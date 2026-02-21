एरिया-51 मध्ये खरंच एलियन आहेत? Epstine मागोमाग ट्रम्प जगाला सांगणार उडत्या तबकडीसह परग्रहवासियांचं सत्य
Donald Trump News : आणखी एका मोठ्या उलगड्यासाठी जगाला सज्ज करत आहेत अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प. दिला एक मोठा आदेश...
Sayali Patil | Feb 21, 2026, 11:01 AM IST
अवकाश
Donald Trump News : अवकाश किंवा परग्रहावर नेमकं कसं आयुष्य आहे का? मुळात तिथं जीवसृष्टी आहे का? असली तरीही ते जग नेमकं कसं आहे, पृथ्वीपासून ते किती दूर आहे असे अनेक कुतूहलपूर्ण प्रश्न सातत्यानं उपस्थित केले जातात. मुळात मानवाला अवकाशाविषयीच प्रचंड कुतूहल असून याच कुतूहलापोटी आजवर अनेक अवकाश संशोधनंसुद्धा झाली. अशा या संशोधनांसंदर्भातील अनेक अहवालसुद्धा जारी करण्यात आले. मात्र तरीही असणारं कुतूहल आणि काही महत्त्वाची माहिती अद्याप जगासमोर आलेली नाही.
अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष
बराक ओबामा
गोपनीय माहिती
ट्रम्प यांनी ओबामा यांच्यावर 'गोपनीय माहिती' उघड केल्याचा आरोप केला होता. मात्र त्याच्याच काही तासांनंतर अवघ्या काही ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर ही घोषणा केली. 'लोकांमध्ये असणारी उत्सुकता पाहता युएफओ, एलियन आणि अवकाश विश्वासंदर्भातील सरकारी दस्तऐवज जारी करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी', अशा सूचना ट्रम्प यांनी केल्या.
एरिया 51 काय आहे?
परग्रहवासीय
