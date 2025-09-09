दर 26 सेकंदांनी पृथ्वी हादरते! कुणालाच हे का धक्के जाणवत का नाहीत? संशोधकांनी सांगितले धक्कादायक कारण
दर 26 सेकंदांनी पृथ्वी हादरते बसतात. पण, हे हादरे कुणालाच जाणवत नाहीत.
Vanita Kamble | Sep 09, 2025, 08:26 PM IST
Earth Vibration: पृथ्वीला दर 26 सेकंदांनी हादरे बसत असतात. ही घटना गेल्या अनेक दशकांपासून घडत आहे, परंतु अलीकडेच शास्त्रज्ञांनी यावर गंभीर संशोधन सुरू केले आहे. 2005 मध्ये पहिल्यांदा हे लक्षात आले. कुणालाच हे का धक्के जाणवत का नाहीत याचे कारण देखील संशोधनात समोर आले आहे.
1/9
2/9
3/9
4/9
5/9
6/9
7/9
8/9
9/9