GK News: क्रिकेटप्रेमी आहात? मग सांगा बरं, ‘स्टंप’ ला मराठीमध्ये काय म्हणतात?
What we call stamp in Marathi: क्रिकेटमध्ये स्टंप हा मुख्य भाग आहे. पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का की स्टंपला मराठी शब्द काय असेल? चला जाणून घेऊयात.
Tejashree Gaikwad | Oct 05, 2025, 09:45 AM IST
Cricket Stump Meaning in Marathi
स्टंपला मराठी शब्द काय?
स्टंप म्हणजे काय?
क्रिकेटच्या मैदानावर दोन्ही टोकांना एक-एक विकेट असते. त्या विकेटमध्ये तीन उभे खांब असतात, यांनाच स्टंप म्हणतात. हे तीन स्टंप साधारण 28 इंच उंच असतात आणि त्यांच्या वरती दोन लहान लाकडी तुकडे ठेवलेले असतात, ज्यांना बेल्स (Bails) म्हणतात. जेव्हा बॉल स्टंपला लागून बेल्स खाली पडतात, तेव्हा फलंदाज बाद ठरतो.
स्टंपची रचना
प्रत्येक विकेट तीन स्टंप्सपासून बनलेली असते – ऑफ स्टंप (Off stump) मिडल स्टंप (Middle stump) लेग स्टंप (Leg stump) हे तीनही स्टंप एकमेकांपासून थोड्या अंतरावर उभे असतात. त्यांचा व्यास सुमारे 1.38 इंच आणि उंची 28 इंच असते. स्टंप सामान्यतः लाकडापासून तयार केले जातात, पण आजकाल तंत्रज्ञानामुळे लाईट स्टंप्स (LED Stumps) वापरले जातात, जेव्हा बॉल लागतो तेव्हा प्रकाश झळकतो.
खेळातील भूमिका
स्टंप्स हे केवळ विकेटचा भाग नाहीत, तर संपूर्ण खेळाच्या निकालावर परिणाम करणारा घटक आहेत. बॉलरने जर बॉल फेकताना थेट स्टंप्सला लक्ष्य केलं आणि बेल्स उडवल्या, तर ती बोल्ड विकेट ठरते. विकेटकीपर बॉल पकडून फलंदाजाच्या मागून बेल्स काढतो तेव्हा स्टंपिंग होते. त्यामुळे स्टंप्स हे बॉलिंग आणि विकेटकीपिंग दोन्हींसाठी निर्णायक ठरतात.
आधुनिक क्रिकेटमध्ये बदल
स्टंप शब्दाचा उगम
