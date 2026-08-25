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Eid-e-Milad Wishes in Marathi : ईद मुबारक! तुमच्या प्रियजनांना द्या ईद ए मिलाद उन नबीच्या शुभेच्छा

Written ByNeha Choudhary
Published: Aug 25, 2026, 08:21 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 08:21 PM IST

Eid-e-Milad Wishes 2026 Messages Shubhechcha in Marathi : इस्लामचे संस्थापक पैगंबर मुहम्मद यांच्या जयंतीनिमित्त ईद मिलाद-उन-नबी साजरा करण्यात येतो. ईद मिलाद-उन-नबी याला मिलाद-उन-नबी किंवा मौलिद-उन-नबी या नावानेदेखील ओळखलं जातं. हा पवित्र सण भारतात बुधवार 26 ऑगस्ट 2026 साजरी करण्यात येणार आहे. यानिमित्त आपल्या प्रियजनांना खास मराठीतून द्या ईद ए मिलाद उन नबीच्या शुभेच्छा

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ईद मिलाद-उन-नबीच्या प्रेमळ शुभेच्छा!  पैगंबर मुहम्मद यांच्या जन्मदिनानिमित्त तुमच्या जीवनात आनंद, समृद्धी आणि शांती येवो.  त्यांचा प्रेम आणि करुणेचा संदेश आपल्या हृदयात कायम राहो!

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ईद मिलाद-उन-नबीच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा!  पैगंबर मुहम्मद यांच्या शिकवणीप्रमाणे आपण सर्वजण प्रेम, शांती आणि बंधुभावाच्या मार्गाने चालू या. हा सण तुमच्या जीवनात आनंद घेऊन येवो!

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मिलाद-उन-नबीच्या पवित्र सणाच्या शुभेच्छा!  हा पवित्र दिवस तुमच्या कुटुंबाला सुख, समृद्धी आणि एकता प्रदान करो.  पैगंबरांच्या प्रेम आणि करुणेचा संदेश आपल्या हृदयात जागृत राहो!

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पैगंबर मोहम्मद यांच्या जन्माच्या पवित्र स्मरणाने तुमच्या आयुष्यात सुख, शांती आणि समृद्धी नांदावो. ईद-ए-मिलाद-उन-नबीच्या खूप खूप शुभेच्छा!

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सामाजिक ऐक्य आणि सद्भावनेचं प्रतीक असणाऱ्या ईद-ए-मिलाद निमित्त तुम्हा सर्वांना आणि तुमच्या कुटुंबाला हार्दिक शुभेच्छा!

TAGS:
eid
Wishes
LIFESTYLE
festival

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