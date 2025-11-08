English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
दर महिन्याला क्रेडिट कार्डचे फक्त Minimum Due भरताय? यामुळे किती फटका बसतोय, जाणून घ्या?

Credit Card Minimum Amount Due: क्रेडिट कार्डच्या रक्कमेवर दरवर्षी जवळपास 30 ते 40 टक्के  व्याज भरावा लागतो. यामुळे मिनिमम अमाउंट ड्यू पेमेंट करणं तुम्हाला जास्त महागात पडू शकतं. 

Dakshata Thasale | Nov 08, 2025, 04:46 PM IST
क्रेडिट कार्ड ही दुधारी तलवार आहे. जर तुम्हाला त्यांचा वापर कसा करायचा हे माहित असेल तर त्याचे अनेक फायदे तुम्ही घेऊ शकता, परंतु जर तुम्ही तसे केले नाही तर तुम्ही स्वतःचे आर्थिक नुकसान कराल. क्रेडिट कार्डच्या तांत्रिक ज्ञानाचा अभाव असल्याने लोक कर्जाच्या सापळ्यात अडकतात 

हे आपण अनेकदा पाहिले आहे. क्रेडिट कार्डच्या Minimum Due बाबत आपण ऐकलं असेल. पण त्याचे फायदे अन् तोटे काय हे समजून घेऊया. 

हा पर्याय कधी निवडावा

जर तुम्ही क्रेडिट कार्ड वापरत असाल, तर तुम्हाला दरमहा एक स्टेटमेंट मिळेल. जेव्हा तुम्ही तुमचे बिल भरता तेव्हा तुम्हाला "किमान रक्कम देय" हा पर्याय दिला जातो. जर तुमच्याकडे पूर्ण बिल भरण्यासाठी पैसे नसतील तर तुम्ही हा पर्याय निवडू शकता. तथापि, या सोयीसह काही तोटे देखील येतात.

"किमान रक्कम देय" ची संकल्पना समजून घ्या

क्रेडिट कार्ड वापरण्यास नवीन असलेल्यांना "किमान रक्कम देय" ची मूलभूत संकल्पना अनेकदा समजत नाही. हे समजून घेणे आणि समजून घेणे महत्त्वाचे असले तरी, तुमचे क्रेडिट कार्ड पेमेंट योग्यरित्या केले जात आहेत आणि तुम्हाला भविष्यात कोणतेही नुकसान होणार नाही याची खात्री करणे महत्त्वाचे आहे. 

किमान पेमेंट करण्याचे फायदे काय आहेत?

तुमचे खाते निरोगी राहील: जर तुमच्याकडे पूर्ण बिल ताबडतोब भरण्यासाठी पुरेसे पैसे नसतील, तर तुम्ही फक्त किमान रक्कम भरू शकता. यामुळे तुम्हाला विलंब शुल्क टाळण्यास मदत होईल. यामुळे तुमचा क्रेडिट स्कोअर राखण्यास आणि तुमचे क्रेडिट कार्ड खाते चांगल्या स्थितीत ठेवण्यास मदत होईल.

डिफॉल्ट

 किमान पेमेंट करून, बँक तुमचे कार्ड डिफॉल्ट श्रेणीत ठेवणार नाही. जर तुम्हाला कोणत्याही आर्थिक अडचणी येत असतील तर यामुळे दिलासा मिळू शकतो.  

अल्पकालीन मदत:

जर नजीकच्या भविष्यात तुमचा एखादा मोठा खर्च येत असेल ज्यासाठी तुम्हाला संपूर्ण क्रेडिट कार्ड बिल भरावे लागत नाही, तर तुम्ही त्या वेळी किमान पेमेंट करू शकता. यामुळे अल्पकालीन काही दिलासा मिळतो. पुढच्या वेळी तुमच्याकडे पैसे असतील तेव्हा तुम्ही पूर्ण रक्कम भरू शकता.

किमान पेमेंटचे तोटे काय आहेत?

व्याज वेगाने वाढेल: जर तुम्हाला असे वाटत असेल की एकदा तुम्ही किमान पेमेंट केले की, ते एकूण पेमेंटमधून वजा केले जाईल आणि तुम्ही पुढच्या वेळी उर्वरित रक्कम भराल, तर तुम्ही पूर्णपणे चुकीचे आहात. उर्वरित शिल्लक खूप जास्त व्याजदराच्या अधीन आहे. हे दरवर्षी ३०-४०% पर्यंत जास्त असू शकते, कारण तुम्ही व्याजमुक्त कालावधी गमावता.

कर्जाच्या सापळ्यात अडकण्याचा धोका:

 जर तुम्ही सवयीने फक्त किमान पेमेंट केले तर उर्वरित रक्कम परतफेड करण्यासाठी वर्षे लागू शकतात. शिवाय, व्याज आणि शुल्क देखील तुमचे आर्थिक नुकसान करू शकतात.

क्रेडिट स्कोअरवर परिणाम:

किमान पेमेंट तुम्हाला डिफॉल्ट टाळण्यास मदत करतात, परंतु मोठी शिल्लक राखल्याने तुमचा क्रेडिट-युटिलायझेशन रेशो वाढतो, ज्यामुळे तुमचा क्रेडिट स्कोअर खराब होऊ शकतो आणि भविष्यात कर्ज मिळणे कठीण होऊ शकते.

