करून नवीन पिल्ले निर्माण करण्याची क्षमता प्राप्त करतात.

'अमर जीव'

यामुळेच जर घराच्या एखाद्या कोपऱ्यात केवळ एक जरी मादी झुरळ लपून बसले, तर अल्पावधीतच तिथे झुरळांची संपूर्ण फौज उभी राहू शकते. लोक अनेकदा झुरळांना 'अमर जीव' असे संबोधतात. 

डोके कापले गेल्यानंतरही एक ते दोन आठवडे सहजपणे जिवंत

माणसांच्या विपरीत, झुरळाची चेतासंस्था केवळ त्याच्या डोक्यापुरतीच मर्यादित नसते; उलट, ती एका जाळ्याप्रमाणे त्याच्या संपूर्ण शरीरात पसरलेली असते. नेमक्या याच कारणामुळे, जरी झुरळाचे डोके त्याच्या शरीरापासून वेगळे झाले, तरीही त्याचे उर्वरित शरीर सामान्यपणे कार्य करत राहते. डोके कापले गेल्यानंतरही, ते एक ते दोन आठवडे सहजपणे जिवंत राहू शकते आणि हालचाल करू शकते.

 

शरीर 'स्पिरेकल्स' छिद्रांनी आच्छादलेले

माणूस किंवा दुसऱा एखादा प्राणी डोकं नसल्यास तात्काळ मृत्युमुखी पडतात. कारण त्यांचा श्वास थांबतो. मात्र, झुरळांच्या बाबतीत नक्कीच तसे घडत नाही. हा जीव श्वास घेण्यासाठी आपल्या तोंडावर किंवा नाकावर अजिबात अवलंबून नसतो. त्याचे संपूर्ण शरीर 'स्पिरेकल्स' (spiracles) म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सूक्ष्म छिद्रांनी आच्छादलेले असते.

 

डोके नसतानाही श्वास घेऊ शकतो

याच सूक्ष्म छिद्रांद्वारे हवा थेट त्याच्या शरीरात प्रवेश करते. म्हणूनच, डोके नसतानाही, त्याला श्वास घेताना अजिबात अडचण येत नाही. केवळ भूक व तहान यामुळेच त्याचा मृत्यू होतो. झुरळांचा समावेश 'शीतरक्त प्राणी' (cold-blooded organisms) या श्रेणीत होतो. याचा अर्थ असा की, मानवांप्रमाणेच, त्यांना शरीराचे तापमान कायम राखण्यासाठी वारंवार खाण्याची किंवा मोठ्या प्रमाणात ऊर्जा निर्माण करण्याची आवश्यकता नसते.

पाणी न पिताही आठवडाभर जिवंत राहू शकतो

हा जीव अत्यंत मर्यादित संसाधने उपलब्ध असतानाही, दीर्घकाळापर्यंत स्वतःचे अस्तित्व टिकवून ठेवू शकतो. एखादा झुरळ पाणी न पिताही, अगदी सहजपणे आठवडाभर जिवंत राहू शकतो. इतकंच नव्हे, तर अन्नाशिवाय महिनाभर राहूनही तो कोणत्याही अडचणीविना तग धरू शकतो. झुरळ आपल्या स्वतःच्या शरीराच्या वजनाच्या सुमारे 900 पट इतका प्रचंड दाब सहजपणे सहन करू शकतो—आणि विशेष म्हणजे, तो अणुकिरणांच्या (nuclear radiation) संपर्कात आल्यावरही जिवंत राहू शकतो.

PM मोदींनी ज्यांना मेलोडी चॉकलेट भेट दिले त्या जॉर्जिया मेलोनी यांचे वय किती आहे?

