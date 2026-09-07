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एकनाथ शिंदेंचा थेट लंडनमध्ये स्थानिक सरकारकडून सत्कार, उद्या होणार रवाना! एक नाही दोन पुरस्कार मिळणार; कारण...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 07, 2026, 09:53 AM IST|Updated: Sep 07, 2026, 09:54 AM IST

राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा थेट लंडनमध्ये सत्कार केला जाणार आहे. यासाठी ते स्वत: लंडनला जाणार असून नेमकं या सत्काराचं कारण काय? इतर कोणता पुरस्कार त्यांना दिला जाणार जाणून घ्या सविस्तर...

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एकनाथ शिंदेंचा थेट लंडनमध्ये सत्कार; कारण...

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा थेट लंडनमध्ये सत्कार होणार आहे. यामागील कारण काय आहे? कोण देणार आहे त्यांना हा सन्मान आणि कशासाठी जाणून घेऊयात...

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थेट लंडनमध्ये सत्कार

महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा थेट लंडनमध्ये सत्कार होणार आहे.

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मंगळवारी लंडनला होणार रवाना

यासाठी एकनाथ शिंदे उद्या म्हणजेच मंगळवारी 8 सप्टेंबर रोजी लंडन दौऱ्यावर जाणार आहेत. 

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लंडन सरकारकडून सत्कार

विशेष म्हणजे या दौऱ्यात लंडन सरकारकडून एकनाथ शिंदेंचा सत्कार करण्यात येणार आहे. 

 

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हा पुरस्कार कशासाठी?

एकनाथ शिंदेंचा हा सत्कार त्यांनी मुख्यमंत्री पदावर असताना महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधा (इन्फ्रास्ट्रक्चर) विभागात केलेल्या उत्कृष्ट कामगिरीसाठी दिला जाणार आहे. 

 

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मराठी मंडळाचा पुरस्कारही देणार

या सन्माबरोबरच एकनाथ शिंदेंना तीन वर्षांपासून प्रलंबित असलेला मराठी मंडळाचा पुरस्कारही यावेळी प्रदान केला जाणार आहे. 

 

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महाराष्ट्राचे 20 वे मुख्यमंत्री

एकनाथ शिंदे हे महाराष्ट्राचे 20 वे मुख्यमंत्री ठरले. ते 30 जून 2022 ते 5 डिसेंबर 2024 या अडीच वर्षाच्या कालावधीत मुख्यमंत्री होते.

 

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पुरस्कारचं स्वरुप आणि इतर माहिती लवकरच समोर

एकनाथ शिंदेंच्या या सत्कार सोहळ्यासंदर्भातील सविस्तर माहिती पुढील दोन दिवसांमध्ये समोर येईल असं सांगितलं जात आहे. त्यामुळे या पुरस्काराचं स्वरुप काय आणि कसं असेल याबद्दल शिंदे समर्थकांमध्ये उत्सुकता आहे. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक, वृत्तसंस्था आणि सोशल मीडियावरुन साभार)

TAGS:
eknath shinde
Government
London
infrastructure
chief miniter

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