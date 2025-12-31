English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • फोटो
  • न्यू इयर पार्टीला काय बनवायचं? असा प्रश्न तुम्हालाही पडला असेल तर, ट्राय करा या काही सोप्या रेसिपी

न्यू इयर पार्टीला काय बनवायचं? असा प्रश्न तुम्हालाही पडला असेल तर, ट्राय करा या काही सोप्या रेसिपी

New Year Party Recipe: जर तुम्ही आज रात्री किंवा संध्याकाळी तुमच्या घरी न्यू इयर पार्टीचे आयोजन केले असेल किंवा कोणतीही पार्टी असेल. तर झटपट तयार होणाऱ्या आणि तोंडाला पाणी सोडणाऱ्या स्नॅक्सच्या या सोप्या रेसिपी नक्की ट्राय करा.   

Dec 31, 2025, 01:03 PM IST
New Year Party Recipe: जर तुम्ही आज रात्री किंवा संध्याकाळी तुमच्या घरी न्यू इयर पार्टीचे आयोजन केले असेल किंवा कोणतीही पार्टी असेल. तर झटपट तयार होणाऱ्या आणि तोंडाला पाणी सोडणाऱ्या स्नॅक्सच्या या सोप्या रेसिपी नक्की ट्राय करा. 

 

न्यू इयर पार्टी स्नॅक्स

New Year Party Easy Recipes

न्यू इयर पार्टी स्नॅक्स

New Year Party Easy Recipes

New Year Party Easy Recipes: आज 2025 वर्षातला शेवटचा दिवस आहे. दरम्यान तुम्ही सुद्धा न्यू इयर पार्टीचे आयोजन केले असेलच. पण या पार्टिला घरच्या घरी काय आणि कसे बनवायचे? असा प्रश्न तुम्हालाही पडलाच असेल. मग या काही सोप्या आणि लवकर तयार होणाऱ्या चटपटीत पदार्थांच्या रेसिपी ट्राय करू शकता. 

क्रिस्पी कॉर्न चाट

Chrispy Corn Chaat

क्रिस्पी कॉर्न चाट  कृती: 1. गरजेनुसार मके उकडवून घ्या.  2. उकडलेल्या मक्याचे दाणे काढून घ्या. 3. मक्याच्या दाण्यांवर थोडे कॉर्नफ्लोर, तांदळाचे पीठ घाला.  4. आता चवीनुसार मीठ आणि काळी मिरी घालून एकत्र करा.  5. आता मंद आचेवर गरम तेलात कुरकुरीत तळून घ्या. 6. तळलेल्या क्रिस्पी कॉर्नमध्ये बारीक चिरलेला कांदा, टोमॅटो आणि कोथिंबीर घाला.  7. नंतर वरून थोडा लिंबाचा रस आणि चाट मसाला घालून एकत्र करा.

पनीर तंदूरी बाईट्स

Paneer Tandoori Bites

पनीर तंदूरी बाईट्स कृती: 1. एका भांड्यात दही फेटून घ्या. 2. आता या दह्यात बेसन, लाल तिखट, हळद, गरम मसाला, तंदूरी मसाला घाला. 4. आता या मिश्रणात पनीर आणि शिम्ला मिर्चीचे मोठे तुकडे घाला.  5.  सर्व साहित्य एकत्र करून घ्या. मॅरिनेट करायला ठेवा.  6.  15 मिनिटांनंतर एका नॉन स्टिक तव्यावर तेलात शॅलो फ्राय करा. 7.  गरमा गरम पनीर तंदूरी बाईट्स पुदिन्याच्या चटणीसह सर्व करा.

चीजी गार्लिक ब्रेड

Cheese Garlic Bread

चीजी गार्लिक ब्रेड  कृती: 1. एका भांड्यात भरपूर बटर घ्या. 2. आता बारीक चिरलेले लसून, चिलिफ्लेक्स आणि ओरीगॅनो एकत्र करा. 3. तुम्हाला लसूणाचे तुकडे दाताखाली आलेले आवडत नसतील तर, पेस्ट करा. 4. आता लसूनचे मिश्रण आणि बटर एकत्र करा. 5. हे मिश्रण ब्रेडवर पसरवा. 6. वरून भरपूर मोजरेला चीज घाला. 7. गरम बटरमध्ये गरमा गरम भाजा आणि सर्व्ह करा.

नूडल्स भजी

Noodels Pakoda

नूडल्स भजी  कृती: 1. सर्वप्रथम नूडल्स उकडवून घ्या.  2. आता एका भांड्यात उकडलेले नूडल्स, बेसन, बारीक चिरलेला कांदा, शिम्ला मिर्ची आणि सेजवान मसाला घाला. एकत्र करा.  3. आता हाताला थोडे तेल लावून, नूडल्सच्या मिश्रणाचे लहान गोळे तयार करून घ्या.  4. या गोळ्यांना कच्च्या नूडल्सच्या चुऱ्यामध्ये बुडवून कोटींग करा.  5. नूडल्सचे गोळे गरम तेलात कुरकरीत होईपर्यंत तळून घ्या. 6. तयार झालेल्या नूडल्स भजीवर किसलेला चीज, चिलीफ्लेक्स आणि ओरिगॅनो घाला. 7. गरमा गरम नूडल्स भजी टोमॅटो सॉससह सर्व्ह करा.

पेरी पेरी मसाला फ्रेंच फ्राइज

peri peri french fries

पेरी पेरी मसाला फ्रेंच फ्राइज  कृती: 1. सर्वप्रथम गरजेनुसार मोठे बटाटे स्वच्छ धुवून सोलून घ्या. 2.  बटाट्याचे थोडे जाड आणि लांब काप करून घ्या.  3.  हे काप काहीवेळ बर्फाच्या पाण्यात ठेवा. 4.  आता काप धुवून घ्या आणि कॉर्नफ्लोर घालून एकत्र करा.  5.  हे काप गरम तेलात सोनेरी कुरकुरीत होईपर्यंत तळून घ्या.  6.  तळलेले काप एका भांड्यात काढून त्यावर चिलीफ्लेक्स, ओरीगॅनो, मीठ आणि पेरी पेरी मसाला शिंपडा.  7. तळलेले फ्रेंच फ्राइज मसाल्यांमध्ये एकत्र करून सॉससह सर्व्ह करा. 

ब्रेड पिज्जा पॉकेट्स

Bread Pizza Pockets

ब्रेड पिज्जा पॉकेट्स कृती: 1. ब्रेडच्या कडा कापून घ्या. लाटण्याच्या मदतीने पातळ लाटून घ्या. 2. आता ब्रेड स्लाईसवर पिज्जा सॉस, चीज पसरवा. 3. यानंतर वरून तुमच्या आवडीच्या बारीक चिरलेल्या भाज्या घाला.  4. वरून पुन्हा चीज घाला. 5. ब्रेड स्लाईसचे कोपरे पाण्याच्या मदतीने मोडून घ्या. जेणेकरून सर्व मिश्रण आत राहील. 6. हे ब्रेड स्लाईस एयर फ्राय करा किंवा तव्यावर देखील भाजू शकता. 7. गरमा गरम ब्रेड पिज्जा पॉकेट्स सर्व्ह करा.

मसाला शेंगदाणा

Masala Peanuts

शेवटी काही हलक्या-फुलक्या स्नॅक्ससाठी मसाला शेंगदाणा कृती: 1. शेंगदाणे भाजून घ्या. 2. एका भांड्यात बेसन घ्या. 3. बेसनामध्ये तुमच्या आवडीचे मसाले आणि मीठ घाला एकत्र करा.  4. या मिश्रणात भाजलेले शेंगदाणे घाला. 5. आता वरून एक चमचा तेल घालून मिश्रण एकत्र करा. 6. हे शेंगदाणे मंद आचेवर गरम तेलात खरपूस तळून घ्या. 7. तळलेल्या शेंगदाण्यांवर चाट समाला शिंपडून सर्व्ह करा. 

