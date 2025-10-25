₹9,66,06,40,00,000 स्वाहा! आठवड्याच्या शेवटीच्या दिवशी Elon Musk संकटात; आता किती आहे संपत्ती?
Elon Musk Net Worth : शुक्रवारी अमेरिकेच्या शेअर बाजाराने विक्रमी उच्चांक गाठला असून दुसरीकडे एलोन मस्कच्या इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्लाचे शेअर्स कोसळलं. या घसरणीमुळे मस्कचे 11 अब्ज डॉलर्सचे नुकसान झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
Neha Choudhary | Oct 25, 2025, 05:31 PM IST
यामुळे मस्कच्या एकूण संपत्तीत 11 अब्ज डॉलर्स म्हणजेच अंदाजे ₹9,66,06,40,00,000 रुपयांची घट झाल्याची माहिती समोर आली आहे. ब्लूमबर्ग बिलियनेअर्स इंडेक्सनुसार, मस्कची एकूण संपत्ती आता 451 अब्ज डॉलर्स इतकी झाली आहे. पण यावर्षामध्ये त्यांची एकूण संपत्ती 18 अब्ज डॉलर्सने वाढली आहे. दरम्यान जगातील टॉप 10 श्रीमंत व्यक्तींपैकी आठ जणांच्या एकूण संपत्तीत शुक्रवारी वाढ झाल्याचा पाहिला मिळाली आहे.
