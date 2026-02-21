English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • एरिया-51 मध्ये खरंच एलियन आहेत? Epstine मागोमाग ट्रम्प जगाला सांगणार उडत्या तबकडीसह परग्रहवासियांचं सत्य

एरिया-51 मध्ये खरंच एलियन आहेत? Epstine मागोमाग ट्रम्प जगाला सांगणार उडत्या तबकडीसह परग्रहवासियांचं सत्य

Donald Trump News : आणखी एका मोठ्या उलगड्यासाठी जगाला सज्ज करत आहेत अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प. दिला एक मोठा आदेश...   

Sayali Patil | Feb 21, 2026, 11:01 AM IST
अवकाश

donald trump announcement america government to release files on aliens and ufo after epstine files

Donald Trump News : अवकाश किंवा परग्रहावर नेमकं कसं आयुष्य आहे का? मुळात तिथं जीवसृष्टी आहे का? असली तरीही ते जग नेमकं कसं आहे, पृथ्वीपासून ते किती दूर आहे असे अनेक कुतूहलपूर्ण प्रश्न सातत्यानं उपस्थित केले जातात. मुळात मानवाला अवकाशाविषयीच प्रचंड कुतूहल असून याच कुतूहलापोटी आजवर अनेक अवकाश संशोधनंसुद्धा झाली. अशा या संशोधनांसंदर्भातील अनेक अहवालसुद्धा जारी करण्यात आले. मात्र तरीही असणारं कुतूहल आणि काही महत्त्वाची माहिती अद्याप जगासमोर आलेली नाही.   

अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष

donald trump announcement america government to release files on aliens and ufo after epstine files

हीच माहिती आणि त्यासंदर्भातील काही तथ्य समोर आणण्यासाठी आता अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अधिकाऱ्यांना एलियन, त्यांचं जीवन, उडत्या तबकड्या  अशासंदर्भातील फाईल प्रसिद्ध करण्याचे आदेश दिले आहेत. पेंटॅगॉन आणि अन्य सरकारी संस्थांना त्यांनी हे आदेश दिले.   

बराक ओबामा

donald trump announcement america government to release files on aliens and ufo after epstine files

एका सोशल मीडिया पोस्टमध्ये ट्रम्प यांनी लिहिलं, बराक ओबामा यांच्यावर, त्यांनी अलीकडे एका पॉडकास्ट मुलाखतीत परग्रहवासीय खरे असल्याचं वक्तव्य केल्याची बाब ट्रम्प यांनी अधोरेखित केली. एलियन आहेत मात्र मी त्यांना पाहिलं नसून, त्यांना एरिया 51 मध्ये ठेवण्यात येत नसल्याचं ओबामा म्हणाले होते.   

गोपनीय माहिती

donald trump announcement america government to release files on aliens and ufo after epstine files

ट्रम्प यांनी ओबामा यांच्यावर 'गोपनीय माहिती' उघड केल्याचा आरोप केला होता. मात्र त्याच्याच काही तासांनंतर अवघ्या काही ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर ही घोषणा केली. 'लोकांमध्ये असणारी उत्सुकता पाहता युएफओ, एलियन आणि अवकाश विश्वासंदर्भातील सरकारी दस्तऐवज जारी करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी', अशा सूचना ट्रम्प यांनी केल्या.   

एरिया 51 काय आहे?

donald trump announcement america government to release files on aliens and ufo after epstine files

दशकानुदशकांपासून अत्याधुनिक हेर विमानं, लो ऑर्बिट सॅटेलाईट, वेदर बलून अशा गोष्टींमुळं उडत्या तबकडीसंदर्भातील अनेक सिद्धांतांना वाव मिळाला. यामध्ये प्रसिद्ध घटना एरिया 51 या अमेरिकेतील गुप्त लष्करी विमान चाचणी तळावर पाहम्यात आली. मात्र, उडत्या तबकडीसंदर्भातील अनेक अहवाल अनुत्तरित आहेत.   

परग्रहवासीय

donald trump announcement america government to release files on aliens and ufo after epstine files

'परग्रहवासीयांनी आपल्याशी संपर्क साधल्याचा कोणताही पुरावा त्यांनी पाहिला नसला तरीही हे जग इतकं मोठं आहे की, बाहेर कुठेतरी जीवन असण्याची शक्यता सांख्यिकदृष्ट्या मोठी आहे,'  असंही मत ट्रम्प यांनी व्यक्त केलं.   

नकारार्थी उत्तर

donald trump announcement america government to release files on aliens and ufo after epstine files

परग्रहवासीय पृथ्वीवर आले आहेत का, याबाबत विचारले असता, या प्रश्नाचं नकारार्थी उत्तर देत 'माझं याबाबत कोणतंच मत नाही. मी यावर कधी बोलत नाही. अनेक लोक बोलतात. अनेक लोक त्यावर विश्वास ठेवतात', असं ते म्हणाले.   

उडत्या तबकडीसंदर्भातील माहिती

donald trump announcement america government to release files on aliens and ufo after epstine files

थोडक्यात आता ज्याप्रमाणं एपस्टीन फाईल्समुळं जगभरात खळबळ माजली त्याचप्रमाणं एलियन्स आणि उडत्या तबकडीसंदर्भातील माहितीसुद्धा अनेकांच्या भुवया उंचावणार हेच ट्रम्प सिद्ध करणार असं म्हणायला हरकत नाही. 

