Marathi News
  • फोटो
  • उद्यापासून सलग सहा दिवस ड्राय डे! 4 ते 9 मार्चदरम्यान दारुविक्री बंद; सरकारी निर्णयाचं कारण काय?

उद्यापासून सलग सहा दिवस ड्राय डे! 4 ते 9 मार्चदरम्यान दारुविक्री बंद; सरकारी निर्णयाचं कारण काय?

Dry Day For Next 6 Days: मद्यप्रेमींना आठवडाभर मद्यापासून दूर रहावं लागणार आहे. याला कारण ठरणार आहे सरकारने जारी केलेला एक महत्त्वाचा आदेश. नेमका हा आदेश काय? आणि कोणत्या सहा दिवस तो पाळावा लागणार जाणून घ्या...

Swapnil Ghangale | Mar 03, 2026, 11:40 AM IST
1/9

तळीरामांची मोठी अडचण

drydayingoa

तळीरामांची मोठी अडचण निर्माण होणार आहे कारण सलग सहा दिवस ड्राय डे असणार आहे. नेमका कधी आणि कशासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे जाणून घेऊयात सविस्तरपणे...

2/9

सलग सहा दिवस ड्राय डे

drydayingoa

मद्यप्रेमींसाठी एक चिंतेत टाकणारी बातमी आहे. उद्यापासून सलग सहा दिवस ड्राय डे असणार आहे.

3/9

कुठे असणार ड्राय डे?

drydayingoa

दिलासादायक वृत्त इतकेच की हे ड्राय डे महाराष्ट्रात नसून गोव्यात असणार आहेत.   

4/9

6 दिवस ड्राय डे पाळण्याचा निर्णय

drydayingoa

पणजी आणि उत्तर गोव्यात आगामी काळात सलग 6 दिवस ड्राय डे पाळला जाणार आहे.  

5/9

कोणत्या तारखांना असणार ड्राय डे?

drydayingoa

4 मार्च ते 9 मार्च 2026 दरम्यान सलग सहा दिवस ड्राय डे पाळला जाणार आहे.

6/9

कारण काय?

drydayingoa

गोवा विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर किंवा तत्सम विशेष परिस्थितीमुळे 6 दिवस ड्राय डे पाळण्याचा निर्णय प्रशासकीय आदेशांनुसार घेण्यात आला आहे.

7/9

दारूची विक्री पूर्णपणे बंद

drydayingoa

सरकारच्या या निर्णयामुळे 4 मार्च ते 9 मार्च 2026 दरम्यानच्या सहा दिवसांमध्ये दारूची विक्री आणि सेवा या पूर्णपणे बंद राहणार आहे.

8/9

ड्राय डे कुठे लागू असेल?

drydayingoa

पणजी शहर आणि संपूर्ण उत्तर गोवा.

9/9

ड्राय डेच्या काळात नियम काय?

drydayingoa

या काळात दारूची दुकाने, बार, परवानाधारक आस्थापने बंद राहतील. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक)

