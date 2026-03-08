डोंबिवलीकरांनी मोडला सांगलीकरांचा गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड! 9111 महिला आणि विद्यार्थीनींनी रचला इतिहास!
जागतिक महिला दिनाच्या निमित्ताने डोंबिवलीत एक मोठा विक्रम रचण्यात आला.
Dombivli Guinness Record : जागतिक महिला दिनाच्या निमित्ताने डोंबिवलीत एक मोठा विक्रम रचण्यात आला आहे. कल्याण तालुक्यातील 9 हजार 9111 महिला आणि विद्यार्थीनीनी एकत्र येत सामूहिक लेझीम वादन सादर केले. या एकत्रित मोठ्या कलाविष्काराने एक जागतिक वर्ल्ड रेकॉर्ड करून डोंबिवलीच्या शिरपेचात एक मानाचा तुरा खोवला आहे. या आधी सांगलीकरांच्या नावाने हा रेकॉर्ड होता, अशी माहिती गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डचे लंडनहून आलेले अधिकारी स्वप्नील डांगरेकर यांनी सांगितले. सांगलीत 7 हजार 338 महिलांनी एकत्र येऊन तो रेकॉर्ड रचला होता, मात्र तो रविवारी डोंबिवलीत मोडण्यात आल्याचे त्यांनी जाहीर केले.