English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'पृथ्वीवर मनुष्य नव्हे तर...' 8 हात-पायांचा समुद्री प्राण्याचे असेल राज्य; वैज्ञानिकांच्या भविष्यवाणीने जगभरात अलर्ट?

Oxford University scientists Prediction:जलवायु बदल, युद्धे किंवा पर्यावरणीय संकटांमुळे मानवजातीचा अंत होऊ शकतो, आणि अशा परिस्थितीत ऑक्टोपस त्यांच्या अनुकूलन क्षमतेने पुढे येऊ शकतात.

Pravin Dabholkar | Sep 10, 2025, 10:15 PM IST
twitter
1/10

'पृथ्वीवर मनुष्य नव्हे तर...' 8 हात-पायांचा समुद्री प्राण्याचे असेल राज्य; वैज्ञानिकांच्या भविष्यवाणीने जगभरात अलर्ट?

earth will not be ruled by Octopuses predictions of Oxford University scientists marathi news

Oxford University scientists Prediction:ऑक्सफोर्ड युनिव्हर्सिटीचे प्रोफेसर टिम कूल्सन यांच्या मते, जर मानवजात धरतीवरून नष्ट झाली, तर ऑक्टोपस पुढील सभ्यता निर्माण करू शकतात. हे बुद्धिमान समुद्री प्राणी त्यांच्या अनन्य क्षमतांमुळे धरतीवर वर्चस्व गाजवण्यास सक्षम आहेत. जलवायु बदल, युद्धे किंवा पर्यावरणीय संकटांमुळे मानवजातीचा अंत होऊ शकतो, आणि अशा परिस्थितीत ऑक्टोपस त्यांच्या अनुकूलन क्षमतेने पुढे येऊ शकतात.

twitter
2/10

ऑक्टोपस का खास आहेत?

earth will not be ruled by Octopuses predictions of Oxford University scientists marathi news

ऑक्टोपसला समुद्रातील ‘बुद्धिमान प्राणी’ मानले जाते. ते भांड्यांचे झाकण उघडू शकतात, गुंतागुंतीच्या समस्या सोडवू शकतात आणि एकाच वेळी अनेक कामे करू शकतात. त्यांचे मेंदू केवळ डोक्यातच नाही, तर त्यांच्या आठही हात-पायांमध्ये पसरलेले असतात, ज्यामुळे ते त्वरित निर्णय घेऊ शकतात आणि संकटातून सुटका करू शकतात.

twitter
3/10

ऑक्टोपसची शारीरिक रचना

earth will not be ruled by Octopuses predictions of Oxford University scientists marathi news

ऑक्टोपसची देहयष्टी अत्यंत लवचिक आहे, ज्यामुळे ते कोणत्याही आकारात स्वतःला सामावून घेऊ शकतात. ते अरुंद जागांमधून सहज बाहेर पडतात आणि रंग बदलून स्वतःला लपवण्यात निपुण असतात. ते पाण्याबाहेर ३० मिनिटांपर्यंत जिवंत राहू शकतात, आणि वैज्ञानिकांच्या मते, भविष्यात ते जमिनीवर राहण्याची क्षमता विकसित करू शकतात.

twitter
4/10

ऑक्टोपस आणि साधनांचा वापर

earth will not be ruled by Octopuses predictions of Oxford University scientists marathi news

ऑक्टोपस इतके बुद्धिमान आहेत की, ते साधनांचा वापर करू शकतात. वैज्ञानिकांचे मत आहे की, भविष्यात ते जटिल साधने बनवू शकतील. त्यांच्याकडे एकमेकांशी संवाद साधण्याची अप्रतिम क्षमता आहे, ज्यामुळे ते पाण्याखाली वसाहती स्थापन करू शकतात.

twitter
5/10

प्राइमेट्सपेक्षा ऑक्टोपस का पुढे?

earth will not be ruled by Octopuses predictions of Oxford University scientists marathi news

पूर्वी असे मानले जायचे की, मानवांनंतर प्राइमेट्स (माकडांसारख्या प्रजाती) धरतीवर वर्चस्व गाजवतील. परंतु, प्रोफेसर कूल्सन यांचे म्हणणे आहे की, प्राइमेट्सची सामाजिक अवलंबिता त्यांना कमजोर बनवते, तर ऑक्टोपस एकट्यानेही टिकून राहू शकतात आणि परिस्थितीशी जलद जुळवून घेतात, ज्यामुळे ते प्राइमेट्सपेक्षा पुढे जाऊ शकतात.

twitter
6/10

ऑक्टोपसची बुद्धिमत्ता

earth will not be ruled by Octopuses predictions of Oxford University scientists marathi news

ऑक्टोपसचा मेंदू अत्यंत तीक्ष्ण आहे, ज्यामुळे ते जटिल समस्यांचे निराकरण करू शकतात. ते आपल्या परिसराला समजून घेतात आणि धोक्यापासून वाचण्यासाठी रंग बदलतात. त्यांच्यामध्ये जिज्ञासा आणि शिकण्याची प्रचंड क्षमता आहे, ज्यामुळे वैज्ञानिकांना ते मानवांसारखे विचार करू शकतात असे वाटते.

twitter
7/10

जमिनीवर ऑक्टोपसचे जीवन शक्य आहे का?

earth will not be ruled by Octopuses predictions of Oxford University scientists marathi news

ऑक्टोपस हे प्रामुख्याने समुद्री प्राणी असले, तरी ते काही काळ पाण्याबाहेर टिकू शकतात. वैज्ञानिकांचे मत आहे की, लाखो वर्षांनंतर ते जमिनीवर शिकार करण्याच्या पद्धती विकसित करू शकतात. ज्याप्रमाणे मानवांनी समुद्रात शिकारीसाठी स्कूबा गिअर बनवले, त्याचप्रमाणे ऑक्टोपस नवीन तंत्र  विकसित करू शकतात.

twitter
8/10

ऑक्टोपसची सभ्यता कशी असेल?

earth will not be ruled by Octopuses predictions of Oxford University scientists marathi news

ऑक्टोपस जर धरतीवर राज करतील, तर त्यांची सभ्यता पाण्याखालील अटलांटिससारखी असू शकते. त्यांच्या बुद्धिमत्तेच्या जोरावर ते वसाहती आणि जटिल संरचना उभारू शकतात. वैज्ञानिकांचे मत आहे की, त्यांची सभ्यता मानवांपेक्षा पूर्णपणे वेगळी असेल, जी विचार करण्यास भाग पाडते.

twitter
9/10

मानवजातीच्या नष्ट होण्याची कारणे

earth will not be ruled by Octopuses predictions of Oxford University scientists marathi news

वैज्ञानिकांच्या मते, जलवायु बदल, युद्धे आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास यामुळे मानवजात नष्ट होऊ शकते. ऑक्सिजनची कमतरता आणि नैसर्गिक संसाधनांचा नाश ही देखील प्रमुख कारणे असू शकतात. अशा परिस्थितीत ऑक्टोपससारखे बुद्धिमान आणि लवचिक प्राणी सहजपणे टिकून राहू शकतात.

twitter
10/10

ऑक्टोपसकडून काय शिकावे?

earth will not be ruled by Octopuses predictions of Oxford University scientists marathi news

ही भविष्यवाणी आपल्याला जैवविविधतेचे महत्त्व आणि पर्यावरण संरक्षणाची गरज अधोरेखित करते. ऑक्टोपससारखे बुद्धिमान प्राणी दर्शवतात की, मानवांशिवायही धरतीवर सक्षम प्रजाती टिकू शकतात. पर्यावरणाची काळजी घेऊन सर्व प्रजातींचे संरक्षण करणे ही आपली जबाबदारी आहे, ज्यामुळे भविष्यातील संकटे टाळता येतील.

twitter
पुढील
अल्बम

नेपाळमध्ये मुलींच्या तस्करीचा काळा बाजार; दर वर्षी इतक्या मुलींना विकलं जातं....

पुढील अल्बम

नेपाळमध्ये मुलींच्या तस्करीचा काळा बाजार; दर वर्षी इतक्या मुलींना विकलं जातं....

नेपाळमध्ये मुलींच्या तस्करीचा काळा बाजार; दर वर्षी इतक्या मुलींना विकलं जातं....

नेपाळमध्ये मुलींच्या तस्करीचा काळा बाजार; दर वर्षी इतक्या मुलींना विकलं जातं.... 11
पृथ्वीवरील &#039;अमर&#039; माणूस सापडला? सहा वेळा मृत घोषित करुनही परतलाय जिवंत

पृथ्वीवरील 'अमर' माणूस सापडला? सहा वेळा मृत घोषित करुनही परतलाय जिवंत

पृथ्वीवरील 'अमर' माणूस सापडला? सहा वेळा मृत घोषित करुनही परतलाय जिवंत 9
&#039;अशी ही बनवाबनवी&#039;मधील शंतनूचा मृत्यू नेमका कसा झाला? पत्नीने इतक्या वर्षांनी अखेर केला खुलासा, &#039;उचकी आली अन्...&#039;

'अशी ही बनवाबनवी'मधील शंतनूचा मृत्यू नेमका कसा झाला? पत्नीने इतक्या वर्षांनी अखेर केला खुलासा, 'उचकी आली अन्...'

'अशी ही बनवाबनवी'मधील शंतनूचा मृत्यू नेमका कसा झाला? पत्नीने इतक्या वर्षांनी अखेर केला खुलासा, 'उचकी आली अन्...' 9
भेटीचा चौकार! 2 महिन्यात अशी वाढत गेली ठाकरेंची जवळीक; कधी गणपती, कधी वाढदिवस, तर कधी....

भेटीचा चौकार! 2 महिन्यात अशी वाढत गेली ठाकरेंची जवळीक; कधी गणपती, कधी वाढदिवस, तर कधी....

भेटीचा चौकार! 2 महिन्यात अशी वाढत गेली ठाकरेंची जवळीक; कधी गणपती, कधी वाढदिवस, तर कधी.... 12