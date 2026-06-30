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'डॉक्टर्स डे' निमित्त तुमच्या आरोग्याची काळजी घेणाऱ्या डॉक्टर मित्र-मैत्रिणींना द्या खास मराठीतून शुभेच्छा

Written ByNeha Choudhary
Published: Jun 30, 2026, 10:09 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 10:09 PM IST

Doctor's Day Wishes in Marathi : आज राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिन साजरा करण्यात येतो. त्यानिमित्ताने आपल्या आरोग्याची काळजी घेणारे जे असता तुमच्या कुटुंबाचे एक भाग, फॅमिली डॉक्टर ज्यांना आपण म्हणतो. त्यासोबत तुमच्या डॉक्टर मित्र-मैत्रिणीला राष्ट्रीय डॉक्टर्स डेच्या आज शुभेच्छा नक्की द्या.  

 

डॉक्टर दिनाच्या शुभेच्छा!1/3

डॉक्टर दिनाच्या शुभेच्छा!

 रुग्णांचा केवळ आजार नाही, तर त्यांची आशाही बरी करणारे हात म्हणजे डॉक्टर! तुम्हाला डॉक्टर्स डेच्या शुभेच्छा! 

 

डॉक्टर दिनाच्या शुभेच्छा!2/3

डॉक्टर दिनाच्या शुभेच्छा!

आपल्या निःस्वार्थ सेवेमुळे हजारो जिवांना नवसंजीवनी देणाऱ्या सर्व डॉक्टरांना सलाम! डॉक्टर्स डेच्या हार्दिक शुभेच्छा!

डॉक्टर दिनाच्या शुभेच्छा!3/3

डॉक्टर दिनाच्या शुभेच्छा!

पांढऱ्या कोटातले खरे हिरो – डॉक्टर! तुमच्या समर्पणाला आमचा मानाचा मुजरा! डॉक्टर्स डेच्या शुभेच्छा!

TAGS:
Doctors
LIFESTYLE
maharashtra
india

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