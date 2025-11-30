डॉ. सुभाष चंद्रा यांचे 10 विचार ! आजच्या तरुणाईला बिझनेस, स्टार्टअप आणि गुंतवणुकीसाठी नक्कीच होईल फायदा
Essel Group चे अध्यक्ष आणि भारतातील मीडिया सम्राट म्हणून ओळखले जाणारे डॉ. सुभाष चंद्रा यांचा आज 75 वा वाढदिवस. डॉ. सुभाष चंद्रा शोच्या माध्यमातून त्यांनी लाखो तरुणांना व्यवसायिक मानसिकता, नवनवीन उपक्रम आणि अपयश व्यवस्थापन यासारख्या विषयांवर मार्गदर्शन केले आहे. चला डॉ. सुभाष चंद्रा यांचे 10 व्यवसाय मंत्र शोधूया जे प्रत्येक गुंतवणूकदार, स्टार्टअप संस्थापक आणि व्यवसाय मालकाला माहित असले पाहिजेत.
Dakshata Thasale | Nov 30, 2025, 05:22 PM IST
शिकत राहा
सुभाष चंद्रा यांचा असा विश्वास आहे की, ज्या क्षणी एखाद्या व्यक्तीला वाटते की त्यांनी सर्व काही शिकले आहे, तेव्हापासून त्यांचे अधोगती सुरू होते. ते तरुणांना नेहमी नवनवीन गोष्टी शिकण्याचा, नवीन गोष्टी शिकण्याचा आणि स्वतःला अपडेट ठेवण्याचा सल्ला देतात. त्यांची शिकवण अशी आहे की जे दररोज स्वतःमध्ये थोडी सुधारणा करतात तेच जीवनात प्रगती करू शकतात. सतत शिकण्याची प्रक्रिया कधीही थांबू नये.
नवनवीन कल्पना आणत राहा
अपयश हा सर्वात मोठा शिक्षक
तुमची प्रतिभा ओळखा
भीतीवर मात करा
मजबूत नातेसंबंध निर्माण करा
केंद्रित व्हा
सर्जनशील व्हा
भावनिक स्थिरता महत्त्वाची
