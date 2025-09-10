'पृथ्वीवर मनुष्य नव्हे तर...' 8 हात-पायांचा समुद्री प्राण्याचे असेल राज्य; वैज्ञानिकांच्या भविष्यवाणीने जगभरात अलर्ट?
Oxford University scientists Prediction:जलवायु बदल, युद्धे किंवा पर्यावरणीय संकटांमुळे मानवजातीचा अंत होऊ शकतो, आणि अशा परिस्थितीत ऑक्टोपस त्यांच्या अनुकूलन क्षमतेने पुढे येऊ शकतात.
Pravin Dabholkar | Sep 10, 2025, 10:15 PM IST
Oxford University scientists Prediction:ऑक्सफोर्ड युनिव्हर्सिटीचे प्रोफेसर टिम कूल्सन यांच्या मते, जर मानवजात धरतीवरून नष्ट झाली, तर ऑक्टोपस पुढील सभ्यता निर्माण करू शकतात. हे बुद्धिमान समुद्री प्राणी त्यांच्या अनन्य क्षमतांमुळे धरतीवर वर्चस्व गाजवण्यास सक्षम आहेत. जलवायु बदल, युद्धे किंवा पर्यावरणीय संकटांमुळे मानवजातीचा अंत होऊ शकतो, आणि अशा परिस्थितीत ऑक्टोपस त्यांच्या अनुकूलन क्षमतेने पुढे येऊ शकतात.
ऑक्टोपस का खास आहेत?
ऑक्टोपसची शारीरिक रचना
ऑक्टोपसची देहयष्टी अत्यंत लवचिक आहे, ज्यामुळे ते कोणत्याही आकारात स्वतःला सामावून घेऊ शकतात. ते अरुंद जागांमधून सहज बाहेर पडतात आणि रंग बदलून स्वतःला लपवण्यात निपुण असतात. ते पाण्याबाहेर ३० मिनिटांपर्यंत जिवंत राहू शकतात, आणि वैज्ञानिकांच्या मते, भविष्यात ते जमिनीवर राहण्याची क्षमता विकसित करू शकतात.
ऑक्टोपस आणि साधनांचा वापर
प्राइमेट्सपेक्षा ऑक्टोपस का पुढे?
पूर्वी असे मानले जायचे की, मानवांनंतर प्राइमेट्स (माकडांसारख्या प्रजाती) धरतीवर वर्चस्व गाजवतील. परंतु, प्रोफेसर कूल्सन यांचे म्हणणे आहे की, प्राइमेट्सची सामाजिक अवलंबिता त्यांना कमजोर बनवते, तर ऑक्टोपस एकट्यानेही टिकून राहू शकतात आणि परिस्थितीशी जलद जुळवून घेतात, ज्यामुळे ते प्राइमेट्सपेक्षा पुढे जाऊ शकतात.
ऑक्टोपसची बुद्धिमत्ता
जमिनीवर ऑक्टोपसचे जीवन शक्य आहे का?
ऑक्टोपसची सभ्यता कशी असेल?
मानवजातीच्या नष्ट होण्याची कारणे
