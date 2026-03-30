सरकारी कर्मचाऱ्यांना सरकारचाच दणका! पगार हवा असेल तर 'ही' गोष्ट करावीच लागेल; 1800000 कर्मचाऱ्यांना आदेश

Government Employees New Order: सरकारी कर्मचाऱ्यांचं टेन्शन वाढवणारी एक बातमी समोर आली असून राज्य सरकारनेच कर्मचाऱ्यांना एक आदेश दिला आहे. या आदेशाचं पालन केलं नाही तर आर्थिक फटका बसू शकतो. नेमकं हे प्रकरण काय पाहूयात...

Swapnil Ghangale | Mar 30, 2026, 09:01 AM IST
सरकारी नोकरीत असाल किंवा कोणी ओळखीत सरकारी नोकरीत असेल तर हे वाचाच

तुम्हीसुद्धा सरकारी नोकरीत असाल किंवा तुमच्या ओळखीत कोणी सरकारी कर्मचारी असले तर त्यांच्यापर्यंत ही बातमी पाठवाच. कारण सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार अडकून पडण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जातेय. हा नवा नियम काय आहे? नेमकं प्रकरण काय आणि कोणकोणत्या संस्थांमध्ये काम करणाऱ्यांना हे लागू आहे ते जाणून घ्या...

सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची सूचना

महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य सरकारकडून एक महत्त्वाची सूचना जारी करण्यात आली आहे. या सुचनेचं पालन केलं नाही तर कर्मचाऱ्यांचा महिन्याचा पगार त्यांच्या बँक अकाऊंटवर जमा होणार नाही. नेमकं काय सांगण्यात आलंय आणि हा नियम कोणाला लागू आहे जाणून घेऊयात...

सरकारी कर्मचाऱ्यांनीही मिळाले ते पैसे

लाडकी बहीण योजनेत सरकारी कर्मचाऱ्यांनीही या योजनेचे पैसे घेतल्याचे निष्पन्न झाले आहे.

दुबार वेतन झाल्याची शंका

आता काही सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची शासकीय सेवेत दुबार नोंदणी झाल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. त्यामुळे दुबार वेतन झाल्याची शंका वित्त विभागाला आली आहे. 

राज्य सरकारचा निर्णय

परिणामी राज्यातल्या 18 लाखांहून अधिक सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना ई-केवायसी सक्तीचे करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.  

कर्मचाऱ्यांना नियम बंधनकारक

वित्त विभागाकडून सर्व जिल्हा परिषदा, मान्यताप्राप्त व अनुदानित शासकीय प्राथमिक व माध्यमिक शाळा, शालेय शिक्षण विभाग (शालार्थ प्रणाली), महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, कृषितर विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्नित मान्यताप्राप्त व अनुदानित अशासकीय महाविद्यालयातील कर्मचाऱ्यांना ईकेवायसी बंधनकारक करण्यात आली आहे.  

या संस्थाच्या कर्मचाऱ्यांनाही बंधन

याचप्रमाणे कृषी विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्नित मान्यताप्राप्त व अनुदानित शासकीय महाविद्यालये, आदिवासी विकास विभागांतर्गत असलेल्या मान्यताप्राप्त व अनुदानित आश्रमशाळा व संस्थाच्या कर्मचाऱ्यांनाही ईकेवायसी करावं लागणार आहे.

या कर्मचाऱ्यांनाही नियम लागू

वैद्यकीय विद्यापीठ उच्च व तंत्र शिक्षण/कौशल्य विकास विभागाच्या आधिनस्त संस्था, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडील संस्था यामधील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनाही ईकेवायसी बंधनकारक करण्यात आली आहे. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक आहेत. सौजन्य फ्रिपीक आणि वृत्तसंस्थांकडून साभार)

पुढील
अल्बम

यंदाची उन्हाळी सुट्टी कधी संपणार? 13 की 15 जून? शाळा सुरू होण्याची तारीख जाहीर, वेळापत्रकात बदल

पुढील अल्बम

यंदाची उन्हाळी सुट्टी कधी संपणार? 13 की 15 जून? शाळा सुरू होण्याची तारीख जाहीर, वेळापत्रकात बदल

यंदाची उन्हाळी सुट्टी कधी संपणार? 13 की 15 जून? शाळा सुरू होण्याची तारीख जाहीर, वेळापत्रकात बदल

यंदाची उन्हाळी सुट्टी कधी संपणार? 13 की 15 जून? शाळा सुरू होण्याची तारीख जाहीर, वेळापत्रकात बदल 8
Retirement Planning: निवृत्तीसाठी किती पैसे पुरेसे? ₹1 कोटी, ₹2 कोटी की ₹10 कोटी? आताच माहिती करुन घ्या!

Retirement Planning: निवृत्तीसाठी किती पैसे पुरेसे? ₹1 कोटी, ₹2 कोटी की ₹10 कोटी? आताच माहिती करुन घ्या!

Retirement Planning: निवृत्तीसाठी किती पैसे पुरेसे? ₹1 कोटी, ₹2 कोटी की ₹10 कोटी? आताच माहिती करुन घ्या! 10
₹5000 पासून सुरुवात, आज ₹107500000000 च्या कंपनीचे मालक... भारतातील 2 भावांनी असं केलं काय?

₹5000 पासून सुरुवात, आज ₹107500000000 च्या कंपनीचे मालक... भारतातील 2 भावांनी असं केलं काय?

₹5000 पासून सुरुवात, आज ₹107500000000 च्या कंपनीचे मालक... भारतातील 2 भावांनी असं केलं काय? 11
KaliYug End: महाभारतासारख्या युद्धाने कलियुगाचा होणार अंत? कसं ओळखायचं? भविष्य पुराणात दडलंय रहस्य!

KaliYug End: महाभारतासारख्या युद्धाने कलियुगाचा होणार अंत? कसं ओळखायचं? भविष्य पुराणात दडलंय रहस्य!

KaliYug End: महाभारतासारख्या युद्धाने कलियुगाचा होणार अंत? कसं ओळखायचं? भविष्य पुराणात दडलंय रहस्य! 8