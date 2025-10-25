English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
₹9,66,06,40,00,000 स्वाहा! आठवड्याच्या शेवटीच्या दिवशी Elon Musk संकटात; आता किती आहे संपत्ती?

Elon Musk Net Worth : शुक्रवारी अमेरिकेच्या शेअर बाजाराने विक्रमी उच्चांक गाठला असून दुसरीकडे एलोन मस्कच्या इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्लाचे शेअर्स कोसळलं. या घसरणीमुळे मस्कचे 11 अब्ज डॉलर्सचे नुकसान झाल्याची माहिती समोर आली आहे. 

Neha Choudhary | Oct 25, 2025, 05:31 PM IST
जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती एलोन मस्कसाठी शुक्रवारचा दिवस संकटाचा ठरला आहे. अमेरिकन शेअर बाजारात विक्रमी वाढ झाली असली तरी इलेक्ट्रिक कार निर्माता टेस्लाचे शेअर्स 3.4% घसरले आहेत. 

यामुळे मस्कच्या एकूण संपत्तीत 11 अब्ज डॉलर्स म्हणजेच अंदाजे ₹9,66,06,40,00,000 रुपयांची घट झाल्याची माहिती समोर आली आहे. ब्लूमबर्ग बिलियनेअर्स इंडेक्सनुसार, मस्कची एकूण संपत्ती आता 451 अब्ज डॉलर्स इतकी झाली आहे. पण यावर्षामध्ये त्यांची एकूण संपत्ती 18 अब्ज डॉलर्सने वाढली आहे. दरम्यान जगातील टॉप 10 श्रीमंत व्यक्तींपैकी आठ जणांच्या एकूण संपत्तीत शुक्रवारी वाढ झाल्याचा पाहिला मिळाली आहे.

ओरेकलचे संस्थापक लॅरी एलिसन यांनी या वर्षी सर्वाधिक कमाई केली असून 151 अब्ज डॉलर्सची कमाई केली आहे. शुक्रवारी एलिसनची एकूण संपत्ती 2.82 अब्ज डॉलर्सने वाढून 343 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली.

जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींच्या यादीत, फेसबुकचे मार्क झुकरबर्ग तिसऱ्या स्थानावर ($260 अब्ज), अमेझॉनचे जेफ बेझोस ($247 अब्ज) चौथ्या स्थानावर, लॅरी पेज ($227 अब्ज) पाचव्या स्थानावर आहेत. 

सर्गेई ब्रिन ($212 अब्ज) सहाव्या स्थानावर, बर्नार्ड अर्नॉल्ट ($195 अब्ज) सातव्या स्थानावर, स्टीव्ह बाल्मर ($180 अब्ज) आठव्या स्थानावर, जेन्सेन हुआंग ($162 अब्ज) नवव्या स्थानावर आणि मायकल डेल ($159 अब्ज) दहाव्या स्थानावर असल्याचे पाहिला मिळाल आहे.

भारत आणि आशियातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती मुकेश अंबानी हे या यादीत 18 व्या क्रमांकावर असून त्यांची एकूण संपत्ती 103 अब्ज डॉलर्स इतकी आहे.

रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष यांची एकूण संपत्ती शुक्रवारी 111 दशलक्ष डॉलर्सने वाढल्याचे पाहिला मिळाले आहे. यावर्षी त्यांची संपत्ती 12.2 अब्ज डॉलर्सने वाढ झाली आहे.

अदानी समूहाचे अध्यक्ष गौतम अदानी 92.3 अब्ज डॉलर्सच्या एकूण संपत्तीसह या यादीत 20 व्या क्रमांकावर आहेत. शुक्रवारी त्यांची एकूण संपत्ती 645 दशलक्ष डॉलर्सने कमी झाली. पण, यावर्षी त्यांच्या खात्यात 13.6 अब्ज डॉलर्स जमा झाले आहेत. 

