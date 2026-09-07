/एकनाथ शिंदेंचा थेट लंडनमध्ये स्थानिक सरकारकडून सत्कार, उद्या होणार रवाना! एक नाही दोन पुरस्कार मिळणार; कारण...

राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा थेट लंडनमध्ये सत्कार केला जाणार आहे. यासाठी ते स्वत: लंडनला जाणार असून नेमकं या सत्काराचं कारण काय? इतर कोणता पुरस्कार त्यांना दिला जाणार जाणून घ्या सविस्तर...
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा थेट लंडनमध्ये सत्कार होणार आहे. यामागील कारण काय आहे? कोण देणार आहे त्यांना हा सन्मान आणि कशासाठी जाणून घेऊयात...
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा थेट लंडनमध्ये सत्कार होणार आहे.
यासाठी एकनाथ शिंदे उद्या म्हणजेच मंगळवारी 8 सप्टेंबर रोजी लंडन दौऱ्यावर जाणार आहेत.
विशेष म्हणजे या दौऱ्यात लंडन सरकारकडून एकनाथ शिंदेंचा सत्कार करण्यात येणार आहे.
एकनाथ शिंदेंचा हा सत्कार त्यांनी मुख्यमंत्री पदावर असताना महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधा (इन्फ्रास्ट्रक्चर) विभागात केलेल्या उत्कृष्ट कामगिरीसाठी दिला जाणार आहे.
या सन्माबरोबरच एकनाथ शिंदेंना तीन वर्षांपासून प्रलंबित असलेला मराठी मंडळाचा पुरस्कारही यावेळी प्रदान केला जाणार आहे.
एकनाथ शिंदे हे महाराष्ट्राचे 20 वे मुख्यमंत्री ठरले. ते 30 जून 2022 ते 5 डिसेंबर 2024 या अडीच वर्षाच्या कालावधीत मुख्यमंत्री होते.
एकनाथ शिंदेंच्या या सत्कार सोहळ्यासंदर्भातील सविस्तर माहिती पुढील दोन दिवसांमध्ये समोर येईल असं सांगितलं जात आहे. त्यामुळे या पुरस्काराचं स्वरुप काय आणि कसं असेल याबद्दल शिंदे समर्थकांमध्ये उत्सुकता आहे. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक, वृत्तसंस्था आणि सोशल मीडियावरुन साभार)