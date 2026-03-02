English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • फोटो
  • शिल्पा शेट्टीपासून शाहरुख, सलमानपर्यंत 8 सेलिब्रटींची दुबईतील रॉयल घरं; पाहा Photo

शिल्पा शेट्टीपासून शाहरुख, सलमानपर्यंत 8 सेलिब्रटींची दुबईतील रॉयल घरं; पाहा Photo

Indian Celebrities Luxury Villa At Dubai: अलीकडील युद्धांचा मिडल इस्टच्या देशांवर मोठा परिणाम होत आहे.दुबईही त्यापैकी एक आहे. एकेकाळी सुट्ट्या घालवण्यासाठी ओळखले जाणारे दुबई आज भारतीय सेलिब्रिटींचे दुसरे घर बनले आहे. आलिशान घरे, गोपनीयता, करसवलती आणि भारतापासून जवळचे अंतर यामुळे अनेक कलाकार, उद्योगपती आणि क्रीडापटू येथे कायमस्वरूपी गुंतवणूक करत असत. सेलिब्रटींची दुबईतील रॉयल घरं पहाच...

Priti Ved | Mar 02, 2026, 01:29 PM IST
1/8

अनिल कपूरचा प्रतिष्ठित पत्ता

Anil Kapoor यांचे घर Emirates Hills भागात आहे, जो अत्यंत श्रीमंत रहिवाशांसाठी आणि गोपनीयतेसाठी ओळखला जातो.

2/8

सानिया मिर्झाची 2 मजली व्हिला

Sania Mirza

Sania Mirza यांनी पाम जुमेराहमध्ये सुमारे 13 कोटी रुपयांची 2 मजली व्हिला खरेदी केली असून त्यात स्विमिंग पूल आणि मुलांसाठी स्वतंत्र जागा आहे.

3/8

सलमान खानचा लक्झरी अपार्टमेंट

Salman Khan

Salman Khan यांनी The Address Downtown परिसरात आलिशान घर घेतले असून ते Dubai Mall आणि बुर्ज खलिफाजवळ आहे.

4/8

बच्चन कुटुंबाचा आलिशान अपार्टमेंट

Abhishek Bachhan

Amitabh Bachchan यांच्या कुटुंबाने 2015 मध्ये Sanctuary Falls येथे व्हिला घेत शांत आणि सुरक्षित वातावरणाची निवड केली.

5/8

शिल्पा शेट्टी

Shilpa Shetty

Shilpa Shetty यांना 2010 मध्ये पतीने Burj Khalifa मधील फ्लॅट भेट दिला, पण नंतर त्यांनी Palm Jumeirah येथे समुद्रकिनाऱ्यावरील व्हिलामध्ये गुंतवणूक केली.

6/8

शाहरुख खान

Shah Rukh Khan

Shah Rukh Khan यांचे मुंबईतील मन्नत प्रसिद्ध असले तरी दुबईतील पाम जुमेराह भागातील ‘जन्नत’ व्हिला त्यांच्या कुटुंबासाठी खास सुट्टीचे ठिकाण आहे.

7/8

राखी सावंतचा ग्लॅमरस फ्लॅट

Rakhi Savant

Rakhi Sawant यांनी 2022 मध्ये Danube Properties प्रकल्पात फ्लॅट घेतला, ज्यामध्ये सोनेरी-पांढऱ्या रंगाची आकर्षक सजावट आहे.

8/8

सोहेल खान

Sohail Khan

Sohail Khan यांनी Burj Pacific प्रकल्पात अनेक फ्लॅट घेतले असून ते सुट्टीसाठी आणि दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी वापरले जातात.

