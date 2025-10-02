English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी बौद्ध धर्मच का स्वीकारला?;...म्हणून साजरा केला जातो 'धम्मचक्र प्रवर्तन दिन'

Dhammachakra Pravartan Din 2025 : दसऱ्याच्या मुहूर्तावर महाराष्ट्रासह बाबासाहेबांचे लाखो अनुयायी नागपुरात येऊन धम्मचक्र प्रवर्तन दिन साजरा करण्यात येतो. त्यामागील इतिहास तुम्हाला माहितीय का?

Neha Choudhary | Oct 02, 2025, 03:32 PM IST
Babasaheb Ambedkar

बाबासाहेबांचे लाखो अनुयायी हे विजयादशमीच्या दिवशी नागपुरात येऊन धम्मचक्र प्रवर्तन दिन साजरा करतात. पण यामागील इतिहास तुम्हाला माहितीय का? 

Babasaheb Ambedkar

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी विजयादशमीचं औचित्य साधत 14 ऑक्टोबर 1956 साली नागपुरातील दीक्षाभूमीवर जाऊन बौद्ध धर्म स्वीकारला होता. यावेळी पाच लाखांपेक्षा जास्त अनुयायी उपस्थितीत होते. 

Babasaheb Ambedkar

हा दिवस विजयादशमी म्हणजे दसऱ्याचा असतो, त्यामुळे दरवर्षी लाखोच्या संख्येने अनुयायी हे नागपुरात जातात. दीक्षाभूमीवर धम्मचक्र प्रवर्तन दिन साजरा करतात. 

Babasaheb Ambedkar

बौद्ध धर्मियांच्या मान्यतांनुसार, भारतामध्ये लुप्त झालेल्या बौद्ध धम्माचं चक्र बाबासाहेबांनी गतिमान करत 'धम्मचक्र प्रवर्तन' केलं म्हणून हा दिवस धम्मचक्र प्रवर्तन दिन म्हणून ओळखला जाऊ लागला. 

Babasaheb Ambedkar

सम्राट अशोका यांनी इसवी सन पूर्व तिसर्‍या शतकामध्ये बौद्ध धर्माची दीक्षा घेतली होती. हा दिवस अशोक विजयादशमी म्हणून ओळखला जातो. याच दिवसाचं औचित्य साधत 1956 साली विजयादशमीच्या मुहूर्तावर बाबासाहेबांनी बौद्ध धर्म स्वीकारला.   

Babasaheb Ambedkar

बाबासाहेबांनी मी हिंदू म्हणून मरणार नाही, अशी घोषणा केली होती. बाबासाहेबांनी शीख, ख्रिश्चन आणि मुस्लिम या धर्माचा अभ्यास केला होता. पण मग त्यांनी बौद्ध धर्माचाच स्वीकार का केला तुम्हाला माहितीय का?

Babasaheb Ambedkar

बाबासाहेबांनी जेव्हा धर्म परिवर्तन करायचा विचार केला तेव्हा त्यांनी शीख धर्म स्वीकारण्याचा जवळपास निश्चित केलं होतं. 1935 मध्ये जेव्हा त्यांनी पहिल्यांदा सार्वजनिक रुपात धर्म परिवर्तनाची इच्छा व्यक्त केली होती. पण त्यांनी त्यावेळी कोणता धर्म यावर गंभीर विचार केला नव्हता. त्यांना हिंदू संस्कृतीतून बाहेरही जायचं नव्हतं. त्यामुळे त्यांनी शिख धर्म स्वीकारण्याचा निर्णय घेतलाच होता की त्यांच्या मनात त्या धर्मातील स्पृश्य अस्पृश्याची भावना गंभीर असल्याच त्यांचा लक्षात आलं. 

nagpur

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांची अशीच काहीशी भावना ख्रिश्चन धर्माशी दिसून आली. ख्रिश्चन धर्माने बाबासाहेबांना फार योग्य वाटलं नाही. त्यांचं म्हणणं होतं की, ख्रिश्चन धर्म अन्यायाविरोधातील लढाईत असमर्थ असल्याच त्यांना जाणवलं. भारतावर ब्रिटन लोकांची पकड होती, यामुळेही बाबासाहेबांचा याला विरोध असल्याने हा धर्म स्वीकारणे त्यांना योग्य वाटलं नाही. 

Maharashtra News

मग इस्लामला हिंदू धर्माप्रमाणेच मानले जात होतं खरं पण जिथे अस्पृश्यता ही एक व्यापक समस्या त्यांना पाहिला मिळाली होती. शशी थरूर त्यांच्या आंबेडकरांच्या चरित्रात लिहितात की, डॉ. आंबेडकरांनी कदाचित इस्लामला फारसे महत्त्व दिले नाही कारण ती एक 'बंद धार्मिक व्यवस्था' असल्याच त्यांना वाटायचं. आंबेडकरांनी मुस्लिम आणि गैर-मुस्लिम यांच्यातील 'भेदभाव समजून घेण्यास' विरोध त्याकाळात पाहिला मिळाला होता. तसंच 1947-48 मध्ये पाकिस्तानात दलितांवर अत्याचार करत होते. यावेळी कॅबिनेट मंत्री आंबेडकर यांनी विरोध करत त्यावर निंदा केली होती. तसंच अनुसुचित जातीच्या लोकांना सांगितलं की, पाकिस्तानी मुसलमान त्यांचे मित्र नाही. यानंतर ते मुस्लिम धर्म स्वीकारतील अशी शक्यता बिलुकलच नव्हती. 

Babasaheb Ambedkar

मुस्लिम, ख्रिश्चन आणि शीख धर्माचा विचार केल्यानंतर डॉ. आंबेडकरांच्या समोर एकच पर्याय दिसून आला तो म्हणजे बौद्ध धर्माचा. बौद्ध धर्माबाबत आंबेडकरांना सुरुवातीपासून महत्त्वाचा वाटत होता. दलितांना हिंदू व्यवस्थेत कधीच समान दर्जा दिला गेला नव्हता. बौद्ध धर्म सगळ्याच बाबतीत महत्त्वपूर्ण त्याकाळात होता. 

Dhamma Chakra Pravartan Din

बाबासाहेब आबंडेकर म्हणाले होती की, बौद्ध धर्माचा उगम भारतीय भूमीवर झाला असून तो भारतीय संस्कृतीचा विशेष भाग आहे. मला गौतम बुद्धांच्या मूलभूत तत्त्वांचे पालन करायची इच्छा आहे. बौद्ध धर्म, हीनयान किंवा महायान या दोन परस्परसंबंधित पंथांमधील वादात अडकण्याचा माझा कोणताही हेतू नाही, असं त्यांनी त्यावेळी स्पष्ट केलं होतं. 

Dr Babasaheb Ambedkar

त्यानंतर मे 1956 मध्ये डॉ. आंबेडकरांनी सगळ्यांसमोर घोषणा केली की, ते कुटूंब आणि समर्थकांच्या उपस्थिती याचवर्षी ऑक्टोबर महिन्यात बौद्ध धर्माचा स्वीकार करणार आहे. मग विजयादशमीच्या पूर्व संध्येला बाबासाहेबांनी पत्रकार परिषद घेऊन बौद्ध धर्म स्वीकारण्यामागचं कारण जनतेसमोर स्पष्ट केले. 

