IPL 2026 दरम्यान 16 वर्षानंतर 'या' प्रशिक्षकाने सोडली Mumbai Indians ची साथ! सोशल मिडियावर दिली माहिती

Written ByShubhangi MereUpdated byShubhangi Mere
Published: May 16, 2026, 08:03 PM IST|Updated: May 16, 2026, 08:05 PM IST

Mumbai indians Team Update : आयपीएल 2026 च्या निराशाजनक कामगिरीनंतर आता मुंबई इंडियन्सच्या संघाला मोठा धक्का बसला आहे. संघाचे मुख्य प्रशिक्षकाने देखील आता त्यांची साथ सोडली आहे. सोशल मिडियावर एक पोस्ट शेअर केली आहे आणि त्यांनी मुंबई इंडियन्सला सोडल्याची माहिती दिली आहे.

मुंबई इंडियन्सच्या संघाची या सिझनमध्ये फारच खराब कामगिरी राहिली आहे, संघाने या सिझनमध्ये निराशाजनक कामगिरीमुळे संघ प्लेऑफ जाण्यात अपयशी ठरला आहे. आता संघ प्लेऑफमधून बाहेर झाला आहे पण संघाचे शेवटचे दोन लीग सामने शिल्लक आहेत. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

मागील काही सामन्यामध्ये मुंबईच्या संघाने विजय मिळवला आहे पण सुरुवातीच्या सर्व सामन्यांमध्ये पराभव झाल्यामुळे संघाला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. संघाचा मुख्य कर्णधार हार्दिक पांड्या देखील मागील काही सामन्यामध्ये खेळलेला नाही. आता मुंबई इंडियन्सच्या संघाला आणखी एक धक्का बसला आहे. संघाचे मुख्य प्रशिक्षकाने देखील आता त्यांची साथ सोडली आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

मुंबई इंडियन्सचे मुख्य प्रशिक्षक रॅाबिन सिंग यांनी त्याच्या सोशल मिडियावर एक पोस्ट शेअर केली आहे आणि त्यांनी मुंबई इंडियन्सला सोडल्याची माहिती दिली आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

मागील 16 वर्षापासून मुंबई इंडियन्सच्या संघासोबत होते, पण आता त्यांनी सोशल मिडियावर स्वत: ही माहिती दिली आहे. त्यांनी फक्त मुंबई इंडियन्ससोबतच नाही तर त्यांनी परदेशी फ्रँचायझी, एमआय एमिरेट्ससोबतचे संबंध तोडले आहेत असे त्यांनी सांगितले आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

प्रशिक्षक रॅाबिन सिंग यांनी सोशल मिडियावर शेअर केले आहे यामध्ये त्यांनी लिहीले आहे की, मला हे जाहीर करायचे आहे की मी मुंबई इंडियन्ससोबतचे संबंध अधिकृतपणे संपवले आहेत. 2022 पासून मी मुंबई इंडियन्स सोबत स्टाफचा भाग नाही. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

मी या वर्षामध्ये त्याच्यासोबत अमिरात लीगमध्येही त्यांच्या संघासोबतचे संबंध माझे संपवले आहेत असे त्यांनी पोस्टमध्ये लिहीले आहे. त्यांनी मुंबई इंडियन्सच्या चाहत्यांबद्दल आभार व्यक्त केले आणि ते म्हणाले की 2010 मध्ये मी एका अद्भुत प्रवासाला सुरुवात केली आणि एमआयच्या कुटुंबासोबत मला पाठिंबा दिल्याबद्दल आभार असे त्यांनी सांगितले. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

"मी हे जाहीर करू इच्छितो की मी मुंबई इंडियन्ससोबतचे संबंध अधिकृतपणे संपुष्टात आणले आहेत. जरी मी २०२२ पासून त्यांच्या आयपीएल स्टाफचा भाग नव्हतो, तरी मी या वर्षापासून अमिरात लीगमध्येही त्यांच्या संघासोबतचे संबंध तोडले आहेत." फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

त्याने फ्रँचायझी आणि चाहत्यांचे अनेक वर्षांच्या पाठिंब्याबद्दल आभार व्यक्त करत म्हटले, "२०१० मध्ये सुरू झालेल्या या अद्भुत प्रवासात मला पाठिंबा दिल्याबद्दल संपूर्ण एमआय परिवार आणि चाहत्यांचे आभार. मी फ्रँचायझीला पुढील वर्षांसाठी शुभेच्छा देतो." फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

