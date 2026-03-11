English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • पृथ्वी अवघ्या 1 सेकंदासाठी फिरायची बंद झाली तर? जगाचा अंत जवळ?; धक्कादायक उत्तर!

पृथ्वी अवघ्या 1 सेकंदासाठी फिरायची बंद झाली तर? जगाचा अंत जवळ?; धक्कादायक उत्तर!

Earth Orbit: पृथ्वी आपल्या अक्षावर सुमारे 1670 किलोमीटर प्रति तास वेगाने फिरते.

Pravin Dabholkar | Mar 11, 2026, 06:10 PM IST
twitter
1/9

पृथ्वी अवघ्या एक सेकंदासाठी फिरायची बंद झाली तर काय होईल? जगाचा अंत जवळ?; धक्कादायक उत्तर!

Earth stopped rotating for just one second what will happened

earth orbit: पृथ्वी आपल्या अक्षावर सुमारे 1670 किलोमीटर प्रति तास वेगाने फिरते. ही गती विमानापेक्षा 100 पटीने जास्त आहे. तरीही आपल्याला काही जाणवत नाही. 

twitter
2/9

तापमानातील बदल

Earth stopped rotating for just one second what will happened

पृथ्वी फिरणे बंद झाल्यास पृथ्वीच्या एका भागात कायम दिवस राहील, तर दुसऱ्या भागात कायम रात्र. सूर्याच्या बाजूला असलेल्या भागात प्रचंड उष्णता वाढेल, तर दुसऱ्या बाजूला अवकाशातील थंडी पडेल. काही ठिकाणी असह्य उष्णता, तर काही ठिकाणी गोठवणारी थंडी असेल. यामुळे वातावरणातील बदल इतके वेगवान होतील की, जीवन टिकणे अशक्य होईल. हा असमतोल पर्यावरणातील सर्व प्रक्रियांना प्रभावित करेल.

twitter
3/9

महासागर आणि जलस्रोतांचा नाश

Earth stopped rotating for just one second what will happened

उष्णतेमुळे महासागर, नद्या आणि समुद्र एका क्षणात सुकून जातील. बाष्पीकरणाची प्रक्रिया वेगवान होईल आणि जीव-जंतू जळून जातील. दुसरीकडे थंडीच्या भागात सर्व काही बर्फात दबले जाईल. यामुळे पाण्याचे चक्र पूर्णपणे विस्कळीत होईल. माणसे आणि प्राण्यांना पिण्याचे पाणी मिळणे कठीण होईल, आणि अन्नसाखळी तुटेल.

twitter
4/9

वस्तूंच्या हालचालीत बदल

Earth stopped rotating for just one second what will happened

इक्वेटरजवळील पाणी, हवा, खडक, डोंगर आणि इमारती स्वतंत्रपणे फिरू लागतील. या गोष्टी वातावरणात उडून अवकाशात जातील. पण कोणत्याही गोष्टीला थांबवण्यासाठी विरुद्ध दिशेने तितकाच जोर लावावा लागतो, असा 'कॉन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम'चा नियम आहे. तरीही गुरुत्वाकर्षण शक्ती या गोष्टींना खेचेल, पण मोठ्या प्रमाणात नुकसान होईल. इमारती कोसळतील आणि भूगोल बदलेल.

twitter
5/9

जैविक आणि पर्यावरणीय परिणाम

Earth stopped rotating for just one second what will happened

फिरणे बंद झाल्यास वनस्पतींची प्रकाशसंश्लेषण प्रक्रिया थांबेल, प्रवासाचे नमुने आणि प्रजनन चक्र प्रभावित होतील. अनेक प्रजात्या नामशेष होतील. चुंबकीय क्षेत्र संपेल, ज्यामुळे अवकाशातील किरणे पृथ्वीवर येतील आणि आरोग्यावर परिणाम होईल. गुरुत्वाकर्षण कमकुवत होऊन पृथ्वी सूर्यात विलीन होईल.

twitter
6/9

टाळण्यासाठी काय करायचं?

Earth stopped rotating for just one second what will happened

अभ्यास सांगतो की, हे टाळण्यासाठी पर्यावरणाचे रक्षण करा. कार्बन उत्सर्जन कमी करा, नैसर्गिक स्रोतांचा काळजीपूर्वक वापर करा आणि हवामान बदलावर उपाययोजना करा. अन्यथा, भविष्यात अशी परिस्थिती येऊ शकते.

twitter
7/9

जगात प्रलय

Earth stopped rotating for just one second what will happened

एका नव्या अभ्यासानुसार, जर पृथ्वी फक्त एक सेकंडसाठी फिरणे बंद झाले, तर जगात प्रलय येईल. मानव, प्राणी आणि पर्यावरणावर भयानक परिणाम होतील. हा अभ्यास अवकाश आणि विज्ञानावर आधारित आहे.

twitter
8/9

तात्काळ परिणाम

Earth stopped rotating for just one second what will happened

पृथ्वी आपल्या अक्षावर 23 तास 56 मिनिटे आणि 4.1सेकंडात एक फेरा पूर्ण करते. हे फिरणे बंद झाले तर पृथ्वीच्या पृष्ठभागावरील सर्व गोष्टी - माणसे, प्राणी, पक्षी -1000 मैल प्रति तास वेगाने मागे फेकले जातील.

twitter
9/9

असंख्य जीवांचा तत्काळ मृत्यू

Earth stopped rotating for just one second what will happened

यामुळे असंख्य जीवांचा तत्काळ मृत्यू होईल. हे इतके वेगवान असेल की, कोणालाही संभाळता येणार नाही. अभ्यास सांगतो की, हा धक्का इतका तीव्र असेल की, जगातील बहुतेक जीवन एका सेकंडात संपेल.

twitter
पुढील
अल्बम

T20 World Cup Final : 'हा' खरा ट्रॉफिचा सन्मान, भारतीय खेळाडूंनी कृतीतून दाखवून दिलं

पुढील अल्बम

T20 World Cup Final : &#039;हा&#039; खरा ट्रॉफिचा सन्मान, भारतीय खेळाडूंनी कृतीतून दाखवून दिलं

T20 World Cup Final : 'हा' खरा ट्रॉफिचा सन्मान, भारतीय खेळाडूंनी कृतीतून दाखवून दिलं

T20 World Cup Final : 'हा' खरा ट्रॉफिचा सन्मान, भारतीय खेळाडूंनी कृतीतून दाखवून दिलं 9
शिवम दुबेने वयाच्या 14 व्या वर्षीच सोडलं होतं क्रिकेट, कसं झालं कमबॅक, वाचा इंटरेस्टिंग स्टोरी

शिवम दुबेने वयाच्या 14 व्या वर्षीच सोडलं होतं क्रिकेट, कसं झालं कमबॅक, वाचा इंटरेस्टिंग स्टोरी

शिवम दुबेने वयाच्या 14 व्या वर्षीच सोडलं होतं क्रिकेट, कसं झालं कमबॅक, वाचा इंटरेस्टिंग स्टोरी 10
अन्यथा हार्दिक पांड्यामुळे भारतीय संघ अडचणीतच आला असता, विजयाच्या जल्लोषात लपल्या त्याच्या 3 मोठ्या चुका

अन्यथा हार्दिक पांड्यामुळे भारतीय संघ अडचणीतच आला असता, विजयाच्या जल्लोषात लपल्या त्याच्या 3 मोठ्या चुका

अन्यथा हार्दिक पांड्यामुळे भारतीय संघ अडचणीतच आला असता, विजयाच्या जल्लोषात लपल्या त्याच्या 3 मोठ्या चुका 8
8th Pay Commission: घर बांधायला 25 लाखांऐवजी 75 लाख मिळणार?, कर्मचाऱ्यांच्या मागणीवर काय निर्णय?

8th Pay Commission: घर बांधायला 25 लाखांऐवजी 75 लाख मिळणार?, कर्मचाऱ्यांच्या मागणीवर काय निर्णय?

8th Pay Commission: घर बांधायला 25 लाखांऐवजी 75 लाख मिळणार?, कर्मचाऱ्यांच्या मागणीवर काय निर्णय? 8