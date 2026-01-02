English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • फोटो
  • Weight Loss Tips: पोटाची थुलथुलीत चरबी होईल कमी! फक्त सकाळी न चुकता प्या हे हिरवं पाणी

Weight Loss Tips: पोटाची थुलथुलीत चरबी होईल कमी! फक्त सकाळी न चुकता प्या 'हे' हिरवं पाणी

Weight Loss Tips: नवीन वर्ष सुरु झालं की, आपल्यातील अनेकजण आरोग्याकडे आणि खास करुन तब्बेत कमी करण्याकडे भर देतात. अशावेळी पोटाची चरबी कशी कमी करावी हा सर्वात मोठा प्रश्न असतो. त्यावर हे ड्रिंक्स अतिशय योग्य उपाय आहेत. 

Dakshata Thasale | Jan 02, 2026, 10:18 AM IST
व्यायाम

 पोटाची चरबी, जी एक सामान्य समस्या बनली आहे. ती दूर करण्यासाठी किंवा कमी करण्यासाठी, लोक दररोज व्यायाम, व्यायाम आणि योगाभ्यास करतात, जे शरीरातील चरबी कमी करण्यास खूप मदत करतात. तथापि, वृद्ध लोक आणि आपल्या वाढत्या व्यस्त जीवनशैलीमुळे, आपल्याला अनेकदा व्यायाम आणि योगाभ्यासासाठी वेळ मिळत नाही. यामुळे वजन आणि पोटाची चरबी वाढते, जी आरोग्यासाठी धोकादायक ठरू शकते. 

पोटाची चरबी

आपण सर्वजण एका समस्येबद्दल चिंतेत असतो: पोटाची चरबी, जी एक सामान्य समस्या बनली आहे. ती दूर करण्यासाठी किंवा कमी करण्यासाठी, लोक दररोज व्यायाम, व्यायाम आणि योगाभ्यासाचा अवलंब करतात, जे शरीरातील चरबी कमी करण्यास खूप मदत करतात. तथापि, वृद्ध लोक आणि आपल्या वाढत्या व्यस्त जीवनशैलीमुळे, आपल्याला अनेकदा व्यायाम आणि योगाभ्यासासाठी वेळ मिळत नाही. यामुळे वजन आणि पोटाची चरबी वाढते, जी आरोग्यासाठी धोकादायक ठरू शकते.

चरबी कशी कमी कराल

अतिरिक्त चरबी काढून टाकण्यासाठी किंवा कमी करण्यासाठी तुम्ही घरी विविध प्रकारचे पेय बनवू शकता. रिकाम्या पोटी, म्हणजेच सकाळी लवकर ते पिल्याने पोटाची चरबी कमी होण्यास आणि वजन वाढण्यास मदत होते.

जिरे

जिरे पाणी आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर मानले जाते. ते वजन कमी करण्यास आणि अतिरिक्त चरबी काढून टाकण्यास मदत करते. जिरेमध्ये अँटीऑक्सिडंट्स भरपूर असतात, जे चयापचय मजबूत ठेवतात. दररोज सकाळी कोमट जिरे पाणी पिल्याने पोटाची चरबी कमी होण्यास मदत होते.

मेथी

सकाळी रिकाम्या पोटी मेथी पाणी पिल्याने शरीरात साठलेली अतिरिक्त चरबी कमी होते. मेथीमध्ये भरपूर फायबर असते आणि ते रक्तातील साखर नियंत्रित करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते. ते शरीरात इन्सुलिन वाढण्यापासून रोखते, ज्यामुळे चरबी जमा होण्यास प्रतिबंध करते.  

सफरचंद

सफरचंद सायडर व्हिनेगरचे सेवन केल्याने शरीरातील अतिरिक्त चरबी कमी होते आणि वजन नियंत्रित होण्यास मदत होते. दालचिनीसोबत सेवन केल्यास ते नैसर्गिकरित्या चरबी कमी करण्यास मदत करते.

बडीशेप

कोमट बडीशेप पाणी पिल्याने शरीरातील नको असलेली चरबी कमी होते. सकाळी रिकाम्या पोटी ते पिणे अधिक फायदेशीर मानले जाते. ते योग्य पचन राखण्यास देखील मदत करते.  

त्रिफळा

त्रिफळा पाणी शरीराला आजारांपासून दूर ठेवण्यास मदत करते. हे तीन आयुर्वेदिक फळांपासून बनवले जाते: आवळा, हरिताकी आणि बिभीताकी. ते पचन सुधारण्यास, बद्धकोष्ठतेपासून मुक्त होण्यास आणि शरीरातील विषारी पदार्थ काढून टाकण्यास मदत करते. ते सकाळी रिकाम्या पोटी किंवा रात्री झोपण्यापूर्वी घेतले जाऊ शकते.

ग्रीन टी

ग्रीन टी पिल्याने शरीरातील अतिरिक्त चरबी कमी होण्यास मदत होते. ग्रीन टीमधील कॅटेचिन आणि अँटीऑक्सिडंट्स चयापचय वाढवतात.

भारतात विचारही केला नसेल अशा ठिकाणी होतात सर्वाधिक UPI पेमेंट; 8 पटींनी वाढला व्यवहार

