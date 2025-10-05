English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

GK News: क्रिकेटप्रेमी आहात? मग सांगा बरं, ‘स्टंप’ ला मराठीमध्ये काय म्हणतात?

What we call stamp in Marathi: क्रिकेटमध्ये स्टंप हा मुख्य भाग आहे. पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का की स्टंपला मराठी शब्द काय असेल? चला जाणून घेऊयात.   

Tejashree Gaikwad | Oct 05, 2025, 09:45 AM IST
twitter
1/8

Cricket Stump Meaning in Marathi

What we call stamp in Marathi

क्रिकेट हा जगभर खेळला जाणारा लोकप्रिय खेळ आहे. या खेळातील प्रत्येक घटकाचं स्वतःचं महत्त्व असतं  मग तो बॅट असो, बॉल असो किंवा विकेट. पण विकेटचा एक मुख्य भाग म्हणजे 'स्टंप' (Stump).   

twitter
2/8

स्टंपला मराठी शब्द काय?

What we call stamp in Marathi

स्टंप हा शब्द क्रिकेट विश्वात रुळला आहे. पण खरंतर 'स्टंप' हा इंग्रजी शब्द आहे. तुम्ही कधी विचार केला आहे का की स्टंपला मराठी शब्द काय असेल? चला जाणून घेऊयात.   

twitter
3/8

स्टंप म्हणजे काय?

What we call stamp in Marathi

क्रिकेटच्या मैदानावर दोन्ही टोकांना एक-एक विकेट असते. त्या विकेटमध्ये तीन उभे खांब असतात, यांनाच स्टंप म्हणतात. हे तीन स्टंप साधारण 28 इंच उंच असतात आणि त्यांच्या वरती दोन लहान लाकडी तुकडे ठेवलेले असतात, ज्यांना बेल्स (Bails) म्हणतात. जेव्हा बॉल स्टंपला लागून बेल्स खाली पडतात, तेव्हा फलंदाज बाद ठरतो.

twitter
4/8

स्टंपची रचना

What we call stamp in Marathi

प्रत्येक विकेट तीन स्टंप्सपासून बनलेली असते – ऑफ स्टंप (Off stump) मिडल स्टंप (Middle stump) लेग स्टंप (Leg stump) हे तीनही स्टंप एकमेकांपासून थोड्या अंतरावर उभे असतात. त्यांचा व्यास सुमारे 1.38 इंच आणि उंची 28 इंच असते. स्टंप सामान्यतः लाकडापासून तयार केले जातात, पण आजकाल तंत्रज्ञानामुळे लाईट स्टंप्स (LED Stumps) वापरले जातात, जेव्हा बॉल लागतो तेव्हा प्रकाश झळकतो.

twitter
5/8

खेळातील भूमिका

What we call stamp in Marathi

स्टंप्स हे केवळ विकेटचा भाग नाहीत, तर संपूर्ण खेळाच्या निकालावर परिणाम करणारा घटक आहेत. बॉलरने जर बॉल फेकताना थेट स्टंप्सला लक्ष्य केलं आणि बेल्स उडवल्या, तर ती बोल्ड विकेट ठरते. विकेटकीपर बॉल पकडून फलंदाजाच्या मागून बेल्स काढतो तेव्हा स्टंपिंग होते. त्यामुळे स्टंप्स हे बॉलिंग आणि विकेटकीपिंग दोन्हींसाठी निर्णायक ठरतात.

twitter
6/8

आधुनिक क्रिकेटमध्ये बदल

What we call stamp in Marathi

पूर्वी स्टंप्स साध्या लाकडाच्या असायच्या, पण आजच्या काळात हाय-टेक स्टंप्स वापरले जातात. एलईडी लाईट्स असलेले हे स्टंप्स बॉल लागल्यावर त्वरित उजळतात, ज्यामुळे थर्ड अंपायरला निर्णय घेण्यात मदत होते. हे स्टंप्स आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 2013 पासून वापरले जाऊ लागले.

twitter
7/8

स्टंप शब्दाचा उगम

What we call stamp in Marathi

'Stump' हा शब्द मूळ इंग्रजी भाषेतून आला असून त्याचा अर्थ 'लाकडी खुंट' असा आहे.  इंग्रजीत “stump” म्हटलं जात तर मराठीत विकेटचा खांब किंवा क्रिकेटचे खांब असंही म्हणता येईल. मात्र क्रिकेटमध्ये हा शब्द प्रचलित झाला आणि आता मराठीसह अनेक भाषांमध्ये ‘स्टंप’ असाच वापरला जातो.

twitter
8/8

क्रिकेटचं हृदय – स्टंप

What we call stamp in Marathi

एक छोटासा लाकडी खांब दिसणारा स्टंप प्रत्यक्षात क्रिकेटच्या नियम आणि निर्णय प्रक्रियेचा पाया आहे. प्रत्येक फलंदाजाची विकेट, प्रत्येक बॉलरचं स्वप्न आणि प्रत्येक अंपायरचा निर्णय या तीन स्टंप्सभोवतीच फिरत असतो. म्हणूनच क्रिकेटमध्ये स्टंप म्हणजे फक्त 'खांब' नाही, तर खेळाचं हृदय आहे.

twitter
पुढील
अल्बम

Kojagiri Purnima Wishes in Marathi : चंद्राचा पसरला रुपेरी प्रकाश…कोजागरी पौर्णिमेच्या खास मराठीतून प्रियजनांना द्या शुभेच्छा

पुढील अल्बम

Kojagiri Purnima Wishes in Marathi : चंद्राचा पसरला रुपेरी प्रकाश…कोजागरी पौर्णिमेच्या खास मराठीतून प्रियजनांना द्या शुभेच्छा

Kojagiri Purnima Wishes in Marathi : चंद्राचा पसरला रुपेरी प्रकाश…कोजागरी पौर्णिमेच्या खास मराठीतून प्रियजनांना द्या शुभेच्छा

Kojagiri Purnima Wishes in Marathi : चंद्राचा पसरला रुपेरी प्रकाश…कोजागरी पौर्णिमेच्या खास मराठीतून प्रियजनांना द्या शुभेच्छा 10
भारताचा महाप्रोजेक्ट पूर्ण, पाकिस्तानचं दुर्दैव आता सगळीकडून लागणार वाट, देशातील शेतकरी होणार आनंदी

भारताचा महाप्रोजेक्ट पूर्ण, पाकिस्तानचं दुर्दैव आता सगळीकडून लागणार वाट, देशातील शेतकरी होणार आनंदी

भारताचा महाप्रोजेक्ट पूर्ण, पाकिस्तानचं दुर्दैव आता सगळीकडून लागणार वाट, देशातील शेतकरी होणार आनंदी 10
5 ऑक्टोबरला भारत - पाकिस्तान महामुकाबला, कुठे पाहता येणार फ्री? पाहा संपूर्ण अपडेट्स

5 ऑक्टोबरला भारत - पाकिस्तान महामुकाबला, कुठे पाहता येणार फ्री? पाहा संपूर्ण अपडेट्स

5 ऑक्टोबरला भारत - पाकिस्तान महामुकाबला, कुठे पाहता येणार फ्री? पाहा संपूर्ण अपडेट्स 8
रात्री लघवी करण्यासाठी उठावे लागते? किडनीची समस्या कशी सुरु होते? कशी घ्यायची काळजी? जाणून घ्या!

रात्री लघवी करण्यासाठी उठावे लागते? किडनीची समस्या कशी सुरु होते? कशी घ्यायची काळजी? जाणून घ्या!

रात्री लघवी करण्यासाठी उठावे लागते? किडनीची समस्या कशी सुरु होते? कशी घ्यायची काळजी? जाणून घ्या! 9