Marathi News
  • फोटो
  • डोंबिवलीकरांनी मोडला सांगलीकरांचा गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड! 9111 महिला आणि विद्यार्थीनींनी रचला इतिहास!

डोंबिवलीकरांनी मोडला सांगलीकरांचा गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड! 9111 महिला आणि विद्यार्थीनींनी रचला इतिहास!

जागतिक महिला दिनाच्या निमित्ताने डोंबिवलीत एक मोठा विक्रम रचण्यात आला.   

Vanita Kamble | Mar 08, 2026, 09:16 PM IST
Dombivli Guinness Record :  जागतिक महिला दिनाच्या निमित्ताने डोंबिवलीत एक मोठा विक्रम रचण्यात आला आहे.  कल्याण तालुक्यातील 9 हजार 9111 महिला आणि विद्यार्थीनीनी एकत्र येत सामूहिक लेझीम वादन सादर केले. या एकत्रित मोठ्या कलाविष्काराने एक जागतिक वर्ल्ड रेकॉर्ड करून डोंबिवलीच्या शिरपेचात एक मानाचा तुरा खोवला आहे. या आधी सांगलीकरांच्या नावाने हा रेकॉर्ड होता, अशी माहिती गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डचे लंडनहून आलेले अधिकारी स्वप्नील डांगरेकर यांनी सांगितले. सांगलीत 7 हजार 338 महिलांनी एकत्र येऊन तो रेकॉर्ड रचला होता, मात्र तो रविवारी डोंबिवलीत मोडण्यात आल्याचे त्यांनी जाहीर केले.

 डोंबिवलीकरांनी सांगलीकरांचा गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड मोडला आहे. डोंबिवलीच्य 9111 महिला आणि विद्यार्थीनींनी इतिहास रचला आहे.   

सामूहिक लेझीम वादन स्पर्धेत रविवारी श्री संत सावळाराम क्रीडा संकुल या क्रीडांगणामध्ये ठाणे जिल्ह्यातील शेकडो शाळांच्या विद्यार्थीनी आणि महिला भगिनी आदींनी एकत्र येत 9,111 एवढ्या मोठ्या संख्येने सामूहिकपणे लेझीम वादनाचा वर्ल्ड रेकॉर्ड केला.  

भाजप प्रदेशाध्यक्ष, आमदार रविंद्र चव्हाण यांच्या डोंबिवलीकर एक सांस्कृतिक परिवार आणि कल्याण तालुका शारीरिक शिक्षण समितीच्या संयुक्त विद्यमाने या अनोख्या विश्वविक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. 

साडेपाच मिनिटांची विविध प्रात्यक्षिक सादर करून महिलांनी हा रेकॉर्ड केला.

सारा आसमंत भारत माता की जय, जय श्रीराम, वंदे मातरमने दणाणून सोडला होता. प्रत्येकाच्या चेहऱयावर वर्ल्ड रेकॉर्ड केल्याचा आनंद ओसंडून वाहत होता.

लेझीमचा झुंकार सर्वत्र निनादत होता, ढोल ताशांच्या गजरात त्या रेकॉर्डचे हजारो डोंबिवलीकरांनी स्वागत केले. अशा दैदिप्यमान सोहळ्याचे साक्षीदार होण्यासाठी पहाटेपासून डोंबिवलीकर प्रतीक्षेत होता, अखेर वर्ल्ड रेकॉर्डची घोषणा होताच प्रचंड जल्लोषात त्याचा आनंद व्यक्त करण्यात आला.

 या आधी सांगलीकरांच्या नावाने हा रेकॉर्ड होता, अशी माहिती गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डचे लंडनहून आलेले अधिकारी स्वप्नील डांगरेकर यांनी सांगितले. त्या ठिकाणी या आधी 7 हजार 338 महिलांनी एकत्र येऊन तो रेकॉर्ड रचला होता, मात्र तो रविवारी डोंबिवलीत मोडण्यात आल्याचे त्यांनी जाहीर केले.  

स्वप्नील डांगरेकर यांनी आमदार रविंद्र चव्हाण यांच्या पत्नी सुहासिनी रविंद्र चव्हाण यांच्याकडे वर्ल्ड रेकॉर्ड झाल्याचे सर्टिफिकेट व मेडल हस्तांतरीत केले.

