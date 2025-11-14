English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

बिहारचं खरं नाव माहितीये का? बुद्ध आणि महावीरांच्या भूमीला कसं पडलं हे नाव?

History of Bihar : तुम्हाला माहिती आहे का बिहार राज्याला अधिकृतपणे हे नाव कधी मिळालं? प्राचीन इतिहासात, बिहार राज्य मगध म्हणून ओळखलं जातं होतं. मगध हा भारतातील सर्वात शक्तिशाली प्रांतांपैकी एक होता, ज्यावर एकेकाळी अजातशत्रू, बिंबिसार आणि अशोक सारख्या सम्राटांनी राज्य केलं होतं. 

Neha Choudhary | Nov 14, 2025, 10:30 AM IST
twitter
1/10

बिहार राज्याशी अनेक ऐतिहासिक कथा जोडल्या गेल्या आहेत. या राज्याला हे नाव कसं मिळालं यामागे एक मनोरंजक कथा आहे. प्राचीन काळी, बिहारला मगध जिल्हा म्हणून ओळखलं जात होतं. जो भारतातील 16 जिल्ह्यांपैकी सर्वात प्रमुख होता. मौर्य राजवंशातील सम्राट अशोकाने बौद्ध धर्माचा स्थानिक आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठ्या प्रमाणात प्रचार केला. त्यांनी असंख्य बौद्ध मठ बांधलं, ज्यामुळे राज्याचे नाव प्रेरित झालंय.

twitter
2/10

बिहार हे केवळ पूर, राजकारण आणि स्थलांतराशी संबंधित राज्य नाही; तर ते संस्कृतीचा पाया आहे, जिथे भारताने विचार करायला, समजून घेण्यास आणि प्रश्न विचारण्यास सुरुवात केली. बिहार हे भारतातील तिसरं सर्वात मोठं राज्य आहे, पण इतिहास आणि ज्ञानाच्या बाबतीत कदाचित पहिलं आहे.

twitter
3/10

बिहार हे नाव योगायोग नाही तर या राज्याच्या वारशाचे प्रतीक आहे. बिहार हे असे ठिकाण आहे जिथे बुद्धांना ज्ञान प्राप्त झाले, जिथे भिक्षूंनी ध्यान केले आणि जिथून संपूर्ण जगाला शांतीचा मार्ग सापडला. इ.स.पूर्व सहाव्या शतकात बौद्ध धर्माचा प्रसार झाला.

twitter
4/10

त्यानंतर, ही भूमी हजारो भिक्षूंचे घर बनली. त्यांनी जंगलात शांततेत तपस्या केली, ध्यान केले आणि ज्ञान सामायिक केले. भिक्षू ज्या ठिकाणी राहत होते आणि साधना करत होते त्यांना "विहार" असे म्हणतात. संस्कृतमध्ये "विहार" म्हणजे मठ किंवा आश्रम.

twitter
5/10

काळ बदलला आणि बदलत्या काळासोबत शब्दांचे उच्चार बदलले. 'विहार' हळूहळू 'बिहार' मध्ये रूपांतरित झाले. मुघल काळात आणि नंतर, ब्रिटिशांनीही हे नाव स्वीकारलं.

twitter
6/10

22 मार्च 1912 रोजी बिहार आणि ओडिशा बंगाल प्रेसिडेन्सीपासून वेगळे करून बिहार राज्याची स्थापना करण्यात आली. त्यापूर्वी विहार राज्याची स्थापना झाली तेव्हा राज्याचे अधिकृत नाव बिहार असे ठेवण्यात आलं.

twitter
7/10

1765 मध्ये, मुघल सम्राट शाह आलम दुसरा आणि ईस्ट इंडिया कंपनी यांच्यात एक करार झाला, ज्याला अलाहाबादचा तह म्हणून ओळखले जाते. बक्सरच्या लढाईनंतर हा करार झाला. या करारानंतर, मुघल सम्राट शाह आलमने ईस्ट इंडिया कंपनीला बंगाल, बिहार आणि ओडिशाची दिवाणी दिली. या प्रदेशातून ब्रिटिशांना महसूल गोळा करण्याचा अधिकार मिळाल्याने भारतात ब्रिटिश राजवटीची सुरुवात झाली.

twitter
8/10

 जर आपण बिहारच्या इतिहासाकडे पाहिले तर, ही अशी भूमी आहे जिथे, महात्मा बुद्धांना बोधगया येथे ज्ञानप्राप्ती झाली. महावीर स्वामींनी जैन धर्माला दिशा दिली. चाणक्यच्या धोरणांमुळे मौर्य साम्राज्याची स्थापना झाली आणि आर्यभट्ट यांनी गणित आणि खगोलशास्त्रात अद्वितीय योगदान दिलंय.

twitter
9/10

पर्यटनाच्या दृष्टीकोनातून बोधगया हे बौद्ध धर्माचे केंद्र मानले गेले आहे. जिथे भगवान बुद्धांना बोधी वृक्षाखाली ज्ञानप्राप्ती झाली होती. येथील महाबोधी मंदिर युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळ आहे. नालंदा विद्यापीठ हे शिक्षणाचे शहर आहे. ते प्राचीन जगातील सर्वात मोठे आणि सर्वात प्रसिद्ध विद्यापीठ होते. तसंच राजगीर हे नैसर्गिक सौंदर्य आणि धार्मिक तीर्थक्षेत्र आहे. इथे गरम पाण्याचे झरे, शांती स्तूप, वेणुवन आणि विश्व शांती पॅगोडा पाहण्यासारखे आहे. 

twitter
10/10

पाटणा हा इतिहास आणि आधुनिकतेचा संगम असून पाटणा संग्रहालय, गांधी मैदान, हरमंदिर साहिब (पाटणा साहिब) आणि गोलघर यासारख्या स्थळ तुम्ही पाहू शकता. त्याशिवाय वैशाली हे पहिले गणराज्य आणि महावीरांचे जन्मस्थान होते. जैन धर्मासाठी हे एक महत्त्वाचे तीर्थक्षेत्र आहे. महावीरांचे जन्मस्थान, अशोक स्तंभ आणि बौद्ध स्तूप येथे प्रमुख आहेत. निसर्गप्रेमींसाठी, कैमूर व्हॅली, कुंड, तेलहार कुंड आणि पाल्मो फॉल्स मनाची शांती देतात. सोनपूर मेळा हा आशियातील सर्वात मोठा पशु मेळा आहे. दरवर्षी कार्तिक पौर्णिमेला सोनपूरमध्ये भरणारा हा मेळा सांस्कृतिक आणि व्यावसायिकदृष्ट्या प्रसिद्ध आहे.

twitter
पुढील
अल्बम

कमाल! शार्दुल ठाकूरची 7वी IPL टीम ठरली मुंबई इंडियन्स; तरीही एका खेळाडूच्या नावावर आहे सर्वाधिक टीम बदलण्याचा विक्रम

पुढील अल्बम

कमाल! शार्दुल ठाकूरची 7वी IPL टीम ठरली मुंबई इंडियन्स; तरीही एका खेळाडूच्या नावावर आहे सर्वाधिक टीम बदलण्याचा विक्रम

कमाल! शार्दुल ठाकूरची 7वी IPL टीम ठरली मुंबई इंडियन्स; तरीही एका खेळाडूच्या नावावर आहे सर्वाधिक टीम बदलण्याचा विक्रम

कमाल! शार्दुल ठाकूरची 7वी IPL टीम ठरली मुंबई इंडियन्स; तरीही एका खेळाडूच्या नावावर आहे सर्वाधिक टीम बदलण्याचा विक्रम 8
Daily Numerology 14 November : 5 मूलांकाच्या लोकांनी आज सतर्क राहावे, तर 8 अंकासाठी दिवस शुभ, पाहा अंकशास्त्र राशीभविष्य

Daily Numerology 14 November : 5 मूलांकाच्या लोकांनी आज सतर्क राहावे, तर 8 अंकासाठी दिवस शुभ, पाहा अंकशास्त्र राशीभविष्य

Daily Numerology 14 November : 5 मूलांकाच्या लोकांनी आज सतर्क राहावे, तर 8 अंकासाठी दिवस शुभ, पाहा अंकशास्त्र राशीभविष्य 9
Maithili Thakur Net Worth: BJPची नवी उमेदवार करोडपती! मैथिली ठाकूर करोडोंची मालकिन, एका शोची फी लाखोंमध्ये!

Maithili Thakur Net Worth: BJPची नवी उमेदवार करोडपती! मैथिली ठाकूर करोडोंची मालकिन, एका शोची फी लाखोंमध्ये!

Maithili Thakur Net Worth: BJPची नवी उमेदवार करोडपती! मैथिली ठाकूर करोडोंची मालकिन, एका शोची फी लाखोंमध्ये! 9
Daily Tarot Card Horoscope : वेशी योगामुळे आज &#039;या&#039; लोकांना होणार करिअरमध्ये फायदा; तर यांनी वरिष्ठांशी मतभेद टाळा

Daily Tarot Card Horoscope : वेशी योगामुळे आज 'या' लोकांना होणार करिअरमध्ये फायदा; तर यांनी वरिष्ठांशी मतभेद टाळा

Daily Tarot Card Horoscope : वेशी योगामुळे आज 'या' लोकांना होणार करिअरमध्ये फायदा; तर यांनी वरिष्ठांशी मतभेद टाळा 12