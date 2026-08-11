/वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेल्या श्रद्धा कपूरच्या इठासंदर्भात निर्मात्यांचा मोठा निर्णय

Eetha Movie new release Date : अभिनेत्री श्रद्धा कपूर मोठ्या पदद्यावर पुन्हा एकदा झळकाण्यासाठी सज्ज झाली होती, तिचा या महिन्यामध्ये नवा सिनेमा येणार होता. या आगामी श्रद्धा कपूरच्या सिनेमासाठी चाहते प्रचंड उत्सुक आहेत, आता या सिनेमाच्या संदर्भात मोठी अपडेट समोर आली आहे.
'स्त्री 2' नंतर, श्रद्धा कपूर या चित्रपटाद्वारे बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घालण्यासाठी सज्ज झाली आहे. श्रद्धा कपूरचा आगामी सिनेमा इठा हा सिनेमा या महिन्यात म्हणजेच 28 ऑगस्ट प्रदर्शित होणार होता. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
आता या सिनेमाची तारिख बदलण्यात आली आहे, इठा या सिनेमाची तारिख पुढे ढकलण्यात आली आहे. चला तर मग जाणून घेऊया की प्रेक्षकांना हा चित्रपट मोठ्या पडद्यावर कधी पाहता येईल. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
श्रद्धा कपूरचा 'ईथा' हा चित्रपट 28 ऑगस्टला मोठ्या पडद्यावर प्रदर्शित होणार होता, पण काही काळापासून असे वृत्त होते की निर्माते यशच्या 'टॉक्सिक'सोबत टक्कर टाळू शकतील. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
ज्यामुळे 'ईथा'च्या प्रदर्शनाची तारीख बदलू शकते आणि आता ते घडले आहे, होय! यशच्या 'टॉक्सिक'सोबतची टक्कर टाळण्यासाठी निर्मात्यांनी 'ईथा'च्या प्रदर्शनाची तारीख पुढे ढकलली आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
श्रद्धा कपूरने स्वतः 'ईथा'च्या प्रदर्शनाची नवीन तारीख जाहीर केली, तिने सांगितले की 'ईथा' आता 4 डिसेंबरला मोठ्या पडद्यावर प्रदर्शित होईल, याचा अर्थ प्रेक्षकांना या चित्रपटासाठी बराच काळ प्रतीक्षा करावी लागेल. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
पोस्ट शेअर करताना श्रद्धा कपूरने कॅप्शनमध्ये लिहिले, "वादळासाठी तयार व्हा... कारण 'ईथा' 4 डिसेंबरला येत आहे." सोशल मिडियावर सध्या या सिनेमाची मोठ्या प्रमाणात चर्चा होत होती पण आता चाहत्यांना प्रतिक्षा करावी लागणार आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
काही महिन्यांपूर्वीच प्रदर्शित झालेल्या श्रद्धा कपूरच्या 'ईथा' चित्रपटाच्या टीझरने प्रेक्षकांमध्ये खळबळ उडवून दिली होती. श्रद्धा कपूरच्या अभिनयाने चाहते प्रभावित झाले होते. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
उल्लेखनीय आहे की, श्रद्धा कपूरने या चित्रपटात लावणी आणि तमाशा कलाकार विथाबाई भाऊ मंग नारायणगावकर यांची भूमिका साकारली आहे. तिने एक उत्कृष्ट अभिनय सादर केला आहे, जो टीझरमध्ये स्पष्टपणे दिसून आला. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया