डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी बौद्ध धर्मच का स्वीकारला?;...म्हणून साजरा केला जातो 'धम्मचक्र प्रवर्तन दिन'
Dhammachakra Pravartan Din 2025 : दसऱ्याच्या मुहूर्तावर महाराष्ट्रासह बाबासाहेबांचे लाखो अनुयायी नागपुरात येऊन धम्मचक्र प्रवर्तन दिन साजरा करण्यात येतो. त्यामागील इतिहास तुम्हाला माहितीय का?
Neha Choudhary | Oct 02, 2025, 03:32 PM IST
बाबासाहेबांनी जेव्हा धर्म परिवर्तन करायचा विचार केला तेव्हा त्यांनी शीख धर्म स्वीकारण्याचा जवळपास निश्चित केलं होतं. 1935 मध्ये जेव्हा त्यांनी पहिल्यांदा सार्वजनिक रुपात धर्म परिवर्तनाची इच्छा व्यक्त केली होती. पण त्यांनी त्यावेळी कोणता धर्म यावर गंभीर विचार केला नव्हता. त्यांना हिंदू संस्कृतीतून बाहेरही जायचं नव्हतं. त्यामुळे त्यांनी शिख धर्म स्वीकारण्याचा निर्णय घेतलाच होता की त्यांच्या मनात त्या धर्मातील स्पृश्य अस्पृश्याची भावना गंभीर असल्याच त्यांचा लक्षात आलं.
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांची अशीच काहीशी भावना ख्रिश्चन धर्माशी दिसून आली. ख्रिश्चन धर्माने बाबासाहेबांना फार योग्य वाटलं नाही. त्यांचं म्हणणं होतं की, ख्रिश्चन धर्म अन्यायाविरोधातील लढाईत असमर्थ असल्याच त्यांना जाणवलं. भारतावर ब्रिटन लोकांची पकड होती, यामुळेही बाबासाहेबांचा याला विरोध असल्याने हा धर्म स्वीकारणे त्यांना योग्य वाटलं नाही.
मग इस्लामला हिंदू धर्माप्रमाणेच मानले जात होतं खरं पण जिथे अस्पृश्यता ही एक व्यापक समस्या त्यांना पाहिला मिळाली होती. शशी थरूर त्यांच्या आंबेडकरांच्या चरित्रात लिहितात की, डॉ. आंबेडकरांनी कदाचित इस्लामला फारसे महत्त्व दिले नाही कारण ती एक 'बंद धार्मिक व्यवस्था' असल्याच त्यांना वाटायचं. आंबेडकरांनी मुस्लिम आणि गैर-मुस्लिम यांच्यातील 'भेदभाव समजून घेण्यास' विरोध त्याकाळात पाहिला मिळाला होता. तसंच 1947-48 मध्ये पाकिस्तानात दलितांवर अत्याचार करत होते. यावेळी कॅबिनेट मंत्री आंबेडकर यांनी विरोध करत त्यावर निंदा केली होती. तसंच अनुसुचित जातीच्या लोकांना सांगितलं की, पाकिस्तानी मुसलमान त्यांचे मित्र नाही. यानंतर ते मुस्लिम धर्म स्वीकारतील अशी शक्यता बिलुकलच नव्हती.
बाबासाहेब आबंडेकर म्हणाले होती की, बौद्ध धर्माचा उगम भारतीय भूमीवर झाला असून तो भारतीय संस्कृतीचा विशेष भाग आहे. मला गौतम बुद्धांच्या मूलभूत तत्त्वांचे पालन करायची इच्छा आहे. बौद्ध धर्म, हीनयान किंवा महायान या दोन परस्परसंबंधित पंथांमधील वादात अडकण्याचा माझा कोणताही हेतू नाही, असं त्यांनी त्यावेळी स्पष्ट केलं होतं.
