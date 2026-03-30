यंदाची उन्हाळी सुट्टी कधी संपणार? 13 की 15 जून? शाळा सुरू होण्याची तारीख जाहीर, वेळापत्रकात बदल

Maharashtra School Summer Holidays : उन्हाळी सुट्ट्या सुरू झाल्या की शालेय विद्यार्थ्यांची अगदी मौजच असते. आता मात्र याच सुट्ट्यांची सुरुवात होत नाही तोच शाळा पुन्हा कधी सुरू होणार याची तारीख समोर आली आहे.    

Sayali Patil | Mar 30, 2026, 08:32 AM IST
मे महिन्याची सुट्टी

Maharashtra School Summer Holidays : मे महिन्याची सुट्टी किंवा उन्हाळी सुट्टी ही संकल्पना मागील काही वर्षांमध्ये बदलली असली तरीही अद्यापही महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंडळाच्या शाळांना मात्र नियमाप्रमाणे मे महिन्याची सुट्टी आणि नवं शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्याची रित अद्यापही कायम आहे. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)

वार्षिक परीक्षा

यंदाच्या वर्षी शालेय अभ्यासक्रमाच्या वार्षिक परीक्षांनंतर राज्यातील अनेक शाळांना रजा सुरू झाली. उन्हाळी सुट्टीच्या निमित्तानं अनेक विद्यार्थी मंडळी गावाला, भटकंतीसाठी कुठं बाहेर किंवा काहीजण अगदी घरीच राहूनही सुट्ट्यांचा आनंद घेत आहेत. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)  

शाळा

याच सुट्ट्यांदरम्यान आता शासनाच्या वतीनं आता शाळा नेमकी कधी सुरू होणार याची तारीखही जाहीर करण्यात आली आहे. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)

सुट्टीचे दिवस

शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुट्टीचे दिवस ठरले असून, 2 मेपासून अधिकृतपणे उन्हाळी सुट्टी लागू होणार आहे. तर, 2026- 27 या नव्या शैक्षणिक वर्षाची सुरुवात 15 जूनपासूनच होणार आहे.  (छाया सौजन्य- एआय)

13 जून

13 जून रोजी शनिवार आणि 14 जून रोजी रविवार असल्यामुळं 15 जून 2026 म्हणजेच सोमवारी शाळा पुन्हा सुरू होणार आहेत.  (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)

परिपत्रक

विदर्भातील शाळा उशिरा सुरू करण्याची पद्धत यंदा रद्द करण्यात आली आहे. शिक्षण संचालनालय (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), पुणे तसेच प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाच्या वतीनं जारी करण्यात आलेल्या परिपत्रकात ही माहिती देण्यात आली. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)

एकसमान वेळापत्रक

दरवर्षी जूनमधील तीव्र उष्णतेमुळे विदर्भातील शाळा साधारण 30 जूननंतर सुरू होतात. मात्र  राज्यभर एकसमान वेळापत्रक लागू करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. त्यामुळे विदर्भासह सरसकट सर्व शाळा 15 जूनपासूनच सुरू होतील. (छाया सौजन्य- एआय)  

शाळा 15 जूनला सुरू

शाळा 15 जूनला सुरू होणार असल्या तरीही तापमानाचा आकडा पाहता पहिल्या टप्प्यात विदर्भातील शाळांची वेळ मर्यादित ठेवण्यात आली आहे. 15 ते 27 जूनदरम्यान शाळा सकाळी 7 ते 11.45 या वेळेतच भरतील. पुढं 30 जूनपासून नियमित वेळापत्रक लागू होईल. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)

Retirement Planning: निवृत्तीसाठी किती पैसे पुरेसे? ₹1 कोटी, ₹2 कोटी की ₹10 कोटी? आताच माहिती करुन घ्या!

Retirement Planning: निवृत्तीसाठी किती पैसे पुरेसे? ₹1 कोटी, ₹2 कोटी की ₹10 कोटी? आताच माहिती करुन घ्या!

