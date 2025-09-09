English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
दर 26 सेकंदांनी पृथ्वी हादरते! कुणालाच हे का धक्के जाणवत का नाहीत? संशोधकांनी सांगितले धक्कादायक कारण

दर 26 सेकंदांनी पृथ्वी हादरते बसतात. पण, हे हादरे कुणालाच जाणवत नाहीत. 

Vanita Kamble | Sep 09, 2025, 08:26 PM IST
Earth Vibration: पृथ्वीला दर 26 सेकंदांनी हादरे बसत असतात. ही घटना गेल्या अनेक दशकांपासून घडत आहे, परंतु अलीकडेच शास्त्रज्ञांनी यावर गंभीर संशोधन सुरू केले आहे. 2005 मध्ये पहिल्यांदा हे लक्षात आले. कुणालाच हे का धक्के जाणवत का नाहीत याचे कारण देखील संशोधनात समोर आले आहे. 

भूकंपासारख्या हालचाली आपल्याला सहज जाणवतता. मात्र, दर 26 सेकंदांला पृथ्वीला धक्के बसतात ते  मानवांना ते जाणवू शकत नाही. यामुळे कोणतेही नुकसान होत नाही, परंतु पृथ्वीच्या आत काय चालले आहे याची माहिती निश्चितपणे मिळते.

आजही उपग्रहांच्या युगात, हे रहस्य पूर्णपणे उलगडलेले नाही. भविष्यात, जेव्हा अधिक प्रगत संशोधन केले जाईल, तेव्हा कदाचित हे रहस्य देखील उलगडेल. सध्या तरी, 26 सेकंदात पृथ्वीचे हे हादरणे हे एक रहस्यच आहे.

पृथ्वीची अंतर्गत रचना समजून घेण्यासाठी शास्त्रज्ञ गेल्या अनेक दशकांपासून भूकंपीय आवाजाचा वापर करत आहेत. त्याच्या मदतीने त्यांनी प्लेट्स, फॉल्ट लाईन्स आणि क्रस्ट-मँटलबद्दल माहिती गोळा केली आहे, परंतु हे 26 सेकंदांचे कंपन त्यांच्यासाठी एक नवीन कोडे बनले आहे.

पृथ्वीला हादरे बसण्याचे निश्चित कारण  शास्त्रज्ञांना अद्याप सापडलेले नाही. काही संशोधकांचा असा विश्वास आहे की ते पृथ्वीच्या खोलीतील म्हणजेच आवरण आणि गाभ्यामधील क्रियाकलापांशी संबंधित असू शकते, तर काहींचे म्हणणे आहे की ते सागरी उर्जेचा परिणाम आहे.  

समुद्रात निर्माण होणारी ऊर्जा संपूर्ण पृथ्वीवर पसरते. हे 26 सेकंदांचे कंपन आजपर्यंतचे सर्वात रहस्यमय पॅटर्न मानले जाते. भूकंप किंवा लाटांमुळे होणाऱ्या कंपनांसारखे ते अनियमित नाही, तर अत्यंत नियमित आहे.  

समुद्राच्या लाटा किनाऱ्यावर आदळतात तेव्हा त्यांची ऊर्जा जमिनीवर पोहोचते आणि हळूहळू पृथ्वीवर पसरते. ही ऊर्जा शास्त्रज्ञांच्या उपकरणांद्वारे कंपनांच्या स्वरूपात घेतली जाते.  

कोलोरॅडो विद्यापीठाचे शास्त्रज्ञ रिट्झवॉलर स्पष्ट करतात की तुम्ही तुमच्या टेबलावर हाताने हलकेच टॅप करता तसे समजून घ्या. यामुळे तुमच्या जवळचा भाग अधिक हलेल, परंतु कंपन टेबलावर पसरेल आणि दुसऱ्या बाजूला बसलेल्या व्यक्तीपर्यंत देखील पोहोचेल.  

समुद्राच्या लाटा किनाऱ्यावर आदळतात तेव्हा त्यांची ऊर्जा जमिनीवर पोहोचते आणि हळूहळू पृथ्वीवर पसरते. ही ऊर्जा शास्त्रज्ञांच्या उपकरणांद्वारे कंपनांच्या स्वरूपात घेतली जाते.

पृथ्वीच्या या हादऱ्यांना भूकंपाशी जोडले जाते. पार्श्वभूमीतील हालचालीशी. प्रत्यक्षात, जेव्हा सूर्य पृथ्वीला असमानपणे तापवतो तेव्हा ते वारे, वादळे आणि समुद्राच्या लाटा निर्माण करते.

