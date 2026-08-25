/महाराष्ट्रातील 600 वर्ष जुनी चमत्कारिक वास्तू; समुद्राच्या मधोमध असलेला हाजी अली दर्गा

Eid e Milad 2026 : हाजी अली दर्गा हे सागरातील अलौकिक स्मारक आहे. मुंबईत येणारे आवर्जून हाजी अली दर्गाला भेट देतात.
Mumbai Haji Ali Dargah History: भारतात एक असे ठिकाण आहे जिथे सर्व धर्माचे लोक नतमस्तक होतात. समुद्राच्या लाटा देखील या वास्तूजवळ नतमस्तक होतात. हे ठिकाण आहे मुंबईचा हाजी अली दर्गा. समुद्रात कितीही लाटा खवळलेल्या असल्या तरी, हे पवित्र स्थळ कधीही बुडत नाही. समुद्राच्या मधोमध असलेला चमत्कारिक हाजी अली दर्गा नेहमीच पर्टकांना आकर्षित करत असतो.
महाराष्ट्रात 600 वर्ष जुनी चमत्कारिक वास्तू आहे. ही वास्तू म्हणजे मुंबईच्या अरबी समुद्रात असलेला हाजी अली दर्गा आहे. हे ठिकाण मुस्लिम बांधवांचे सर्वात पवित्र धार्मिक पर्यटन स्थळ आहे.
समुद्र कितीही खवळला असला आणि किती उंच लाटा उसळत असल्या तरी समुद्राचे पाणी दर्ग्याच्या आत शिरत नाही. रस्त्या पाण्याखाली गेल्यावर दर्ग्यात आता असलेल्या लोकांना बाहेर जाता येतनाही आणि आता असलेल्यांना बाहेर पडता येत नाही.
कारण 26 जुलै 2006 रोजी मुंबईत तुफान पाऊस पडला. समुद्रात मोठ्या लाटा उसळल्या होत्या. सर्वत्र मोठे नुकसान झाले होते. मात्र, सर्वत्र मोटा विनाश झाला असताना हाजी अली दर्ग्याचे काहीच नुकसान झाले नव्हते.
बाबा हाजी अली आणि त्याचा भाऊ आणि आई यांच्या परवानगीने ते मुंबईतील वरळी भागात राहायला आले होते. मात्र, इस्लामचा प्रचार करण्यासाठी ते येथेच राहिले.
सुंदर आणि भव्य दर्गा मुंबईच्या मध्यभागी बांधला आहे. ज्याची देखभाल सुन्नी गटातील बरेलवी पंथ करतात.
हाजी अली दर्गा हा मुस्मिम बांधवांचे श्रद्धास्थान आहे. येथे मनापासून प्रार्थना केल्यावर इच्छा पूर्ण होतात असे मानले जाते.
या दर्ग्याचे बांधकाम पांढऱ्याशुभ्र ‘मक्करा’ संगमरवरांनी केले आहे. यामुळे दिवसाच नाही तर रात्री देखील ही वास्तू खूपच सुंदर दिसते.
हाजी अली दर्ग्याची स्थापना इसवी सन 1631 मध्ये झाली. समुद्राच्या किनाऱ्यापासून दर्ग्यापर्यंत जाण्यासाठी सिमेंटचा रस्ता आहे. समुद्राला भरती आल्यावर हा रस्ता पाण्याखाली जातो.
4.500 चौ. मीटर क्षेत्रात हाजी अली दर्गा पसरलेला आहे. याचे बांधकाम सुमारे 85 फूट उंचीचे आहे. समुद्राच्या मधोमध असलेल्या या दर्ग्याची भव्यता दूरनही पाहता येते.
हाजी अली दर्गा इस्लामिक वास्तुशैलीचा उत्तम नमुना आहे. याच्यावर मुघल व इंडो-इस्लामिक बांधकाम शैलीचा प्रभाव दिसतो.