Marathi News
  Marathi News
  फोटो
  • डोंबिवलीत भव्य दिव्यांचा विश्वविक्रम! 2,50,000 रंगीत पणत्यांतून साकारली भारतमाता

डोंबिवलीत भव्य दिव्यांचा विश्वविक्रम! 2,50,000 रंगीत पणत्यांतून साकारली भारतमाता

डोंबिवलीत  2,50,000 रंगीत पणत्यांतून  भारतमाता साकारली. या कलाकृतीने जागतिक विक्रमाची नोंद केली आहे. 

Vanita Kamble | Dec 23, 2025, 09:24 PM IST
Dombivli Sets World Record With Giant Bharat Mata Mosaic : वंदे मातरम गीताला 150 वर्षे पूर्ण झाल्याच्या औचित्यावर डोंबिवलीकरांनी देशभक्तीचा अभूतपूर्व आविष्कार सादर केला आहे. भाजप प्रदेश अध्यक्ष आमदार रवींद्र चव्हाण आणि डोंबिवली सांस्कृतिक परिवाराच्या माध्यमातून अडीच लाख मातीच्या रंगीत पणत्यांपासून साकारण्यात आलेली भारतमातेची भव्य मोझॅक प्रतिमा सध्या संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधून घेत आहे. या अनोख्या उपक्रमातून डोंबिवलीत दिव्यांचा विश्वविक्रम प्रस्थापित झाला असून डोंबिवलीकरांचा आवडता ‘उत्सव’ आजपासून मोठ्या उत्साहात सुरू झाला आहे. 

डोंबिवलीतील सांस्कृतिक, सामाजिक आणि देशभक्तीपर परंपरेला नवा आयाम देणारा हा भव्य उपक्रम डोंबिवली सांस्कृतिक परिवाराच्या वतीने साकारण्यात आला. वंदे मातरम गीताला 150 वर्षे पूर्ण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर, भव्य दिव्यांचा विश्वविक्रम रचला. 2,50,000 रंगीत पणत्यांतून  भारतमाता साकारली.

डोंबिवलीत 28 वर्षांपासून हा उत्सव केवळ कार्यक्रम न राहता ‘गावकीचा उत्सव’ म्हणून साजरा केला जात आहे. डोंबिवली जिमखानातर्फे उत्सव या नावाने वार्षिक मेळा  आयोजित केला जातो. 28 डिसेंबर 2025 पर्यंत 2,50,000 रंगीत पणत्यांतून साकारलेली भारतमाता प्रतिकृती पाहता येणार आहे. 

कलाकार चेतन राऊत, वैभव प्रभू कापसे तसेच डोंबिवलीकर आर्टिस्ट टीम यांनी अवघ्या नऊ दिवसांत ही भव्य कलाकृती साकारली.   

95 फूट उंची आणि 75 फूट रुंदीची, सुमारे अडीच लाखांहून अधिक रंगीत पणत्यांचा (दिव्यांचा) वापर करून साकारलेली भारतमातेची अद्भुत मोझॅक कलाकृती निर्माण करण्यात आली. या उपक्रमाच्या माध्यमातून वर्ल्ड रेकॉर्ड्स इंडिया अंतर्गत एक नवा जागतिक विक्रम यशस्वीपणे प्रस्थापित झालेला आहे.  

वंदे मातरम या गीताला 150 वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल डोंबिवलीत जागतिक विक्रम करण्याचा डोंबिवलीकर एक सांस्कृतिक परिवाराने निर्णय घेतला. 

रंगीत पणत्यांच्या माध्यमातून आकारलेल्या चित्राने जागतिक विक्रम प्रस्थापित केला असून भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांच्या डोंबिवलीकर एक सांस्कृतिक परिवाराच्या माध्यमातून ही अभिनव कलाकृती तयार करण्यात आली आहे. ही रेकॉर्ड ब्रेक कलाकृती पाहण्यासाठी हजारोंच्या संख्येने रसिक प्रेक्षक डोंबिवली जिमखाना मैदानावर गर्दी करत आहेत.   

डोंबिवलीत 2.5 लाख रंगेबिरंगी पणत्यांमधून साकारलेली भारतमातेची एक अफलातून मोझॅक चित्रनिर्मिती सध्या अतिशय लक्षवेधक ठरत आहे.

भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार रविंद्र चव्हाण यांच्या संकल्पनेतून आणि डोंबिवलीकरांच्या सामूहिक सहभागातून अडीच लाख मातीच्या रंगीत पणत्यांनी भारतमातेची भव्य मोझॅक प्रतिमा उभी करण्यात आली.  

