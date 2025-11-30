English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
डॉ. सुभाष चंद्रा यांचे 10 विचार ! आजच्या तरुणाईला बिझनेस, स्टार्टअप आणि गुंतवणुकीसाठी नक्कीच होईल फायदा

Essel Group चे अध्यक्ष आणि भारतातील मीडिया सम्राट म्हणून ओळखले जाणारे डॉ. सुभाष चंद्रा यांचा आज 75 वा वाढदिवस. डॉ. सुभाष चंद्रा शोच्या माध्यमातून त्यांनी लाखो तरुणांना व्यवसायिक मानसिकता, नवनवीन उपक्रम आणि अपयश व्यवस्थापन यासारख्या विषयांवर मार्गदर्शन केले आहे. चला डॉ. सुभाष चंद्रा यांचे 10 व्यवसाय मंत्र शोधूया जे प्रत्येक गुंतवणूकदार, स्टार्टअप संस्थापक आणि व्यवसाय मालकाला माहित असले पाहिजेत.

Dakshata Thasale | Nov 30, 2025, 05:22 PM IST
शिकत राहा

Dr Subhash Chandra 75th birthday

सुभाष चंद्रा यांचा असा विश्वास आहे की, ज्या क्षणी एखाद्या व्यक्तीला वाटते की त्यांनी सर्व काही शिकले आहे, तेव्हापासून त्यांचे अधोगती सुरू होते. ते तरुणांना नेहमी नवनवीन गोष्टी शिकण्याचा, नवीन गोष्टी शिकण्याचा आणि स्वतःला अपडेट ठेवण्याचा सल्ला देतात. त्यांची शिकवण अशी आहे की जे दररोज स्वतःमध्ये थोडी सुधारणा करतात तेच जीवनात प्रगती करू शकतात. सतत शिकण्याची प्रक्रिया कधीही थांबू नये.

नवनवीन कल्पना आणत राहा

Dr Subhash Chandra 75th birthday

सुभाष चंद्रा म्हणतात की, नव नवीन कल्पना हा फक्त पैशांबद्दल नाही, तर तो बुद्धिमत्ता आणि कुतूहलाबद्दल आहे. त्यांनी वारंवार सांगितले आहे की, सामान्य लोक देखील असाधारण नवनवीन उपक्रम निर्माण करू शकतात. त्यांचा संदेश असा आहे की, सर्जनशीलता सर्वत्र आढळते, तुम्हाला फक्त तीक्ष्ण नजर हवी आहे.

अपयश हा सर्वात मोठा शिक्षक

Dr Subhash Chandra 75th birthday

डॉ. सुभाष चंद्रा यांनी त्यांच्या कार्यक्रमात वारंवार सांगितले आहे की, अपयश यशापेक्षा जास्त शिकवते. ते म्हणतात की जे अपयश स्वीकारायला शिकतात तेच भविष्यात मजबूत उद्योजक बनतात. अपयशाला घाबरू नका; ते शिक्षक म्हणून स्वीकारा आणि त्यातून पुढे जाण्यासाठी शिका.

तुमची प्रतिभा ओळखा

Dr Subhash Chandra 75th birthday

त्यांचा असा विश्वास आहे की ज्ञान शिकवता येते, अनुभव मिळवता येतो, पण प्रतिभा मिळवता येत नाही. म्हणून, तुमच्या नैसर्गिक प्रतिभेला साजेसे करिअर निवडा. सुभाष चंद्र म्हणतात की, खरे यश त्यांनाच मिळते जे त्यांची प्रतिभा ओळखतात आणि त्या दिशेने काम करतात.

भीतीवर मात करा

Dr Subhash Chandra 75th birthday

ते म्हणतात की व्यवसायातील खरा शत्रू भीती आहे. जे लोक भीतीवर मात करतात तेच मोठे जोखीम घेऊ शकतात आणि मोठ्या गोष्टी साध्य करू शकतात. भीतीला अडथळा बनवू नका, तर प्रेरणा बनवा. आव्हाने तुम्हाला यशाकडे नेणारी असतात असे त्यांचे मत आहे.

मजबूत नातेसंबंध निर्माण करा

Dr Subhash Chandra 75th birthday

सुभाष चंद्र म्हणतात की, व्यवसायाची खरी ताकद त्याच्या लोकांमध्ये असते. ग्राहकांना आणि कर्मचाऱ्यांना आनंदी ठेवणे ही यशाची गुरुकिल्ली आहे. चांगले संबंध कंपनीचे दीर्घायुष्य ठरवतात. विश्वास ही व्यवसायातील सर्वात मोठी गुंतवणूक आहे.

केंद्रित व्हा

Dr Subhash Chandra 75th birthday

त्यांचा स्पष्ट संदेश म्हणजे कठोर परिश्रम ओळखणे, बक्षिसे देणे आणि संघाला प्रेरित ठेवणे. कामगिरी मूल्याच्या आधारे मोजली पाहिजे. हा दृष्टिकोन सतत संघात सुधारणा करतो.

सर्जनशील व्हा

Dr Subhash Chandra 75th birthday

ते म्हणतात की, खरा नवोपक्रम केवळ त्यांच्याकडूनच साध्य होऊ शकतो ज्यांच्याकडे जुने विचार मोडण्याचे धाडस आहे. "सर्व नियम तोडून टाका" ही त्यांची शिकवण म्हणजे काहीतरी नवीन साध्य करण्यासाठी पारंपारिक सीमा तोडणे आवश्यक आहे.

भावनिक स्थिरता महत्त्वाची

Dr Subhash Chandra 75th birthday

सुभाष चंद्र स्पष्ट करतात की, व्यवसाय फक्त तर्कावर चालत नाही; भावना देखील तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत. लोकांशी व्यवहार करताना संयम, समजूतदारपणा आणि आदर आवश्यक आहे. भावनिक स्थिरता मजबूत नातेसंबंध निर्माण करते.

चांगल्या नेत्याचे गुण

Dr Subhash Chandra 75th birthday

सुभाष चंद्रा म्हणतात की नेता तो असतो ज्याच्याकडे नेतृत्वाची खात्री असते आणि तो इतरांना त्यांच्या मार्गदर्शनाने प्रेरित करू शकतो. एक चांगला नेता त्यांच्या चुका मान्य करतो. जर संघ नेत्याला चुकीसाठी दुरुस्त करतो, तर ते संघाची प्रशंसा करतात आणि लोकांना प्रेरित करतात. त्यांचा असा विश्वास आहे की नेत्याचे काम फक्त दिशा देणे नाही तर संघाला सोबत घेऊन जाणे आहे.

