उद्यापासून सलग सहा दिवस ड्राय डे! 4 ते 9 मार्चदरम्यान दारुविक्री बंद; सरकारी निर्णयाचं कारण काय?
Dry Day For Next 6 Days: मद्यप्रेमींना आठवडाभर मद्यापासून दूर रहावं लागणार आहे. याला कारण ठरणार आहे सरकारने जारी केलेला एक महत्त्वाचा आदेश. नेमका हा आदेश काय? आणि कोणत्या सहा दिवस तो पाळावा लागणार जाणून घ्या...
Swapnil Ghangale | Mar 03, 2026, 11:40 AM IST
1/9
तळीरामांची मोठी अडचण
2/9
सलग सहा दिवस ड्राय डे
3/9
कुठे असणार ड्राय डे?
4/9
6 दिवस ड्राय डे पाळण्याचा निर्णय
5/9
कोणत्या तारखांना असणार ड्राय डे?
6/9
कारण काय?
7/9
दारूची विक्री पूर्णपणे बंद
9/9