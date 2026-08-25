/Eid-e-Milad Wishes in Marathi : ईद मुबारक! तुमच्या प्रियजनांना द्या ईद ए मिलाद उन नबीच्या शुभेच्छा

Eid-e-Milad Wishes 2026 Messages Shubhechcha in Marathi : इस्लामचे संस्थापक पैगंबर मुहम्मद यांच्या जयंतीनिमित्त ईद मिलाद-उन-नबी साजरा करण्यात येतो. ईद मिलाद-उन-नबी याला मिलाद-उन-नबी किंवा मौलिद-उन-नबी या नावानेदेखील ओळखलं जातं. हा पवित्र सण भारतात बुधवार 26 ऑगस्ट 2026 साजरी करण्यात येणार आहे. यानिमित्त आपल्या प्रियजनांना खास मराठीतून द्या ईद ए मिलाद उन नबीच्या शुभेच्छा
ईद मिलाद-उन-नबीच्या प्रेमळ शुभेच्छा! पैगंबर मुहम्मद यांच्या जन्मदिनानिमित्त तुमच्या जीवनात आनंद, समृद्धी आणि शांती येवो. त्यांचा प्रेम आणि करुणेचा संदेश आपल्या हृदयात कायम राहो!
ईद मिलाद-उन-नबीच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा! पैगंबर मुहम्मद यांच्या शिकवणीप्रमाणे आपण सर्वजण प्रेम, शांती आणि बंधुभावाच्या मार्गाने चालू या. हा सण तुमच्या जीवनात आनंद घेऊन येवो!
मिलाद-उन-नबीच्या पवित्र सणाच्या शुभेच्छा! हा पवित्र दिवस तुमच्या कुटुंबाला सुख, समृद्धी आणि एकता प्रदान करो. पैगंबरांच्या प्रेम आणि करुणेचा संदेश आपल्या हृदयात जागृत राहो!
पैगंबर मोहम्मद यांच्या जन्माच्या पवित्र स्मरणाने तुमच्या आयुष्यात सुख, शांती आणि समृद्धी नांदावो. ईद-ए-मिलाद-उन-नबीच्या खूप खूप शुभेच्छा!
सामाजिक ऐक्य आणि सद्भावनेचं प्रतीक असणाऱ्या ईद-ए-मिलाद निमित्त तुम्हा सर्वांना आणि तुमच्या कुटुंबाला हार्दिक शुभेच्छा!