Marathi News
नृत्यानं आत्मा जागृत करतात आणि... आफ्रिकेतील अमाप सुंदर असा हा देश का आलाय चर्चेत? राष्ट्रपती मुर्मू दौऱ्यावर

Droupadi Murmu Botswana Visit: भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू बोत्सवाना दौऱ्यावर असून या देशाची राजधानी असणाऱ्या गाबोरोन इथं त्यांचं स्वागत करण्यात आलं. 

Sayali Patil | Nov 12, 2025, 02:41 PM IST
द्रौपदी मुर्मू

Droupadi Murmu Botswana Visit: भारताच्या राष्ट्राध्यक्ष द्रौपदी मुर्मू या नुकत्याच बोत्सवाना या आफ्रिकी देशाच्या दौऱ्यावर गेल्या. जिथं देशाच्या राजधानीमध्ये त्यांचं औपचापरिक स्वागत करण्यात आलं. 

स्वागत समारंभ

बोत्सवानाचे राष्ट्रपती डुमा गिडियॉन बोको यांनी या स्वागत समारंभास हजेरी लावली होती. मुर्मू यांचा हा दौरा खास असण्याचं कारण म्हणजे तिथं राजकीय दौऱ्यासाठी जाणाऱ्या या पहिल्या भारतीय राष्ट्रपती ठरल्या आहेत. 

बोत्सवाना

बोत्सवाना हा आफ्रिकेतील सर्वात आनंदी देश असून, या देशाचा जवळपास 70 टक्के भाग हा कालाहारी वाळवंटाच्या क्षेत्रानं व्यापला असून हा भाग 30 सप्टेंबर 1966 ला स्वतंत्र झाला आणि त्याला Botswana असं नाव देण्यात आलं. या देशाती बहुतांश अर्थव्यवस्था हिऱ्यांवर टिकून असून इथं हिऱ्याच्या खाणी असल्याचं म्हटलं जातं.  

स्थिर लोकशाही

स्वातंत्र्यानंतर हा देश आफ्रिकेतील सर्वात स्थिर लोकशाही देशांमध्ये सहभागी झाला. कमाल प्राणीसंपदा असणाऱ्या या देशाकडे मागील काही वर्षांपासून काही पर्यटकांचा ओघ वाढला असून, हा देश तेथील अतिश सुरेख आणि जगभरात प्रसिद्ध असणाऱ्या हत्तींच्या प्रजातीसाठी  ओळखला जातो.   

आदिवासी

बोत्सवाना येथील सर्वात जुनी आदिवासी जमात म्हणून सान (San) म्हमजे बर्सावांना ओळखलं जातं. ज्यांचं आयुष्य निसर्गाच्या अवतीभोवती फिरत असून, 'ट्रान्स डान्स'हासुद्धा त्यांच्या संस्कृतीचा भाग आहे. जिथं स्थानिक नृत्य- गायनानं आत्म्याशी संवाद साधतात जेणेकरून आजापरणापासून नागरिकांचा बचाव होईल अशी त्यांची धारणा आहे.   

अनोखी प्रथा

असं म्हणतात की बोत्सवानामध्ये नृत्याच्या माध्यमातून 'ध्यानधारणे'च्या अवस्थेत जातात. सान समुदायाचे नागरिक इथं शहामृगाच्या अंड्यांमध्ये पाणी भरून ठेवतात आणि वाळवंटी भागातही कैक दिवस हे पाणी साठवून ठेवतात. 

त्सवाना

बोत्सवाना इथं बहुतांश लोकसंख्या ही त्सवाना (Tswana) जमातीची असून, त्याचवरून या देशाला त्याचं नाव मिळालं असंही म्हटलं जातं. प्रत्येक लहानमोठ्या समुदायाचं प्रतीक इथं एक प्राणी असून, इथं प्राण्यालाच ते आपली प्रतिष्ठा समजतात.   

गाय

त्स्वाना समुदायात गाईला अनन्यसाधारण महत्त्वं असून, ती प्रतिष्ठेचं प्रतीक समजलं जाते. लग्नसमारंभांमध्येही इथं गाय दिली जाते, ते प्रचंड आदराचंही प्रतीक आहे.   

