नृत्यानं आत्मा जागृत करतात आणि... आफ्रिकेतील अमाप सुंदर असा हा देश का आलाय चर्चेत? राष्ट्रपती मुर्मू दौऱ्यावर
Droupadi Murmu Botswana Visit: भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू बोत्सवाना दौऱ्यावर असून या देशाची राजधानी असणाऱ्या गाबोरोन इथं त्यांचं स्वागत करण्यात आलं.
Sayali Patil | Nov 12, 2025, 02:41 PM IST
द्रौपदी मुर्मू
स्वागत समारंभ
बोत्सवाना
बोत्सवाना हा आफ्रिकेतील सर्वात आनंदी देश असून, या देशाचा जवळपास 70 टक्के भाग हा कालाहारी वाळवंटाच्या क्षेत्रानं व्यापला असून हा भाग 30 सप्टेंबर 1966 ला स्वतंत्र झाला आणि त्याला Botswana असं नाव देण्यात आलं. या देशाती बहुतांश अर्थव्यवस्था हिऱ्यांवर टिकून असून इथं हिऱ्याच्या खाणी असल्याचं म्हटलं जातं.
स्थिर लोकशाही
आदिवासी
बोत्सवाना येथील सर्वात जुनी आदिवासी जमात म्हणून सान (San) म्हमजे बर्सावांना ओळखलं जातं. ज्यांचं आयुष्य निसर्गाच्या अवतीभोवती फिरत असून, 'ट्रान्स डान्स'हासुद्धा त्यांच्या संस्कृतीचा भाग आहे. जिथं स्थानिक नृत्य- गायनानं आत्म्याशी संवाद साधतात जेणेकरून आजापरणापासून नागरिकांचा बचाव होईल अशी त्यांची धारणा आहे.
अनोखी प्रथा
