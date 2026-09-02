विराट आणि अनुष्का लंडनला का शिफ्ट झाले? श्रीराम नेने यांनी सांगितलं खरं कारण, 'त्यांनी काही केलं तरी लोक....'

भारताचा स्टार फलंदाज विराट कोहली आणि अनुष्का शर्मा लंडनला शिफ्ट होण्यामागील खरं काय आहे याबाबत डॉक्टर श्रीराम नेने यांनी खुलासा केला आहे.
अनुष्का शर्मा आणि विराट कोहली यांनी आपलं वैयक्तिक आयुष्य बऱ्यापैकी प्रसिद्धीच्या झोतापासून दूर ठेवलं असून, लंडनला स्थायिक होण्याच्या निर्णयामुळे त्यांना अपेक्षित असलेली प्रायव्हसी मिळाली असल्याचं दिसत आहे.
2025 मधील एका संभाषणादरम्यान, माधुरी दीक्षित यांचे पती डॉ. श्रीराम नेने यांनी विराट-अनुष्काने लंडनला जाण्याचा निर्णय का घेतला, याबाबत खुलासा केला होता.
युट्युबर रणवीर अलाहाबादियाशी बोलताना डॉ. नेने यांनी कोहली आणि अनुष्का यांच्या भेटीची आठवण सांगितली होती. तसंच विराटबद्दल आपल्याला खूप आदर असल्याचं म्हटलं होतं. त्यांनी कोहलीचं वर्णन एक अत्यंत चांगला माणूस असं केलं होतं. त्यानंतर लंडनला स्थायिक होण्याबाबत अनुष्काशी झालेल्या संभाषणाचा उल्लेख केला होता.
डॉ. नेने यांच्या मते, भारतात मिळणाऱ्या सततच्या प्रसिद्धीमुळे आणि लोकांच्या नजरेत राहिल्यामुळे, आपल्या यशाचा आनंद घेणे आणि सामान्य जीवन जगणे कठीण होत असल्याचे अनुष्का आणि कोहली यांना वाटत होते.
सतत पाठलाग करणाऱ्या लोकांच्या आणि माध्यमांच्या तीक्ष्ण नजरेपासून दूर राहून आपल्या मुलांचे संगोपन करावे, अशी त्या जोडप्याची इच्छा होती, असे त्यांनी सांगितले.
"ते असोत, तुम्ही असा किंवा आम्ही; आपण काहीही केले तरी लोकांचे लक्ष वेधले जाते आणि त्यामुळे आपण एक प्रकारे एकाकी पडतो," असं नेने यांनी सांगितलं.
त्यानंतर चर्चेत सार्वजनिक ठिकाणी ओळखले जाण्यासंदर्भात झाली. नेने म्हणाले की, लोकांना भेटणे किंवा त्यांच्याशी संवाद साधणे त्यांना सहसा आवडत असले, तरी सतत घेतल्या जाणाऱ्या सेल्फीच्या विनंत्या हाताळणे कधीकधी कठीण होऊ शकते.
"मी सर्वांशी सहजपणे मिसळतो आणि माझा स्वभावही मोकळा आहे, पण तरीही काही वेळा परिस्थिती आव्हानात्मक बनते. कधीकधी प्रत्येक क्षणच जणू सेल्फीसाठीचा क्षण बनून जातो असं विराटने सांगितलं," असल्याचं ते म्हणाले.
सेलिब्रिटी संस्कृतीचा सामान्य क्षणांवर कसा परिणाम होऊ शकतो, याबद्दलही नेने यांनी भाष्य केले. त्यांनी स्पष्ट केले की, अशा प्रकारे मिळणाऱ्या प्रसिद्धीकडे ते केवळ नकारात्मक दृष्टीने पाहत नाहीत; मात्र, विशेषतः खाजगी क्षणांच्या वेळी ती लोकांची अति-हस्तक्षेप करणारी ठरू शकते, असेही त्यांनी नमूद केले.
अनुष्का आणि विराट यांच्याबद्दल बोलताना नेने म्हणाले, "ते खूप छान लोक आहेत आणि त्यांना आपल्या मुलांचे संगोपन अगदी सामान्य पद्धतीने करायचे आहे."