शिल्पा शेट्टीपासून शाहरुख, सलमानपर्यंत 8 सेलिब्रटींची दुबईतील रॉयल घरं; पाहा Photo
Indian Celebrities Luxury Villa At Dubai: अलीकडील युद्धांचा मिडल इस्टच्या देशांवर मोठा परिणाम होत आहे.दुबईही त्यापैकी एक आहे. एकेकाळी सुट्ट्या घालवण्यासाठी ओळखले जाणारे दुबई आज भारतीय सेलिब्रिटींचे दुसरे घर बनले आहे. आलिशान घरे, गोपनीयता, करसवलती आणि भारतापासून जवळचे अंतर यामुळे अनेक कलाकार, उद्योगपती आणि क्रीडापटू येथे कायमस्वरूपी गुंतवणूक करत असत. सेलिब्रटींची दुबईतील रॉयल घरं पहाच...
Priti Ved | Mar 02, 2026, 01:29 PM IST
अनिल कपूरचा प्रतिष्ठित पत्ता
सानिया मिर्झाची 2 मजली व्हिला
सलमान खानचा लक्झरी अपार्टमेंट
बच्चन कुटुंबाचा आलिशान अपार्टमेंट
शिल्पा शेट्टी
शाहरुख खान
