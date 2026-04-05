Easter Wishes in Marathi : ईस्टर संडे आशा, नवजीवन आणि नव्या सुरुवातीचे प्रतीक, ख्रिस्ती बांधवांना द्या शुभेच्छा

Easter Wishes 2026 Wishes Quotes in Marathi : ख्रिस्ती धर्मातील सर्वात महत्त्वाचा आणि श्रद्धेचा सण म्हणजे ईस्टर संडे...प्रभु येशू ख्रिस्त यांच्या पुनर्जन्माची आठवण करून देणारा हा दिवस आशा, नवजीवन आणि नव्या सुरुवातीचे प्रतीक असून आजचा दिवस ख्रिस्ती बांधवांसाठी अत्यंत पवित्र मानला गेला आहे. आपल्या ओळखीतील ख्रिस्ती बांधवांना द्या या खास शुभेच्छा...

Neha Choudhary | Apr 05, 2026, 09:21 AM IST
ईस्टरच्या या सुंदर दिवशी प्रभू येशूचे दिव्य प्रेम  तुमच्या हृदयात सदैव वास करो.  तुम्हाला ईस्टरच्या हार्दिक शुभेच्छा!

क्षमा, शांती आणि प्रेमाचा संदेश देणाऱ्या  प्रभू येशूच्या आशीर्वादाने तुमचे आयुष्य उजळून निघो.  ईस्टरच्या मंगलमय शुभेच्छा!

ईस्टरच्या या पवित्र दिवशी देव तुम्हाला सुख, शांती आणि उत्तम आरोग्य प्रदान करो, हीच प्रार्थना.  ईस्टरच्या मनापासून शुभेच्छा!  

ज्याप्रमाणे प्रभू येशूने संकटावर मात करून पुनरुत्थान केले,  त्याचप्रमाणे तुमच्या आयुष्यातील सर्व संकटांचा नाश होवो. हॅपी ईस्टर!

अंधाराकडून प्रकाशाकडे नेणारा हा ईस्टरचा सण  तुमच्या मनात शांती आणि समाधान निर्माण करो. ईस्टर निमित्त खूप खूप शुभेच्छा!  

प्रभू येशूचे आशीर्वाद सदैव तुमच्या पाठीशी राहोत आणि तुमचे घर सदैव हास्याने भरलेले राहो. तुम्हाला व तुमच्या परिवाराला ईस्टरच्या शुभेच्छा!

द्वेष आणि मृत्यूवर प्रेमाचा आणि जीवनाचा झालेला विजय म्हणजेच ईस्टर!  हा सण तुमच्या आयुष्यात सकारात्मकता वाढवो.  हॅपी ईस्टर!

प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या पुनरुत्थानाचा हा पवित्र सण  तुमच्या जीवनात नवा आनंद, नवी आशा  आणि सुख-समृद्धी घेऊन येवो.  ईस्टरच्या हार्दिक शुभेच्छा!

