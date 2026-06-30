'डॉक्टर्स डे' निमित्त तुमच्या आरोग्याची काळजी घेणाऱ्या डॉक्टर मित्र-मैत्रिणींना द्या खास मराठीतून शुभेच्छा

Doctor's Day Wishes in Marathi : आज राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिन साजरा करण्यात येतो. त्यानिमित्ताने आपल्या आरोग्याची काळजी घेणारे जे असता तुमच्या कुटुंबाचे एक भाग, फॅमिली डॉक्टर ज्यांना आपण म्हणतो. त्यासोबत तुमच्या डॉक्टर मित्र-मैत्रिणीला राष्ट्रीय डॉक्टर्स डेच्या आज शुभेच्छा नक्की द्या.
रुग्णांचा केवळ आजार नाही, तर त्यांची आशाही बरी करणारे हात म्हणजे डॉक्टर! तुम्हाला डॉक्टर्स डेच्या शुभेच्छा!
आपल्या निःस्वार्थ सेवेमुळे हजारो जिवांना नवसंजीवनी देणाऱ्या सर्व डॉक्टरांना सलाम! डॉक्टर्स डेच्या हार्दिक शुभेच्छा!
पांढऱ्या कोटातले खरे हिरो – डॉक्टर! तुमच्या समर्पणाला आमचा मानाचा मुजरा! डॉक्टर्स डेच्या शुभेच्छा!