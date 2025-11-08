दर महिन्याला क्रेडिट कार्डचे फक्त Minimum Due भरताय? यामुळे किती फटका बसतोय, जाणून घ्या?
Credit Card Minimum Amount Due: क्रेडिट कार्डच्या रक्कमेवर दरवर्षी जवळपास 30 ते 40 टक्के व्याज भरावा लागतो. यामुळे मिनिमम अमाउंट ड्यू पेमेंट करणं तुम्हाला जास्त महागात पडू शकतं.
Dakshata Thasale | Nov 08, 2025, 04:46 PM IST
हा पर्याय कधी निवडावा
"किमान रक्कम देय" ची संकल्पना समजून घ्या
किमान पेमेंट करण्याचे फायदे काय आहेत?
डिफॉल्ट
अल्पकालीन मदत:
किमान पेमेंटचे तोटे काय आहेत?
व्याज वेगाने वाढेल: जर तुम्हाला असे वाटत असेल की एकदा तुम्ही किमान पेमेंट केले की, ते एकूण पेमेंटमधून वजा केले जाईल आणि तुम्ही पुढच्या वेळी उर्वरित रक्कम भराल, तर तुम्ही पूर्णपणे चुकीचे आहात. उर्वरित शिल्लक खूप जास्त व्याजदराच्या अधीन आहे. हे दरवर्षी ३०-४०% पर्यंत जास्त असू शकते, कारण तुम्ही व्याजमुक्त कालावधी गमावता.
