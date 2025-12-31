न्यू इयर पार्टीला काय बनवायचं? असा प्रश्न तुम्हालाही पडला असेल तर, ट्राय करा या काही सोप्या रेसिपी
New Year Party Recipe: जर तुम्ही आज रात्री किंवा संध्याकाळी तुमच्या घरी न्यू इयर पार्टीचे आयोजन केले असेल किंवा कोणतीही पार्टी असेल. तर झटपट तयार होणाऱ्या आणि तोंडाला पाणी सोडणाऱ्या स्नॅक्सच्या या सोप्या रेसिपी नक्की ट्राय करा.
न्यू इयर पार्टी स्नॅक्स
क्रिस्पी कॉर्न चाट
क्रिस्पी कॉर्न चाट कृती: 1. गरजेनुसार मके उकडवून घ्या. 2. उकडलेल्या मक्याचे दाणे काढून घ्या. 3. मक्याच्या दाण्यांवर थोडे कॉर्नफ्लोर, तांदळाचे पीठ घाला. 4. आता चवीनुसार मीठ आणि काळी मिरी घालून एकत्र करा. 5. आता मंद आचेवर गरम तेलात कुरकुरीत तळून घ्या. 6. तळलेल्या क्रिस्पी कॉर्नमध्ये बारीक चिरलेला कांदा, टोमॅटो आणि कोथिंबीर घाला. 7. नंतर वरून थोडा लिंबाचा रस आणि चाट मसाला घालून एकत्र करा.
पनीर तंदूरी बाईट्स
पनीर तंदूरी बाईट्स कृती: 1. एका भांड्यात दही फेटून घ्या. 2. आता या दह्यात बेसन, लाल तिखट, हळद, गरम मसाला, तंदूरी मसाला घाला. 4. आता या मिश्रणात पनीर आणि शिम्ला मिर्चीचे मोठे तुकडे घाला. 5. सर्व साहित्य एकत्र करून घ्या. मॅरिनेट करायला ठेवा. 6. 15 मिनिटांनंतर एका नॉन स्टिक तव्यावर तेलात शॅलो फ्राय करा. 7. गरमा गरम पनीर तंदूरी बाईट्स पुदिन्याच्या चटणीसह सर्व करा.
चीजी गार्लिक ब्रेड
चीजी गार्लिक ब्रेड कृती: 1. एका भांड्यात भरपूर बटर घ्या. 2. आता बारीक चिरलेले लसून, चिलिफ्लेक्स आणि ओरीगॅनो एकत्र करा. 3. तुम्हाला लसूणाचे तुकडे दाताखाली आलेले आवडत नसतील तर, पेस्ट करा. 4. आता लसूनचे मिश्रण आणि बटर एकत्र करा. 5. हे मिश्रण ब्रेडवर पसरवा. 6. वरून भरपूर मोजरेला चीज घाला. 7. गरम बटरमध्ये गरमा गरम भाजा आणि सर्व्ह करा.
नूडल्स भजी
नूडल्स भजी कृती: 1. सर्वप्रथम नूडल्स उकडवून घ्या. 2. आता एका भांड्यात उकडलेले नूडल्स, बेसन, बारीक चिरलेला कांदा, शिम्ला मिर्ची आणि सेजवान मसाला घाला. एकत्र करा. 3. आता हाताला थोडे तेल लावून, नूडल्सच्या मिश्रणाचे लहान गोळे तयार करून घ्या. 4. या गोळ्यांना कच्च्या नूडल्सच्या चुऱ्यामध्ये बुडवून कोटींग करा. 5. नूडल्सचे गोळे गरम तेलात कुरकरीत होईपर्यंत तळून घ्या. 6. तयार झालेल्या नूडल्स भजीवर किसलेला चीज, चिलीफ्लेक्स आणि ओरिगॅनो घाला. 7. गरमा गरम नूडल्स भजी टोमॅटो सॉससह सर्व्ह करा.
पेरी पेरी मसाला फ्रेंच फ्राइज
पेरी पेरी मसाला फ्रेंच फ्राइज कृती: 1. सर्वप्रथम गरजेनुसार मोठे बटाटे स्वच्छ धुवून सोलून घ्या. 2. बटाट्याचे थोडे जाड आणि लांब काप करून घ्या. 3. हे काप काहीवेळ बर्फाच्या पाण्यात ठेवा. 4. आता काप धुवून घ्या आणि कॉर्नफ्लोर घालून एकत्र करा. 5. हे काप गरम तेलात सोनेरी कुरकुरीत होईपर्यंत तळून घ्या. 6. तळलेले काप एका भांड्यात काढून त्यावर चिलीफ्लेक्स, ओरीगॅनो, मीठ आणि पेरी पेरी मसाला शिंपडा. 7. तळलेले फ्रेंच फ्राइज मसाल्यांमध्ये एकत्र करून सॉससह सर्व्ह करा.
ब्रेड पिज्जा पॉकेट्स
ब्रेड पिज्जा पॉकेट्स कृती: 1. ब्रेडच्या कडा कापून घ्या. लाटण्याच्या मदतीने पातळ लाटून घ्या. 2. आता ब्रेड स्लाईसवर पिज्जा सॉस, चीज पसरवा. 3. यानंतर वरून तुमच्या आवडीच्या बारीक चिरलेल्या भाज्या घाला. 4. वरून पुन्हा चीज घाला. 5. ब्रेड स्लाईसचे कोपरे पाण्याच्या मदतीने मोडून घ्या. जेणेकरून सर्व मिश्रण आत राहील. 6. हे ब्रेड स्लाईस एयर फ्राय करा किंवा तव्यावर देखील भाजू शकता. 7. गरमा गरम ब्रेड पिज्जा पॉकेट्स सर्व्ह करा.
