Bad News: ना आंबा, ना आमरस... यंदाचा उन्हाळा खवय्यांसाठी डोकेदुखीच! कारण...

No Mangoes In Summer 2026: यंदाच्या उन्हाळ्यामध्ये खवय्यांची निराशा होणार आहे. यंदा उन्हाळ्यात बाजारात अंबाच नसेल असं सांगितलं जातंय. पण असं का जाणून घ्या सविस्तरपणे...

Swapnil Ghangale | Nov 13, 2025, 11:08 AM IST
खवय्यांसाठी मोठा झटका

mango

2026 च्या उन्हाळ्यात बाजारात आंबाच नसणार. या दाव्यामागे एक अत्यंत रंजक कारण असून त्याचा थेट फटका खवय्यांना बसणार आहे. नेमकं प्रकरण काय ते पाहूयात...

आंबा पीक आर्थिक संकटात

mango

यंदा उशिरापर्यंत लांबलेल्या पावसामुळे कोकणातील आंबा पीक आर्थिक संकटात आहे. यंदाच्या वर्षी अंबा पीक संकटात सापडण्याची शक्यता आहे.  

थंडीला सुरुवात

mango

मागील काही दिवसांपासून थंडीला सुरुवात झाली असून कलमांना येणारा मोहोर अद्यापही समाधानकारक प्रमाणात दिसून येत नाही.   

दोन महिने लांबणीवर

mango

त्यामुळे अंबा हंगाम एक ते दोन महिने लांबणीवर पडणार असून यंदाच्या उन्हाळ्यात फळांचा राजा खवय्यांच्या भेटीला येण्याची शक्यता कमीच आहे.  

ऐन पावसाळ्यात आंबा बाजारात

mango

म्हणजेच 2026 साली एप्रिल, मे या पारंपारिक उन्हाळी महिन्यांऐवजी जून आणि जुलैच्या ऐन पावसाळ्यात आंबा बाजारात येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.  

मोजक्याच आंब्याच्या पेट्या

mango

यावर्षी दिवाळीच्या मुहूर्तावर देवगड येथून काही मोजक्याच आंब्याच्या पेट्या मुंबई बाजारात पोहोचल्या आहेत.  

कोकणात किती आंबा होतो?

mango

महाराष्ट्रात सुमारे 4.85 लाख हेक्टर क्षेत्र आंबा लागवडीखाली आहे. त्यामध्ये कोकणात 1 लाख 25 हजार हेक्टर क्षेत्रात आंबा लागवड केली जाते.   

हवामानाचा मोठा परिणाम

mango

मात्र, मागील काही वर्षापासून उत्पादनावर बदलत्या हवामानाचा मोठा परिणाम झाला आहे.  

फेब्रुवारी महिन्यातच अंबा आलेला बाजारात

mango

गतवर्षी कोकणातील आंबा स्थानिक बाजारात फेब्रुवारी महिन्यातच येण्यास सुरुवात झाली होती.   

पेटीला 3 ते 4 हजार रुपयांचा दर

mango

मार्च 2024 मध्ये 40 ते 50 हजार पेट्या मुंबई-पुणे बाजारात दाखल झाल्या होत्या. त्यावेळी पेटीला 3 ते 4 हजार रुपयांचा दर मिळाला होता. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक)

