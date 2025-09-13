English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Photos: डोंबिवलीतलं 8 कोटींचं घर पाहिलं का? असं काय खास आहे या घरात? एरिया किती? लोकेशन...

Dombivli City Costliest Home Price Will Shock You: डोंबिवलीतील रिअर इस्टेटला सुगीचे दिवस आले असून हा डोंबिवलीमधील कोणत्याही घराला मिळालेला सर्वोच्च दर असल्याचे सांगण्यात येत आहे. जाणून घ्या या घरात असं आहे तरी काय...

Swapnil Ghangale | Sep 13, 2025, 11:23 AM IST
twitter
1/9

मुंबईएवढी झाली डोंबिवली शहरात घरांची किंमत

dombivlirealestate

सांस्कृतिक उपराजधानी असा लौकिक असलेल्या डोंबिवली शहरात घरांची किंमत आता मुंबईएवढी झाली आहे.  (डोंबिवली रेल्वे स्थानकाचा फोटो indiarailinfo वरुन साभार)  

twitter
2/9

डोंबिवलीतील महागड्या घरांचे सर्व विक्रम मोडले

dombivlirealestate

कल्याण-शीळ फाटा रोडवरील पलावा सिटी या उच्चभ्रूच्या वसाहतीमध्ये सध्या झालेल्या विक्रीमध्ये डोंबिवलीतील महागड्या घरांचे सर्व विक्रम मोडले गेलेत आहे.  

twitter
3/9

स्टॅम्प ड्युटी किती भरली?

dombivlirealestate

येथे नुकत्याच झालेल्या या डिलमधील दोन घरांसाठी प्रत्येकी 54 लाख 6 हजार रुपये मुद्रांक शुल्क तर 60 हजार रुपये नोंदणी शुल्क भरावे लागले.   

twitter
4/9

16 कोटी रुपयांना विकलं गेलं घर

dombivlirealestate

पलावा सिटीमधील दोन आलिशान पेंटहाऊस तब्बल 16 कोटी रुपयांना विकले गेले आहेत.   

twitter
5/9

पर स्वेअर फूट रेट किती?

dombivlirealestate

9 हजार 500 स्क्वेअर फूट एरिया असलेल्या पेंटहाऊसच्या दराचा विचार केला तर एका स्क्वेअर फुटामागे 16 हजार 400 रुपये मोजावे लागले.   

twitter
6/9

डोंबिवलीतील रिअर इस्टेटला सुगीचे दिवस

dombivlirealestate

डोंबिवलीतील रिअर इस्टेटला सुगीचे दिवस आले असून हा सर्वोच्च दर असल्याचे सांगण्यात येते.  

twitter
7/9

कितव्या मजल्यावर आहे हे घर?

dombivlirealestate

हे दोन पेंटहाऊस हँगिंग गार्डन इमारतीच्या 35 व्या मजल्यावर आहेत.   

twitter
8/9

पार्किंग किती?

dombivlirealestate

तेथे 10 गाड्यांचे पार्किंग उपलब्ध करून दिले असून विक्रीच्या व्यवहाराची नोंदणी नुकतीच करण्यात आली आहे.   

twitter
9/9

आधी सात कोटींना विकले गेलेले फ्लॅट

dombivlirealestate

गेल्या वर्षी पलावा सिटी येथे दोन फ्लॅट सात कोटींना विकले गेले होते. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक आहेत. फोटो सौजन्य - पलावाच्या वेबसाईटवरुन साभार)  

twitter
पुढील
अल्बम

ठरलं बाबा एकदाचं! 'तू ही रे माझा मितवा'मधील अभिनेत्री अडकणार विवाहबंधनात? चाहत्यांना दिला सुखद धक्का

पुढील अल्बम

ठरलं बाबा एकदाचं! &#039;तू ही रे माझा मितवा&#039;मधील अभिनेत्री अडकणार विवाहबंधनात? चाहत्यांना दिला सुखद धक्का

ठरलं बाबा एकदाचं! 'तू ही रे माझा मितवा'मधील अभिनेत्री अडकणार विवाहबंधनात? चाहत्यांना दिला सुखद धक्का

ठरलं बाबा एकदाचं! 'तू ही रे माझा मितवा'मधील अभिनेत्री अडकणार विवाहबंधनात? चाहत्यांना दिला सुखद धक्का 8
ना वंदे भारत, ना राजधानी-शताब्दी...; पण ही ट्रेन बनली भारतातील सुपरफास्ट रेल्वे, एसी कोचचं भाडं फक्त...

ना वंदे भारत, ना राजधानी-शताब्दी...; पण ही ट्रेन बनली भारतातील सुपरफास्ट रेल्वे, एसी कोचचं भाडं फक्त...

ना वंदे भारत, ना राजधानी-शताब्दी...; पण ही ट्रेन बनली भारतातील सुपरफास्ट रेल्वे, एसी कोचचं भाडं फक्त... 8
एल्फिन्स्टन पूल पाडल्यानंतर तिथं राहणाऱ्या किती कुटुंबांना मिळणार मोठी घरं? कोण ठरणार पात्र?

एल्फिन्स्टन पूल पाडल्यानंतर तिथं राहणाऱ्या किती कुटुंबांना मिळणार मोठी घरं? कोण ठरणार पात्र?

एल्फिन्स्टन पूल पाडल्यानंतर तिथं राहणाऱ्या किती कुटुंबांना मिळणार मोठी घरं? कोण ठरणार पात्र? 8
मराठमोळ्या पोलीस अधिकाऱ्याच्या सन्मानार्थ गोव्यात मिळते खास एक खास डिश, नाव ऐकून चकित व्हाल!

मराठमोळ्या पोलीस अधिकाऱ्याच्या सन्मानार्थ गोव्यात मिळते खास एक खास डिश, नाव ऐकून चकित व्हाल!

मराठमोळ्या पोलीस अधिकाऱ्याच्या सन्मानार्थ गोव्यात मिळते खास एक खास डिश, नाव ऐकून चकित व्हाल! 8