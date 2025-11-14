बिहारचं खरं नाव माहितीये का? बुद्ध आणि महावीरांच्या भूमीला कसं पडलं हे नाव?
History of Bihar : तुम्हाला माहिती आहे का बिहार राज्याला अधिकृतपणे हे नाव कधी मिळालं? प्राचीन इतिहासात, बिहार राज्य मगध म्हणून ओळखलं जातं होतं. मगध हा भारतातील सर्वात शक्तिशाली प्रांतांपैकी एक होता, ज्यावर एकेकाळी अजातशत्रू, बिंबिसार आणि अशोक सारख्या सम्राटांनी राज्य केलं होतं.
Neha Choudhary | Nov 14, 2025, 10:30 AM IST
बिहार राज्याशी अनेक ऐतिहासिक कथा जोडल्या गेल्या आहेत. या राज्याला हे नाव कसं मिळालं यामागे एक मनोरंजक कथा आहे. प्राचीन काळी, बिहारला मगध जिल्हा म्हणून ओळखलं जात होतं. जो भारतातील 16 जिल्ह्यांपैकी सर्वात प्रमुख होता. मौर्य राजवंशातील सम्राट अशोकाने बौद्ध धर्माचा स्थानिक आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठ्या प्रमाणात प्रचार केला. त्यांनी असंख्य बौद्ध मठ बांधलं, ज्यामुळे राज्याचे नाव प्रेरित झालंय.
1765 मध्ये, मुघल सम्राट शाह आलम दुसरा आणि ईस्ट इंडिया कंपनी यांच्यात एक करार झाला, ज्याला अलाहाबादचा तह म्हणून ओळखले जाते. बक्सरच्या लढाईनंतर हा करार झाला. या करारानंतर, मुघल सम्राट शाह आलमने ईस्ट इंडिया कंपनीला बंगाल, बिहार आणि ओडिशाची दिवाणी दिली. या प्रदेशातून ब्रिटिशांना महसूल गोळा करण्याचा अधिकार मिळाल्याने भारतात ब्रिटिश राजवटीची सुरुवात झाली.
पर्यटनाच्या दृष्टीकोनातून बोधगया हे बौद्ध धर्माचे केंद्र मानले गेले आहे. जिथे भगवान बुद्धांना बोधी वृक्षाखाली ज्ञानप्राप्ती झाली होती. येथील महाबोधी मंदिर युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळ आहे. नालंदा विद्यापीठ हे शिक्षणाचे शहर आहे. ते प्राचीन जगातील सर्वात मोठे आणि सर्वात प्रसिद्ध विद्यापीठ होते. तसंच राजगीर हे नैसर्गिक सौंदर्य आणि धार्मिक तीर्थक्षेत्र आहे. इथे गरम पाण्याचे झरे, शांती स्तूप, वेणुवन आणि विश्व शांती पॅगोडा पाहण्यासारखे आहे.
