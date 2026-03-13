English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Marathi News
  • फोटो
  • LPG KYC Steps: अजूनही e-KYC केलं नाही? मिळणार नाही सिलिंडर! लगेचच करून घ्या सोपी प्रक्रिया

LPG KYC Steps: अजूनही e-KYC केलं नाही? मिळणार नाही सिलिंडर! लगेचच करून घ्या सोपी प्रक्रिया

LPG Gas Shortage: इराणमधील तणावामुळे जगभर गॅस पुरवठ्यावर दबाव वाढला आहे. भारतातही LPG सिलिंडरची काळाबाजारी वाढल्याने पारदर्शकता राखण्यासाठी KYC पूर्ण करणे ग्राहकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरत आहे. जाणून घ्या तुमच्या मोबाईलवर कशी कराल e-KYC.

Priti Ved | Mar 13, 2026, 11:20 AM IST
गॅस टंचाईची वाढती चिंता

LPG e-KYC

जागतिक परिस्थितीमुळे गॅस पुरवठा मर्यादित होत आहे. त्यामुळे घरगुती स्वयंपाकापासून हॉटेल व्यवसायापर्यंत अनेकांना अडचणी जाणवू लागल्या आहेत.

LPG मागणीत झपाट्याने वाढ

LPG e-KYC

देशभरात सिलिंडर बुकिंगची चौकशी वाढली आहे. अनेक ग्राहक आधीच गॅस बुक करण्यासाठी घाई करत असल्याचे दिसत आहे.

KYC आता अनिवार्य

LPG e-KYC

सरकारने LPG कनेक्शन असलेल्या ग्राहकांसाठी KYC प्रक्रिया बंधनकारक केली आहे. यामुळे बनावट किंवा डुप्लिकेट कनेक्शनवर नियंत्रण ठेवता येणार आहे.

माहिती अचूक देणे आवश्यक

LPG e-KYC

KYC करताना नाव, पत्ता आणि आधार माहिती योग्य भरली पाहिजे. जर कोणतीही चूक आढळली तर ती त्वरित दुरुस्त करणे आवश्यक आहे.

घरी बसून ई-KYC कसे कराल

LPG e-KYC

ग्राहकांनी आपल्या गॅस कंपनीचे अधिकृत अॅप डाउनलोड करून लॉगिन करावे. 17-अंकी LPG आयडी, मोबाईल नंबर आणि आधार तपशील वापरून ई-KYC प्रक्रिया पूर्ण करता येते.

फेस व्हेरिफिकेशनची प्रक्रिया

LPG e-KYC

अॅपमध्ये आधार FaceRD वापरून चेहरा स्कॅन करावा लागतो. त्यानंतर OTP पडताळणी करून माहितीची पुष्टी केल्यावर KYC पूर्ण होते.

अॅप चालत नसेल तर काय करावे

LPG e-KYC

तांत्रिक अडचण आल्यास ग्राहकांनी थेट गॅस एजन्सीशी संपर्क साधावा. वितरकाकडे जाऊन ऑफलाइन KYC देखील करता येते किंवा 1800-2333-555 या हेल्पलाइनवर मदत मिळू शकते.

KYC न केल्यास होणारे नुकसान

LPG e-KYC

KYC अपूर्ण असल्यास गॅस बुकिंग प्रक्रिया थांबू शकते आणि सबसिडी मिळण्यात अडथळे येऊ शकतात. त्यामुळे ग्राहकांना ₹300 ते ₹400 पर्यंतचा लाभ गमवावा लागू शकतो.

