'Drishyam 3'ची तुफान कमाई! वीकेंडमध्येच बॉक्स ऑफिसवर केला मोठा धमाका

अजय देवगण, जयदीप अहलावत आणि तब्बू यांच्या प्रमुख भूमिका असलेल्या 'दृश्यम 3' या क्राईम थ्रिलरने रविवारी चांगली कमाई केली आहे. या सिनेमाने आतापर्यत किती कमाई केली यासंदर्भात वाचा.
अजय देवगणचा क्राईम थ्रिलर 'दृश्यम ३', जो २ ऑक्टोबर रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झाला, त्याने आधीच बॉक्स ऑफिसवर दमदार कमाई केली आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
दमदार ओपनिंगनंतर, चित्रपटाने पहिल्या वीकेंडमध्येही चांगली कामगिरी केली. 'दृश्यम: द कन्क्लुजन'ने पहिल्याच दिवशी ६२ कोटी रुपयांची दमदार ओपनिंग केली. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
आता जाणून घ्या की या चित्रपटाने पहिल्या वीकेंडमध्ये किती कमाई केली आहे? 'दृश्यम ३' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किती झाले यासंदर्भात तुम्हाला सांगणार आहोत. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
Sakcinlk च्या मते, ६२ कोटी रुपयांच्या ओपनिंगनंतर, चित्रपटाने शनिवारी ५३.५० कोटी रुपयांची जबरदस्त कमाई केली आणि आता तिसऱ्या दिवशी म्हणजेच रविवारी, चित्रपटाने आतापर्यंत ५३.४१ कोटी रुपये कमावले आहेत, ज्यामुळे एकूण कमाई अंदाजे ५५ कोटी रुपये होऊ शकते. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
चित्रपटाने अवघ्या दोन दिवसांत १०० कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला. आता, रविवारच्या कमाईसह, चित्रपटाची भारतातील निव्वळ कमाई १६८.९१ कोटी रुपये आणि एकूण कमाई २०१.६२ कोटी रुपये झाली आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
"दृश्यम: द कन्क्लुजन" हा अभिषेक पाठक यांनी लिहिलेला, निर्मित केलेला आणि दिग्दर्शित केलेला एक क्राईम थ्रिलर चित्रपट आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वात यशस्वी 'दृश्यम' फ्रँचायझीमधील हा तिसरा भाग आहे. मागील चित्रपटांच्या विपरीत, या चित्रपटाची कथा मूळ आहे, म्हणजेच तो मोहनलालच्या 'दृश्यम ३' पेक्षा वेगळा आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
या चित्रपटात अजय देवगण, जयदीप अहलावत, तब्बू, श्रिया सरन, रजत कपूर, प्रकाश राज, इशिता दत्ता आणि मृणाल जाधव यांच्या महत्त्वपूर्ण भूमिका आहेत. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया