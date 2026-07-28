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नाशिकमध्ये भूकंप, जमिनीला भेगा, इगतपुरीत सह्याद्रीचा डोंगर खचला; निसर्गाचा रौद्र अवतार, धडकी भरवणारे फोटो

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 28, 2026, 07:05 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 07:05 PM IST

इगतपुरीतील आंबेवाडीत डोंगर खचला आहे. आदिवासींची शेती उद्ध्वस्त झाली आहे. 

नाशिक :  महाराष्ट्रात सध्या पावसाने हाहाकार माजवला आहे. अशातच नाशिकमध्ये भूकंपाचे धक्के बसत आहेत. अनेक ठिकाणी शेत  जमिनीला भेगा पडल्याची माहिती समोर येत आहे. अशातच इगतपुरीत सह्याद्री पर्वत रांगेतील डोंगर खचला आहे.  डोंगरात चरीसारखा भाग तयार होऊन पाण्याचा प्रचंड ओहोळ वाहू लागला आहे यामुळे स्थानिक भयभित झाले आहेत. 

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निसर्गाच्या पुढे सगळेच गुडघे टेकतात असाच काहीचा प्रकार सध्या नाशिकमध्ये पहायला मिळत आहे. नाशिकमध्ये भूकंपाचे धक्के जाणवत असताना इगतपुरीमध्ये डोंगरचा काही भाग खचला आहे. याचे धडकी भरवणारे फोटो समरो आले आहेत.  

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इगतपुरमध्ये आंबेवाडीत डोंगर खचला आहे. यामुळे आदिवासींची शेती उद्ध्वस्त झाली आहे. त्र्यंबकेश्वरच्या हरसुल भागात असाच प्रकार घडला होता.

 

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इगतपुरी तालुक्यातील मौजे आंबेवाडी येथे सह्याद्री डोंगररांगेतील मोठा भाग खचला आहे. प्रत्यक्ष घटनास्थळाची परिस्थिती पाहून अंगावर काटा येत आहे. 

 

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डोंगर खचल्याने  शेतजमिनींना तडे गेल्याने निर्माण झालेला संभाव्य धोका लक्षात घेता भूवैज्ञानिक तज्ज्ञांकडून परिसराची पाहणी केली जाणार आहे. 

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डोंगरातून पाण्याचा प्रचंड प्रवाह वाहत आला.  पाण्याच्या प्रवाहासह दगड, गोटे, मुरूम आणि माती शेतांमध्ये घुसली आहे. यामुळे शेतीचे प्रचंड नुकसान झाले आहे.

 

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वनपट्टाधारक व खाजगी जमीनधारक आदिवासी शेतकऱ्यांच्या शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे.  अनेक शेतजमिनी खरडून गेल्या आहेत. शेती पूर्णपणे वाहून गेल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. 

 

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ड्रोन सर्व्हेद्वारे शेती पूर्ववत करण्यासाठी अंदाजपत्रक तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. नुकसानग्रस्त क्षेत्राचे तात्काळ पंचनामे सुरू करण्यात आले आहेत. 

 

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मागील तीन दिवसांपासून नाशिकच्या सुरगाणा, पेठ आणि दिंडोरी तालुक्यात भूगर्भात हालचाली होत आहेत. सुरगाण्यातील बोरगाव परिसरात सातत्याने भूकंपाचे धक्के जाणवत आहेत. 

TAGS:
earthquake
nashik
Sahyadri Mountain
igatpuri
नाशिक
इगतपुरी

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